Nỗ lực khởi động dự án dang dở gần 20 năm

Nhiều lá đơn kêu cứu đã liên tục gửi tới các cơ quan chức năng thời gian qua, phản ánh tình trạng "mắc kẹt" kéo dài tại Dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Bang giai đoạn 2 ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

"Trả lời chung chung"

Theo bà Tô Thị Minh Nga (ngụ phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tháng 1-2008, bà cùng 4 người bạn góp vốn mua lô đất 1.200 m² với giá 1,1 triệu đồng/m² tại dự án Bắc Cầu Bang giai đoạn 2. Tổng số tiền họ đã nộp cho chủ đầu tư - Công ty CP Thống Nhất 508 - là 792 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ chủ đầu tư sẽ bàn giao đất vào quý IV/2009, nếu chậm thì phải hoàn trả tiền theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau đó, các cam kết của chủ đầu tư với khách hàng vẫn không được thực hiện. "Chúng tôi nhiều lần tìm đến công ty để hỏi nguyên nhân nhưng chỉ được nhân viên trả lời chung chung. Công ty đã thay tới 3 giám đốc nhưng không ai trả lời chúng tôi rõ ràng" - bà Nga bức xúc.

Ngày 3-7-2019, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc chấm dứt thực hiện quyết định trước đó đối với diện tích 62,8 ha thuộc giai đoạn 2 Dự án Bắc Cầu Bang. Lý do là đất giao giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong, trong khi thời hạn đã hết. Quyết định này khiến hàng trăm khách hàng đã góp vốn lo lắng trước nguy cơ dự án bị "xóa sổ".

Dự án Bắc Cầu Bang được phê duyệt từ năm 2003, ban đầu giao Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng 707 (Cienco 5) làm chủ đầu tư. Đến năm 2005, chủ đầu tư được điều chỉnh sang Công ty CP Thống Nhất 508. Khi đó, dự án này được kỳ vọng sẽ sớm biến vùng đầm nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp, bãi sú và khoảng 16 ha đất thổ cư của 34 hộ dân thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất thành một khu đô thị hiện đại.

Sau gần 20 năm triển khai, dự án vẫn dang dở

Ngày 11-1-2008, Công ty CP Thống Nhất 508 được bàn giao đất đợt 1, thời gian thực hiện 3 năm. Thế nhưng, đến nay, dự án chỉ thực hiện được phần san nền, đổ đá dăm cùng một số tuyến đường bê-tông và hệ thống điện tuyến chính. Các hạng mục hạ tầng quan trọng như thoát nước, xử lý nước thải… vẫn im lìm.

Phần diện tích còn lại, doanh nghiệp (DN) chỉ giải phóng mặt bằng hơn 62 ha, san nền khoảng 50% và làm đường nội bộ đạt 20%. Khoảng 15,7 ha chưa giải phóng mặt bằng đã bị thu hồi để trả lại đất cho người dân. Như vậy, dự án đã chậm gần 20 năm so với kế hoạch ban đầu.

Hàng trăm khách hàng và hộ dân đã nộp tiền góp vốn từ năm 2007-2008. Song đến nay, họ vẫn chưa biết vị trí lô đất của mình trên bản đồ quy hoạch, chứ chưa nói tới khả năng được bàn giao.

Tháo gỡ vướng mắc

Đến năm 2018, nhiều khách hàng và hộ dân càng thêm lo ngại khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ra quyết định chấm dứt hoạt động giai đoạn 2 Dự án Bắc Cầu Bang vì chậm tiến độ 9 năm và không nộp tiền sử dụng đất. Nhiều người không khỏi bất an vì số tiền góp vốn của họ có nguy cơ mất trắng.

Vào tháng 8-2019, UBND tỉnh Quảng Ninh giao công an tỉnh kiểm tra việc huy động vốn của Công ty CP Thống Nhất 508 vì nhận được kiến nghị của người dân về chuyện DN ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng đất nền khi hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện. Đến năm 2020, Cục Thuế Quảng Ninh công khai danh sách 361 DN nợ thuế, trong đó Công ty CP Thống Nhất 508 đứng đầu với khoản nợ hơn 288 tỉ đồng.

Những thông tin trên càng khiến nhiều người ngờ vực năng lực tài chính thực sự của chủ đầu tư trong việc hoàn thành Dự án Bắc Cầu Bang và thực hiện nghĩa vụ với khách hàng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh trao đổi với các khách hàng và hộ dân về phương án tháo gỡ khó khăn cho dự án

Trước những khó khăn kéo dài, Ban Đại diện khách hàng nhiều lần đề xuất cùng chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án với sự giám sát của cơ quan chức năng. Họ khẳng định sẵn sàng đóng góp để dự án hoàn tất nghĩa vụ tài chính nếu được tháo gỡ thủ tục pháp lý, tương tự việc xử lý đối với một số dự án treo khác.

Để tiếp tục triển khai xây dựng Khu đô thị mới Bắc Cầu Bang, mới đây, ngày 15-11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp với Công ty CP Thống Nhất 508 và các khách hàng nhằm làm rõ tình hình dự án, phương án thực hiện hạ tầng... DN này cho biết dự án có tổng mức đầu tư trên 418 tỉ đồng với diện tích 134 ha, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện 56 ha, san lấp toàn bộ mặt bằng và xây dựng một phần hạ tầng dự án. Giai đoạn 2 thực hiện 78 ha, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch.

Từ năm 2018, Công ty CP Thống Nhất 508 đã giải phóng xong mặt bằng được bàn giao đợt 1 và san nền toàn bộ. Chủ đầu tư đã ký 858 hợp đồng góp vốn với tổng giá trị 330,1 tỉ đồng, thu được 159,9 tỉ đồng. Đầu năm 2025, khi UBND TP Hạ Long (cũ) ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 liên quan khu đất dự án, DN đã công khai quy hoạch này và thỏa thuận lại với khách hàng...

Tại cuộc họp nêu trên, Công ty CP Thống Nhất 508 kiến nghị tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục liên quan việc điều chỉnh dự án. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Văn Diện, để dự án tiếp tục được triển khai, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xác định rõ phương án tài chính và phương án đầu tư xây dựng hạ tầng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành rà soát, tính lại giá đất theo kết luận thanh tra ngày 5-9-2014; hoàn thiện phương án tài chính cho phần diện tích điều chỉnh trong tháng 11-2025. UBND xã Thống Nhất được giao giám sát thực hiện quy hoạch, thực hiện dự án.

Ông Vũ Văn Diện đề nghị các khách hàng của dự án thành lập ban quản trị để theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình và quản lý dòng tiền. Việc này nhằm tránh tình trạng dự án tiếp tục kéo dài hoặc mập mờ thông tin...

Gần 20 năm chờ đợi, nỗi lo của hàng trăm khách hàng và hộ dân liên quan dự án vẫn chưa biết khi nào được giải tỏa. Song, động thái mới đây từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các bên liên quan đang mở ra hy vọng về việc dự án sẽ tiếp tục được khởi động và sớm về đích.