Thời sự

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản ngay trong năm 2025

LÊ THÚY

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC trong năm 2025

Chiều 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sau gần 8 năm triển khai các biện pháp chống khai thác IUU và nỗ lực khắc phục khuyến nghị cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC), Ban Chỉ đạo quốc gia đã tổ chức 13 phiên họp, 4 đoàn kiểm tra tại các địa phương, tham mưu ban hành 1 chỉ thị của Ban Bí thư, 2 chỉ thị và 8 công điện của Thủ tướng Chính phủ. Theo Ban Chỉ đạo, đến nay, công tác hoàn thiện quy định pháp luật chống khai thác IUU, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc hải sản được EU đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Thống kê từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 26 tàu, khởi tố hình sự với 8 tàu. Số lượng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2025 đã giảm so với năm 2024; có 28.083/28.354 (99%) tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản ngay trong năm 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họpẢnh: TTXVN

Đặt kỳ vọng phiên họp thứ 14 là phiên họp cuối cùng của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm gỡ thẻ vàng của IUU trong năm 2025, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, chặt chẽ, nghiêm minh, phát triển ngành thủy sản, nghề cá đánh bắt xa bờ bền vững, an toàn, lâu dài, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biển và bảo vệ hình ảnh, uy tín, danh dự của đất nước, con người, dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan để xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự đã phát hiện, cố gắng hoàn thành trước ngày 15-10. Bộ Công an lập danh sách, thực hiện điều tra ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đã được trả về nước để xác định, xử lý dứt điểm các đường dây môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài; chỉ đạo hoàn thành xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, quy định về xử lý hình sự với một số hành vi vi phạm khai thác IUU.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ vệ tinh cho hệ thống giám sát tàu cá; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ vệ tinh. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU; xử phạt triệt để tàu cá vi phạm khai thác IUU.

Với các hiệp hội, doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiêm túc thực hiện quy định về chống khai thác IUU; nghiêm cấm hành vi thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. 

Dự kiến, trong tháng 10 tới, đoàn kiểm tra của EC sẽ sang để kiểm tra IUU tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị tốt báo cáo tiến độ đáp ứng các yêu cầu của EC; tổ chức đoàn công tác sang làm việc với EC để làm rõ và thống nhất các nội dung cần triển khai, với tinh thần "trí tuệ Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, uy tín và danh dự Việt Nam" và giữ đúng nguyên tắc, tuân thủ luật pháp quốc tế, các quy định, cam kết của Việt Nam.


