Nỗ lực làm mới phim hình sự

(NLĐO) - NSƯT Kim Tuyến hóa thân thành luật sư Kim Kiều trong phim truyền hình "Nữ luật sư" do NSND Trọng Trinh - Lê Minh đạo diễn. Nhân vật do cô thủ diễn đối đầu cùng với nhân vật do Doãn Quốc Đam và Trung Dũng thể hiện.