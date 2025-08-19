Nỗ lực tan băng quan hệ liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có một loạt động thái hướng đến cải thiện quan hệ đang căng thẳng với CHDCND Triều Tiên. Trong bước đi mới nhất, theo hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo này hôm 18-8 ra lệnh nội các chuẩn bị cho việc triển khai từng bước các thỏa thuận liên Triều đã có, bắt đầu với những nội dung có thể thực hiện được. "Trong bối cảnh môi trường bên ngoài thay đổi nhanh chóng, quan hệ liên Triều có ý nghĩa then chốt đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo thêm không gian cho hoạt động ngoại giao" - ông Lee khẳng định.

Theo tờ The Korea Times, Tổng thống Lee không nêu rõ những thỏa thuận được nói đến là gì. Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm 15-8, ông Lee nhấn mạnh Seoul sẽ chủ động và từng bước khôi phục thỏa thuận năm 2018, theo đó đình chỉ các hành động thù địch trên bộ, trên biển và trên không giữa hai miền Triều Tiên. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm chính phủ của ông sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin với Bình Nhưỡng.

Ông nhấn mạnh sẽ không có chuyện "thống nhất bằng sáp nhập" và Seoul cam kết phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, đã đến lúc Hàn Quốc và Triều Tiên vượt qua đối đầu để hướng tới "kỷ nguyên hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, việc tiếp xúc, trao đổi và đối thoại giữa 2 miền Triều Tiên cần được thực hiện cẩn trọng và dựa trên nguyên tắc "có đi có lại".

Các binh sĩ Hàn Quốc tháo dỡ các loa phóng thanh tuyên truyền được lắp đặt dọc khu vực biên giới với Triều Tiên hôm 4-8Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Kể từ khi ông Lee nhậm chức vào tháng 6-2025, chính quyền của ông đã tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều. Hôm 4-8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh tuyên truyền được lắp đặt dọc khu vực biên giới với Triều Tiên. Đến ngày 9-8, Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng cũng cho tháo dỡ một số loa phóng thanh tuyên truyền hướng sang Seoul.

Tờ The Korea Times nhận định Tổng thống Lee Jae Myung đang từng bước nhưng kiên quyết hành động để hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên. Động thái này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm - trước khi ông Lee dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào cuối tuần này và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 25-8 tới. Tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Mỹ, một trong những vấn đề gai góc được thảo luận là tương lai của liên minh quân sự hai nước.

Trước thềm sự kiện này, Hàn Quốc và Mỹ hôm 18-8 khởi động cuộc tập trận chung có tên "Lá chắn Tự do Ulchi" nhằm tăng cường năng lực tác chiến của hai nước. Theo Yonhap, khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ được huy động cho cuộc tập trận kéo dài 11 ngày này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ được tổ chức với quy mô tương tự như năm ngoái. Tuy nhiên, khoảng một nửa trong số khoảng 40 cuộc diễn tập ngoài thực địa đã được lùi sang tháng 9 như một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm hàn gắn quan hệ với Triều Tiên.

Triều Tiên từ lâu chỉ trích các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là "diễn tập cho một cuộc xâm lược" nhằm vào Bình Nhưỡng và thường đáp trả bằng các vụ thử vũ khí. Trong khi đó, Seoul và Washington nhấn mạnh các cuộc tập trận mùa hè này chỉ mang "tính chất phòng thủ".