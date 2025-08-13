Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

Xuân Mai

(NLĐO) - Nợ công của Mỹ đã vượt mốc 37 ngàn tỉ USD lần đầu tiên trong lịch sử khi chính phủ liên bang tiếp tục tích lũy nợ với tốc độ kỷ lục.

Dữ liệu mới từ Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy tổng nợ công đã vượt 37 ngàn tỉ USD hôm 12-8.

Mốc nợ 37 ngàn tỉ USD bị phá chưa đầy 8 tháng sau khi Mỹ chạm ngưỡng 36 ngàn tỉ USD lần đầu tiên vào cuối tháng 11-2024 và hơn một năm sau khi đạt mốc 35 ngàn tỉ USD vào cuối tháng 7-2024.

Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đi cùng ông Jerome Powell thăm trụ sở FED hồi tháng 7 tại Washington. Ảnh: AP

Tổng nợ công của Mỹ không bao gồm nợ trong các tài khoản nội bộ chính phủ như quỹ tín thác an sinh xã hội, được dự đoán sẽ chạm mức 99% quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm nay.

Bà Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB), nói với Fox Business: "Tình hình tài chính của chúng ta đang mất cân bằng nghiêm trọng, vậy mà Quốc hội vẫn tiếp tục làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi tính toán nợ theo tỉ lệ phần trăm của nền kinh tế, chúng ta đang hướng tới mức kỷ lục và đang trên đà chi 1 ngàn tỉ USD chỉ riêng cho chi phí lãi vay. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng để đối mặt với thực tế về khoản nợ không bền vững của mình, trước khi một tình trạng khẩn cấp tài chính buộc chúng ta phải hành động".

Ông Michael A. Peterson, Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Robinson, nói với Fox Business: "Nợ quốc gia tăng vọt lên hơn 37 ngàn tỉ USD một lần nữa gửi đi một thông điệp rõ ràng về con đường tài chính không bền vững của Mỹ. Nợ quốc gia của chúng ta hiện lớn hơn nền kinh tế của toàn bộ Khu vực đồng euro và Trung Quốc cộng lại".

Ông Peterson nói tiếp: "Mặc dù hôm nay là một cột mốc đáng tiếc nhưng vẫn chưa quá muộn để hành động. Chúng ta nên cải cách ngân sách trước khi thiệt hại trở nên tồi tệ hơn. Các nhà hoạch định chính sách có nhiều lựa chọn đã được biết đến để ổn định nợ công và đưa chúng ta vào một con đường vững chắc hơn cho thế hệ tiếp theo".

Ông Donald Trump "cho phép" kiện chủ tịch FED

Tổng thống Donald Trump hôm 12-8 đe dọa sẽ cho phép tiến hành một "vụ kiện lớn" nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell, nhằm gia tăng áp lực buộc ông cắt giảm lãi suất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết vụ kiện sẽ liên quan đến việc ông Powell quản lý các dự án cải tạo tốn kém tại trụ sở FED ở Washington, vốn bị tổng thống chỉ trích trước đó. Tuy nhiên, ông Donald Trump không nói rõ khi nào vụ kiện được đệ đơn hoặc do ai thực hiện.

Theo đài CNBC, cho đến nay, FED đã giữ lãi suất ổn định trong suốt năm 2025, bất chấp yêu cầu của ông Donald Trump. Trong phiên điều trần trước Quốc hội vào tháng 7, ông Powell cho biết FED đã có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu ông Donald Trump không thực hiện chính sách thuế quan của mình. Các nhà đầu tư đang dự đoán lãi suất sẽ giảm 0,25 điểm% trong cuộc họp tháng 9 của FED.

Tin liên quan

Khó lường cuộc đối đầu giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch FED

Khó lường cuộc đối đầu giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch FED

Lãi suất được thiết lập bởi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), hiện do ông Powell đứng đầu. FOMC có quyền tự bầu ra lãnh đạo

Chủ tịch FED tiếp tục thận trọng về lãi suất

Theo Chủ tịch FED, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ sẽ cân nhắc kỹ và không vội điều chỉnh chính sách cho đến khi có thêm dữ liệu về tác động của thuế quan

FED lo ngại kịch bản bất thường

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 4,25%-4,5% hôm 7-5, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc hạ chi phí vay mượn.

FED lãi suất nợ công Donald Trump chủ tịch fed
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo