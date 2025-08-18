HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nỗ lực với dự án dân sinh lớn

THU HỒNG

Nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch tạo nên hình hài đô thị "trên bến dưới thuyền" tại TP HCM đang được rốt ráo triển khai để bảo đảm tiến độ

Sau thời gian nhắc nhở, xử phạt gần 850 triệu đồng với 15 nhà thầu thi công chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (Ban Hạ tầng đô thị), chủ đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, cho biết các nhà thầu đang chấn chỉnh, cải thiện tiến độ.

Mạnh tay với nhà thầu chây ì

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị, cho biết việc một số nhà thầu thi công chậm tiến độ, không bảo đảm theo hợp đồng ký kết là do một số nguyên nhân, như năng lực yếu kém, giảm sút do cùng lúc tham gia nhiều công trình. 

Ngoài ra, nguồn vật tư bị thiếu hụt, một số đoạn kênh còn vướng mặt bằng, không ít nơi gặp trở ngại bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông chưa di dời... là những vấn đề mà dự án này đối mặt.

Nỗ lực với dự án dân sinh lớn - Ảnh 1.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang được thi công .Ảnh: NGỌC QUÝ

Chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu chủ động tìm nguồn cát xây dựng từ miền Tây và Campuchia. Sau khi có vật liệu, phải triển khai thi công 3 ca, 4 kíp để bù thời gian chậm trễ.

Đến nay, qua kiểm tra công trường, các gói thầu có tình trạng chậm trễ như XL-05, XL-06 đã được cải thiện. Nhà thầu đã mua vật liệu, triển khai máy móc, nhân công thi công tại công trường.

"Hầu hết các gói thầu đều có tư vấn giám sát theo dõi, báo cáo chủ đầu tư mỗi ngày. Ngoài ra, để có dòng tiền cho nhà thầu mua vật liệu, trả tiền nhân công, chủ đầu tư liên tục thanh toán khi có sản lượng hoàn thành" - Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị thông tin. 

Theo ông Đậu An Phúc, để dự án về đích đúng tiến độ, thông xe 9,7 km đường, nâng tổng số đường đã thông xe lên 15 km dịp 2-9, tiến tới thông xe tuyến chính 2 bờ kênh vào ngày 31-12, việc đôn đốc, xử lý nhà thầu cũng như xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chây ì đã được lên kế hoạch.

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng

Một dự án khác là cải tạo rạch Xuyên Tâm cũng đang được ráo riết tiến hành. Theo Ban Hạ tầng đô thị (chủ đầu tư), dự án đang triển khai 6 mũi thi công, các đơn vị đã hoàn thành khoan cọc thử và khoan đại trà. Khối lượng thi công trong giai đoạn đầu chủ yếu là dọn dẹp mặt bằng, thí nghiệm kỹ thuật.

Dự án này đang gặp trở ngại về mặt bằng, trong đó có mặt bằng ở 2 phường An Nhơn, Bình Lợi Trung. Nếu mặt bằng được bàn giao đầy đủ, nhà thầu có thể rút ngắn thời gian thi công so với kế hoạch và theo chỉ đạo của UBND thành phố. Do đó, các địa phương cố gắng vận động người dân bàn giao mặt bằng từ nay đến tháng 9-2025.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác vừa thị sát công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư sớm nhất.

Tham gia giải bài toán mặt bằng, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã có văn bản phản hồi kiến nghị của Trường ĐH Văn Lang về việc yêu cầu bồi thường gần 9.000 m2 đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án. 

Dẫn các căn cứ, Sở Nông nghiệp và Môi trường ra "tối hậu thư" yêu cầu Trường ĐH Văn Lang bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 8 này để chủ đầu tư tiếp nhận thi công gói thầu XL-03 thông suốt.

Ngoài rạch Xuyên Tâm, công trình cải tạo rạch bờ Bắc kênh Đôi qua phường Chánh Hưng và phường Phú Định vừa khởi công ngày 13-8 được lãnh đạo TP HCM yêu cầu chủ đầu tư, địa phương bám sát tiến độ, bảo đảm dự án được thông suốt. 

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho rằng dự án không chỉ cải tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, kết nối giao thông thủy giữa TP HCM và các tỉnh, thành miền Tây.

Dự án có khoảng 1.605 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi 5,85 ha. Đến nay, gần 1.300 trường hợp đã chấp thuận phương án bồi thường, trong đó gần 400 hộ đã giao mặt bằng. Số còn lại, 2 địa phương đang đẩy nhanh thủ tục, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

Chủ tịch UBND TP HCM: Chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành như Quảng Trường Thời Đại

(NLĐO)- Khu vực trước Chợ Bến Thành phải là địa điểm tập trung đông người, tái hiện hình ảnh đặc trưng bản sắc người Sài Gòn qua hoạt động kinh doanh đường phố.

Hồi sinh kênh rạch TP HCM

Hàng loạt dự án cải tạo kênh rạch làm thay đổi diện mạo đô thị TP HCM, mang lại niềm vui và kỳ vọng lớn cho người dân về môi trường sống trong lành, văn minh

Tăng tốc chỉnh trang đô thị ven kênh rạch

Di dời nhà trên và ven kênh rạch được xem là bước đột phá trong quá trình chỉnh trang đô thị, quy hoạch không gian sông nước của TP HCM

dự án đầu tư mỹ quan đô thị chất lượng sống Dự án dân sinh kênh rạch
