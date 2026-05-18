HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz

Hoàng Phương

Một báo cáo mới cho biết lượng dầu dự trữ toàn cầu có thể chạm mức thấp kỷ lục 7,6 tỉ thùng vào cuối tháng 5

Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đang khẩn trương đánh giá khả năng xây dựng những tuyến đường ống mới để đưa dầu khí ra thị trường thế giới mà không phải đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Dù việc giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải này là khả thi về mặt kỹ thuật nhưng tiến trình dự kiến sẽ vô cùng tốn kém, khó có thể bù đắp hoàn toàn lượng dầu khí khổng lồ hiện được vận chuyển qua Hormuz.

Theo đài CNBC, lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục để bù đắp cho tình trạng gián đoạn nguồn cung nói trên, có thể xuống gần mức báo động nếu eo biển Hormuz không được mở lại. Báo cáo mới đây của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho biết lượng dầu dự trữ đã giảm từ hơn 8 tỉ thùng cuối tháng 2 xuống còn 7,8 tỉ thùng cuối tháng 4 và có thể chạm mức thấp kỷ lục 7,6 tỉ thùng vào cuối tháng 5, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng.

Ở một mức độ nhất định, các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã có sự chuẩn bị cho kịch bản eo biển Hormuz bị phong tỏa. Ả Rập Saudi hiện có tuyến đường ống Đông - Tây dẫn dầu tới cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ với công suất khoảng 7 triệu thùng/ngày. UAE cũng có tuyến đường ống Habshan-Fujairah với khả năng vận chuyển khoảng 1,5 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, các hạn chế về cơ sở hạ tầng khiến những tuyến thay thế này chưa đủ hiệu quả. Ả Rập Saudi thực tế chỉ có thể xuất khoảng 4-5 triệu thùng/ngày qua biển Đỏ, tương đương khoảng 70% năng lực xuất khẩu. Trong khi đó, tuyến đường ống của UAE chỉ xử lý được khoảng một nửa công suất xuất khẩu dầu của nước này.

Vì vậy, cuộc đua phát triển các dự án đường ống mới đang được đẩy mạnh. Theo tờ The Straits Times (Singapore), Iraq đang xem xét dự án xây dựng đường ống từ cảng Basra tới cảng Aqaba của Jordan bên bờ biển Đỏ, cho phép dầu Iraq tránh hoàn toàn Hormuz.

Nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các nhân viên trao đổi công việc tại một công ty lọc hóa dầu ở TP Yanbu - Ả Rập Saudi. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ả Rập Saudi cũng lên kế hoạch bổ sung các tuyến vận chuyển mới. Tuy nhiên, các tàu chở dầu đi qua biển Đỏ vẫn có thể trở thành mục tiêu uy hiếp của lực lượng Houthi - nhóm được Iran hậu thuẫn - tại Yemen.

Vì vậy, các phương án khác đang được cân nhắc. Trong đó có việc xây dựng những hành lang hạ tầng mới như đường ống, đường bộ và đường sắt để vận chuyển sản phẩm năng lượng từ các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi bên bờ Vịnh tới các cảng của UAE - như Khor Fakkan ở vịnh Oman, nơi hàng hóa có thể được vận chuyển trực tiếp tới các thị trường quốc tế lớn.

Một khả năng khác là khôi phục tuyến đường ống xuyên Ả Rập (Tapline), được xây dựng từ thập niên 1940, nhằm kết nối các mỏ dầu của Ả Rập Saudi với các cảng của Lebanon trên Địa Trung Hải thông qua Jordan và Syria. Tapline đã ngừng hoạt động từ thập niên 1980 nhưng Aramco - tập đoàn dầu khí khổng lồ của Ả Rập Saudi và là chủ sở hữu tuyến đường ống này - cho biết hệ thống vẫn ở trong tình trạng "rất tốt".

Một ý tưởng tham vọng hơn nữa là đào một con kênh nối từ vùng Vịnh qua lãnh thổ UAE tới vịnh Oman. Qua đó, cho phép tàu chở dầu hoàn toàn tránh eo biển Hormuz.

Dù vậy, các đề xuất trên đối mặt những trở ngại vô cùng lớn. Đầu tiên là chi phí khổng lồ. Ý tưởng xây dựng một "kênh đào Suez mới" đủ lớn cho siêu tàu chở dầu hiện đại có thể tiêu tốn hàng trăm tỉ USD. Ngoài ra, việc chuyển hướng xuất khẩu dầu sang phía Tây không thực sự hợp lý về kinh tế, bởi khách hàng lớn nhất của vùng Vịnh hiện là những nước ở phía Đông như Trung Quốc và Ấn Độ, thay vì châu Âu như trước đây.

Yếu tố chính trị cũng là rào cản đáng kể. Chẳng hạn, quan hệ hiện nay giữa Ả Rập Saudi và UAE không thực sự tốt nên động lực chính trị để đào kênh nối hai nước là không nhiều. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo