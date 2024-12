Nỗ lực tối đa, tận dụng mọi cơ hội

Ngày 4-12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Quảng Nam lấy lại đà tăng trưởng

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - cho biết dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Tính đến ngày 3-12, 14/17 chỉ tiêu ước đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Kinh tế phục hồi tích cực so với năm 2023; quy mô nền kinh tế ước đạt 129.000 tỉ đồng, tăng gần 16.500 tỉ đồng so với năm 2023. Khu vực công nghiệp - xây dựng lấy lại đà tăng trưởng, tăng 14% so với năm 2023. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,8%; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, khởi sắc, thu hút nhiều lượt khách quốc tế. Ước thu ngân sách nhà nước là 26.000 tỉ đồng, đạt 110,2% dự toán; cơ cấu nguồn thu có sự chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận tình hình KT-XH của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chưa đạt kế hoạch đề ra (7,2%); tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (tính đến ngày 29-11 mới đạt 58%); giảm nghèo chưa thực sự bền vững; công tác quản lý, bảo vệ rừng, môi trường, khai thác khoáng sản còn nhiều tồn tại, diễn biến phức tạp ở một số địa bàn. Đời sống của một bộ phận người lao động, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…

Theo báo cáo tại kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII diễn ra cùng ngày 4-12, Quảng Trị có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: GRDP bình quân đầu người đạt 81,2 triệu đồng/kế hoạch 77 triệu đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 4.360 tỉ đồng/kế hoạch 3.901 tỉ đồng, đạt 111,8% dự toán địa phương; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 31,13 vạn tấn/kế hoạch 28 vạn tấn. Tuy nhiên, mục tiêu xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng khó thực hiện được; du lịch chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đầu tư công chưa thực sự kích hoạt đầu tư, tốc độ giải ngân đạt thấp; các công trình đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2021-2025 khó hoàn thành; các dự án động lực của nhiệm kỳ chậm triển khai và dừng thực hiện...

Quang cảnh kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, diễn ra từ ngày 4 đến 6-12. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Không để cán bộ né tránh, đùn đẩy công việc

Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp cuối năm 2024.

Tại kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên - cho rằng năm 2024, tỉnh đã nỗ lực để đạt 14/17 chỉ tiêu quan trọng. Tuy nhiên, năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước chỉ đạt 6,17%, thấp hơn kế hoạch 7,5%; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 11/2024 chỉ đạt 40,8%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm so với cùng kỳ. Một số chương trình mục tiêu quốc gia chậm tiến độ; nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch kéo dài, chưa được xử lý triệt để. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thiếu quyết liệt. Hoạt động sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể tăng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; mua sắm trang thiết bị y tế chưa kịp thời. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc kiểm soát, nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động chống phá của các loại đối tượng trên không gian mạng còn bị động, chưa kịp thời; số vụ việc dân sự tồn đọng chưa giải quyết còn nhiều. "Trong thực thi công vụ, một bộ phận cán bộ, công chức không dám làm, né tránh, đùn đẩy công việc. Đây là những hạn chế, điểm nghẽn mà cử tri và nhân dân rất quan tâm, cần được HĐND tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân để đề ra giải pháp phù hợp, khả thi, thúc đẩy phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ" - bà An nhìn nhận.

Theo ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp để có kịch bản, giải pháp cụ thể phục hồi phát triển, trên cơ sở nhận định sát tình hình thực tế, lường trước những khó khăn, thách thức, nỗ lực tối đa không để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội phát triển nào.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng Quảng Nam cần phải đổi mới tư duy phát triển trong điều kiện hiện đại; cần tăng tốc, hướng tới phát triển kinh tế số, công nghệ cao đối với khu vực vùng Đông, chú ý đến yếu tố liên kết vùng... Cần quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nội dung thiết thực, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình phấn đấu thực hiện để tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển KT-XH...