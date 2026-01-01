Nỗ lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Ngày 31-12, TP HCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM (TT). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự lễ.

Hết lòng, hết sức phục vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Việc thành lập và vận hành TT tiếp tục là minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực của thành phố trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh TT có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành theo thời gian thực, phục vụ lãnh đạo thành phố giám sát, chỉ đạo, điều hành trực tuyến. Qua đó, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.

"Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại TT phải thật sự tận tâm, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp. TT phải thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân và doanh nghiệp, là đầu mối hỗ trợ và phối hợp hiệu quả cho trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn" - ông Nguyễn Mạnh Cường quán triệt.

Người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM trong sáng 31-12. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc TT, khẳng định sứ mệnh của đơn vị là đặt những viên gạch đầu tiên cho một tương lai hành chính không giấy và không khoảng cách, phi địa giới; là địa chỉ tin cậy, một "người đồng hành" của doanh nghiệp và người dân trong mọi vấn đề hành chính.

"Cán bộ, công chức, viên chức TT xác định luôn không ngừng nâng cao trách nhiệm, nâng tầm nhiệm vụ, bồi dưỡng trình độ, chấn chỉnh thái độ, biến dữ liệu thành giá trị, hết lòng, hết sức phụng sự, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo và làm động lực phấn đấu mỗi ngày. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố với mục tiêu tối thượng là sự phát triển thịnh vượng chung của thành phố" - ông Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ.

Quy về một mối

Đến TT trong sáng 31-12 để nhận kết quả thủ tục hành chính, chị Nguyễn Hoài An (ngụ phường An Khánh) cảm nhận trụ sở mới, hiện đại và nhiều nhân viên hỗ trợ.

"Ngay từ khi tôi tới TT đã được hỗ trợ rất tận tình. Khi tôi không rõ hay gặp vấn đề ở khâu nào là có nhân viên hỗ trợ rất kịp thời" - chị An chia sẻ.

Chị Trần Thị Nhung (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cảm nhận việc thành lập TT rất hợp lý. Vì chỉ cần đến một địa điểm là có thể gặp tất cả các sở, ban, ngành để giải quyết hồ sơ. Tương tự, chị Quỳnh Lưu (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) nhận thấy sự tiện lợi khi tất cả các phòng, ban đều quy về một mối, dễ tìm hơn thay vì trước đó phải chạy đi nhiều nơi.

"Trụ sở rất khang trang. Đội ngũ cán bộ niềm nở tiếp đón, hỗ trợ tích cực. Đặc biệt ở đây trang bị rất đầy đủ, rất nhiều công nghệ hiện đại, điển hình như robot hay Kiosk AI thì hy vọng sẽ mang đến sự tiện lợi nhiều hơn nữa cho người dân" - chị Quỳnh Lưu nói thêm.

TT còn trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như robot lễ tân, robot phục vụ, khu vực máy tính dùng chung, máy scan, máy in… Ông Nguyễn Hoàng Phong, Giám đốc Công ty CP Thương mại Pan (đơn vị cung cấp robot lễ tân, robot phục vụ và robot lau sàn cho TT), cho biết robot lễ tân và robot phục vụ tại trung tâm đóng vai trò như một cán bộ - nhân viên thực thụ, làm công tác tiếp đón, hướng dẫn và phục vụ người dân.

"Khi người dân đến, robot sẽ chào hỏi và hỏi xem người dân có nhu cầu gì để phục vụ. Người dân có thể thao tác trực tiếp với robot bằng giọng nói và robot sẽ trả lời những thông tin người dân cần biết, hướng dẫn người dân đến quầy thủ tục" - ông Nguyễn Hoàng Phong thông tin.

Khang trang, hiện đại, đồng bộ Từ sáng sớm, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo thành phố đã đi metro để di chuyển từ khu vực trung tâm TP HCM đến TT dự lễ ra mắt. Các đại biểu xuất phát từ ga Nhà hát thành phố và mất khoảng 20 phút thì đến ga Thủ Đức. Tại đây, các đại biểu đi bộ thêm khoảng 200 m để tới cổng TT ở số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Theo ông Nguyễn Văn Được, tuy ra đời sau nhưng TT kế thừa những kinh nghiệm của các TT trước và được đầu tư hiện đại, đồng bộ. TP HCM hiện có TT này cùng 2 chi nhánh tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; 38 tổ địa bàn và 168 Trung tâm Phục vụ hành chính công của các phường, xã, đặc khu. Hệ thống này được kết nối đồng bộ, giúp TP HCM kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ từ cấp xã cho tới cấp thành phố, giải quyết hồ sơ phi địa giới.



