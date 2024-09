Nỗ lực tìm kiếm, sớm dựng làng tái định cư

352 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 17 giờ ngày 14-9 đã có 352 người chết và mất tích (276 người chết, 76 người mất tích) do bão số 3, mưa lũ gây ra. Trong đó, Lào Cai 172 người (113 người chết, 59 người mất tích); Cao Bằng 58 người (53 người chết, 5 người mất tích); Yên Bái 54 người (53 người chết, 1 người mất tích); Quảng Ninh 25 người chết; Hòa Bình 7 người chết; Tuyên Quang 5 người chết; Phú Thọ 11 người (1 người chết do sạt lở đất, 1 người chết do lũ, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ)...

M.Chiến