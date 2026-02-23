HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nổ bình nén khí, 2 người thương vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 23-2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết tại xã Tiền Hải xảy ra một vụ nổ bình nén do hàn xì, khiến 2 người thương vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 21-2, anh N.V.H. (SN 1982, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) có mang 1 bình nén khí hơi (loại dùng để bơm xe, kích thước cao 145 cm, đường kính 80 cm) bị rò rỉ hơi ở vị trí đáy bình đến nhà ông N.C.H. (SN 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải) làm nghề hàn xì để sửa chữa.

Nổ bình nén khí ở Hưng Yên: 2 Người thương vong trong vụ tai nạn hàn xì - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn nổ bình khí nén do hàn xì tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên khiến 2 người thương vong

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23-2, khi ông N.C.H. đang hàn xì đáy bình nén khí và anh N.V.H. đang giúp đỡ thì bình nén khí nổ. Hậu quả: ông N.C.H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày thì tử vong; anh N.V.H. bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị chức năng, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

