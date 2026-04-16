Thời sự

Nổ bình khí tại cơ sở phế liệu, một người bị thương nặng

Tr.Đức

(NLĐO)- Khi người đàn ông đang sử dụng máy cưa cầm tay để cắt một bình khí (nghi là bình khí cười N2O), bình khí bất ngờ phát nổ.

Chiều 15-4, một vụ nổ bình khí nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ 9, khu Hà Tu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nổ bình khí tại cơ sở phế liệu, một bị thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại một cơ sở thu mua sắt vụn trên địa bàn. Vào thời điểm trên, anh B. (quê quán tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), là lao động tự do làm thuê tại cơ sở này, đang sử dụng máy cưa cầm tay để cắt một bình khí (nghi là bình khí cười N2O) thì bình khí bất ngờ phát nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hà Tu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nổ bình khí tại cơ sở phế liệu, một bị thương nặng - Ảnh 2.

Bình khí bị nổ, nghi là bình khí cười N2O

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân B. được đưa vào nhập viện lúc 18 giờ ngày 15-4, trong tình trạng sốc đa chấn thương. Bệnh nhân đang được kíp trực cấp cứu của bệnh viện tích cực cứu chữa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Nổ bình khí trong khu công nghiệp, 7 người bỏng nặng

Nổ bình khí trong khu công nghiệp, 7 người bỏng nặng

(NLĐO)- Vào thời điểm xảy ra sự cố xì hơi chảo lọc dầu, 7 công nhân nam đang làm việc gần vị trí xảy ra sự cố bị bỏng lửa độ 3 tương ứng 50 đến 80%.

Nổ bình khí oxy, 3 người thương vong

(NLĐO)- Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngày 4-9 đang điều tra vụ nổ bình khí oxy mới xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

Nổ bình khí bơm bong bóng, 2 người thương vong

(NLĐO) - Lúc 6 giờ 10 phút ngày 10-6, tại hẻm 107 Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4 – TPHCM) xảy ra một vụ nổ bình khí bơm bong bóng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

bị thương nặng Bình khí phát nổ cưa bình khí cơ sở phế liệu
