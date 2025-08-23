Ninh Dương Lan Ngọc tỏa sắc kiêu sa

Nữ diễn viên sinh năm 1990 lựa chọn thiết kế đầm dài ôm sát cơ thể màu đen huyền bí của nhà mốt Phan Huy. Chất liệu bề mặt nhăn độc đáo mang lại hiệu ứng thị giác mới lạ, trong khi chi tiết viền ngực ánh vàng tạo điểm nhấn lộng lẫy và tôn làn da trắng mịn. Kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp lọn tóc buông nhẹ và lối trang điểm sắc nét giúp cô trở thành tâm điểm tại sự kiện.

Điểm nhấn khác là chiếc vòng cổ thuộc BST "The Legendary Designs of Jean Schlumberger", chế tác từ vàng 24K và ruby, trị giá 240.000 USD (tương đương hơn 6 tỉ đồng).

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong 4 nghệ sĩ Việt Nam được mời tham dự sự kiện của thương hiệu trang sức đình đám cùng với ca sĩ Đông Nhi, Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Đây cũng là lần đầu tiên cả bốn cùng xuất hiện, mang đến màn "đọ sắc" ấn tượng trên thảm đỏ quốc tế.

Nhiều trang báo quốc tế chia sẻ lại hình ảnh xinh đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc tại sự kiện.

Nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc

Chia sẻ sau sự kiện, Lan Ngọc cho biết cô hạnh phúc khi hình ảnh được truyền thông quốc tế lan tỏa trên mạng xã hội. "Ngọc luôn hãnh diện khi mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới, nên mỗi lần xuất hiện, tôi cùng ekip đều chuẩn bị thật chỉn chu và nghiêm túc," nữ diễn viên bày tỏ.

Ngoài ra, Lan Ngọc cũng hé lộ kế hoạch sắp tới khi sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình Running Man Vietnam – Chạy ngay đi mùa 3. "Cũng đã khá lâu chương trình mới trở lại, nên Ngọc và các anh chị em trong đội rất mong được khán giả yêu thương," cô chia sẻ.