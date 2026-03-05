Nỗ lực hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông

Nhiều nước đang kêu gọi giải pháp ngoại giao trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông bước sang ngày thứ 5 hôm 4-3.

Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi cho rằng vẫn còn các lựa chọn ngoại giao khả thi để xuống thang căng thẳng ở Trung Đông nhưng không nêu chi tiết về những phương án có thể giúp chấm dứt xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, theo kênh Al Jazeera, ông Badr al-Busaidi bác bỏ nhận định của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo đó Iran là "mối đe dọa cận kề" đối với Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Oman khẳng định đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran mà Oman làm trung gian trước khi chiến sự nổ ra cuối tuần rồi.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 3-3 cho biết nước này đang triển khai các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt chiến sự ở Trung Đông. Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack, trao đổi tình hình khu vực với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, người đồng cấp Hy Lạp Giorgos Gerapetritis, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani…

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhắc lại lời kêu gọi sớm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tốc độ leo thang nhanh chóng của các hành động thù địch và số thương vong dân thường ngày càng gia tăng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nhấn mạnh New Delhi ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao.

Một đám cháy lớn cùng cột khói bốc cao được nhìn thấy sau khi mảnh vỡ của một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn rơi trúng cơ sở dầu mỏ Fujairah tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hôm 3-3.Ảnh: AP

Còn trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa'ar hôm 3-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc sử dụng vũ lực không giải quyết vấn đề mà sẽ tạo ra những vấn đề mới và hậu quả nghiêm trọng. Ông Vương Nghị nhấn mạnh tất cả các bên nên tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, kiềm chế việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.

Theo trang Mint, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini hôm 3-3 bác bỏ triển vọng đối thoại với Mỹ. Theo ông Bahreini, các cuộc tấn công của Mỹ cho thấy nước này "không thực sự có ý định đàm phán với Iran và nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình" cho vấn đề hạt nhân của Tehran. Trái lại, theo ông Bahreini, Iran đã thể hiện thái độ "rất nghiêm túc" trong việc chuẩn bị cho tiến trình đàm phán hạt nhân tại Geneva - Thụy Sĩ vào tuần rồi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. "Chúng tôi đã đi đến thời điểm mà mọi người đều tin tưởng và lạc quan về kết quả của các cuộc đàm phán" - quan chức Iran nhận định.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm 3-3 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran hiện muốn đàm phán nhưng "đã quá muộn". Theo đài CNBC, ông Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ tiếp tục cho đến khi mọi mục tiêu của Mỹ hoàn tất.

Phép thử mới cho các ngân hàng trung ương Chiến sự hiện nay ở Trung Đông đang đặt ra phép thử mới cho các ngân hàng trung ương toàn cầu khi nỗi lo về cú sốc giá dầu và rủi ro lạm phát quay trở lại, từ đó làm phức tạp thêm bài toán chính sách nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Giá năng lượng tăng cuối cùng sẽ lan sang giá tiêu dùng và sản xuất, đặc biệt tại những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Vì vậy, theo đài CNBC, các ngân hàng trung ương sẽ phải gấp rút xem xét lại lộ trình lãi suất của mình. Các chuyên gia của Tập đoàn Dịch vụ tài chính Nomura (Nhật Bản) nhận định chiến sự ở Trung Đông khiến nhiều ngân hàng trung ương có thêm lý do để tạm thời giữ nguyên lãi suất. Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định khủng hoảng có thể làm suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ và gia tăng áp lực lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang (FED) phải trì hoãn cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, ông Philip Lane, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu nhận định với tờ Financial Times hôm 3-3 rằng nếu chiến sự kéo dài ở Trung Đông, lạm phát tại khu vực đồng euro có thể tăng mạnh, trong khi tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Châu Âu nhập khẩu gần như toàn bộ nhu cầu dầu mỏ và một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng, làm gia tăng nguy cơ hứng chịu cú sốc kép từ năng lượng và thương mại. Các nền kinh tế châu Á cũng đối mặt thách thức. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Phần lớn lượng dầu thô qua eo biển Hormuz được vận chuyển đến Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo dự báo của Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ), nếu eo biển Hormuz đóng cửa trong 6 tuần và giá dầu tăng lên 85 USD/thùng, lạm phát ở châu Á có thể tăng thêm khoảng 0,7 điểm phần trăm. Trong đó, Philippines và Thái Lan được cho là sẽ chịu tác động mạnh nhất. Ông Michael Wan, chuyên gia tại Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) nhận định đà tăng giá dầu kéo dài có thể khiến một số ngân hàng trung ương ở châu Á, như Philippines và Indonesia, tạm dừng kế hoạch hạ lãi suất, trong khi giới hoạch định chính sách tại Ấn Độ và Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất ổn định lâu hơn. Hoàng Phương



