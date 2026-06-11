Ninh Bình - Thể Công Viettel: Trận chiến cứu vãn mùa giải

Không chỉ là cuộc đua giành vé vào chung kết giải đấu, màn so tài giữa hai đội còn là cơ hội cuối cùng để CLB Ninh Bình cứu vãn một mùa bóng chưa trọn vẹn. Sau khi để vuột vị trí á quân V-League vào tay Thể Công Viettel với khoảng cách 3 điểm, Ninh Bình cũng đánh mất suất tham dự AFC Champions League Two mùa giải tới.

Vì vậy, đấu trường Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu quan trọng nhất còn lại của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Lợi thế sân nhà sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Ninh Bình khi tiếp đón đối thủ á quân V-League 2025-2026. Tuy nhiên, thách thức dành cho đội bóng cố đô Hoa Lư không hề nhỏ bởi họ chưa từng thắng Thể Công Viettel trong 3 lần đối đầu gần nhất, trong đó có 2 trận hòa.

Dù vậy, Ninh Bình vẫn có cơ sở để kỳ vọng. Khác với sự thận trọng thường thấy của nhiều người tiền nhiệm, HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng lối chơi có xu hướng tấn công chủ động hơn. Nhà cầm quân từng thành công cùng CLB Hà Nội và Hải Phòng luôn khuyến khích học trò kiểm soát thế trận, tạo áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Thể Công Viettel giành ngôi á quân V-League

Sở hữu những ngôi sao chất lượng trải đều các tuyến như thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Hoàng Đức, Đức Chiến hay ngoại binh Geovane, Ninh Bình đủ khả năng tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đội khách. Đây cũng là trận đấu mà đội chủ nhà khó có lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động tấn công nhằm tận dụng tối đa ưu thế sân bãi.

Nếu Ninh Bình là tập thể giàu tham vọng thì Thể Công Viettel lại thể hiện bản sắc của đội bóng có tính ổn định cao nhất nhì V-League mùa qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, đội bóng áo lính xây dựng thành công hệ thống phòng ngự chặt chẽ làm nền tảng cho mọi chiến thắng. Chính sự chắc chắn nơi hàng thủ đã giúp Thể Công Viettel duy trì cuộc đua tốp đầu xuyên suốt mùa giải và cán đích ở vị trí á quân.

Tuy nhiên, triết lý ưu tiên an toàn cũng phần nào khiến sức mạnh tấn công của đội bóng này chưa phát huy hết tiềm năng.

Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, Thể Công Viettel thường không đẩy cao đội hình quá sớm mà chờ đợi cơ hội phản công hoặc khai thác sai lầm đối thủ.

Điểm mạnh lớn nhất của Thể Công nằm ở sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Điểm mạnh lớn nhất của đội khách nằm ở sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự, truyền kinh nghiệm cho những gương mặt trẻ giàu triển vọng như Khuất Văn Khang, Xuân Tiến hay Tuấn Tài. Trên hàng công, 11 bàn thắng của Lucao là lời cảnh báo rõ ràng dành cho chủ nhà.

Đây được dự báo là cuộc đấu cân tài cân sức khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng có chiều sâu cùng nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong khi Ninh Bình đặt niềm tin vào khả năng sáng tạo của Hoàng Đức và sự đột biến từ Geovane, Thể Công Viettel lại có lợi thế về tính tổ chức, khả năng phòng ngự và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn.

Hoàng Đức chuẩn bị tái đấu đội bóng cũ

Với tính chất loại trực tiếp, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đẩy lên cao trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, áp lực phải giành chiến thắng để tránh cảnh trắng tay mùa này có thể khiến Ninh Bình chủ động dâng cao tìm bàn thắng. Điều đó hứa hẹn tạo nên thế trận hấp dẫn giữa một bên muốn áp đặt lối chơi và một bên sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc bén.

Trong cuộc so tài của những ngôi sao và những tham vọng lớn, bản lĩnh ở thời khắc quyết định có thể sẽ là yếu tố tạo nên khác biệt. Và đó cũng chính là lý do trận bán kết giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel được ví như trận chung kết sớm của Cúp Quốc gia mùa này.