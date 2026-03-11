HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nỗ lực giảm rủi ro đối với an ninh năng lượng

Hoàng Phương

Thị trường năng lượng dường như đang kỳ vọng rằng tình trạng gián đoạn sẽ không kéo dài và việc lưu thông qua eo biển Hormuz cuối cùng sẽ được khôi phục

Giá dầu thế giới hôm 10-3 có thời điểm lao dốc đến 10% trước khi thu hẹp đà giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về diễn biến chiến sự Trung Đông.

Ông Donald Trump đã phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc rồi lại cảnh báo Tehran sẽ bị đáp trả "mạnh gấp hai mươi lần" nếu tìm cách chặn dòng dầu qua eo biển Hormuz. Theo đài CNBC, những phát biểu trên đã giúp trấn an thị trường trước nguy cơ sốc nguồn cung năng lượng và gián đoạn dòng chảy dầu mỏ. Ông Bob McNally, Chủ tịch Công ty Tư vấn Rapidan Energy Group (Mỹ), nhận định thị trường dường như đang kỳ vọng rằng tình trạng gián đoạn sẽ không kéo dài và việc lưu thông qua eo biển Hormuz cuối cùng sẽ được khôi phục.

Trong lúc chờ kịch bản này xảy ra, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực ứng phó với tình trạng giá năng lượng biến động. Bộ trưởng năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) có cuộc họp trực tuyến trong ngày 10-3 để thảo luận khả năng giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp nhằm giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Nỗ lực giảm rủi ro đối với an ninh năng lượng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tham dự cuộc họp trực tuyến của G7 hôm 9-3 Ảnh: Bộ Tài chính Nhật Bản

Trước đó một ngày, các bộ trưởng tài chính G7 đã nhóm họp về vấn đề này nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Thay vào đó, G7 cam kết sẵn sàng thực hiện "các biện pháp cần thiết" để đối phó tác động kinh tế từ chiến sự Trung Đông. Cũng tham dự cuộc họp này, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAE) Fatih Birol cho biết các quan chức đã tập trung thảo luận mọi lựa chọn hiện có, trong đó có việc đưa kho dự trữ dầu khẩn cấp của IEA ra thị trường.

Sau cuộc họp, ông Birol nhận định tình hình tại eo biển Hormuz đang đặt ra những rủi ro "đáng kể và ngày càng gia tăng" đối với thị trường dầu mỏ. Ông cho biết thêm vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với nhiều bộ trưởng năng lượng trên thế giới, trong đó có Ả Rập Saudi, Brazil, Ấn Độ, Singapore… Việc xả kho dự trữ dầu thường được điều phối bởi IEA. Các quốc gia thành viên IEA hiện nắm giữ hơn 1,2 tỉ thùng dầu dự trữ công cộng, cùng với 600 triệu thùng dự trữ công nghiệp.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 9-3 cho biết đang tìm kiếm các hướng tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Đông nhằm giảm thiểu rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu giữa lúc các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và nguy cơ khủng hoảng nguồn cung gia tăng. Trong bối cảnh như thế, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres hôm 9-3 chỉ ra thực tế rằng hệ thống năng lượng toàn cầu vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Theo ông Guterres, nguồn cung của loại nhiên liệu này hiện tập trung ở một vài khu vực và bất kỳ cuộc xung đột nào cũng có thể gây ra những cú sốc lan rộng đối với nền kinh tế thế giới.

Theo AP, một lối thoát được nhà lãnh đạo LHQ nói đến là năng lượng tái tạo. Ông Guterres lập luận rằng năng lượng tái tạo do các quốc gia tự phát triển chưa bao giờ rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn và có khả năng mở rộng nhanh như hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh rằng các nguồn lực của kỷ nguyên năng lượng sạch không thể bị phong tỏa hoặc bị biến thành công cụ gây sức ép.

