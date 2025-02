Nô nức hành hương về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên dự Pháp hội Cầu an

Dưới tiết trời rét đậm 11 độ C vẫn có hàng ngàn người hành hương về ngôi Bảo tháp thiêng Mandala Tây Thiên (ở Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) những ngày qua để chứng kiến thời khắc Đức Gyalwang Drukpa thực hiện nghi thức khai mở bức Tranh thêu lớn (Thongdrol) hình Phật Quan Âm Ngàn mắt ngàn tay.

Đức Gyalwang Drukpa thực hiện nghi thức khai mở bức Tranh thêu lớn (Thongdrol) hình Phật Quan Âm Ngàn mắt ngàn tay trước sự vân tập của hàng ngàn người dưới tiết trời rét đậm 11 độ C

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện nghi lễ, ban truyền quán đỉnh gia trì, giảng pháp, trình diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật Phật giáo Việt Nam - vùng Himalaya trong Pháp hội Cầu an năm nay.

Kiệt tác nghệ thuật Phật giáo từ vùng núi tuyết Himalaya

Thongdrol - kiệt tác nghệ thuật Phật giáo từ vùng núi tuyết Himalaya đã trở thành biểu tượng sống động của sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tâm linh. Thongdrol là những bức tranh cuộn rất lớn được thêu may bằng gấm, họa hình Đức Phật hay chư vị Bồ Tát, do các nghệ nhân và chư tăng am tường cả về nghệ thuật lẫn kinh điển chế tác với sự gia trì của các bậc Thầy giác ngộ.

Tại Việt Nam, bức Thongdrol (tranh cuộn) hình Phật Quan Âm Ngàn mắt ngàn tay đang được lưu giữ tại Bảo tháp Tây Thiên, có kích thước 11,8 x 16 m, nặng hơn 100 kg, đã được xác lập là tranh thêu trên gấm lớn nhất. Tranh được chế tác bởi 40 nghệ nhân Hoàng gia Bhutan trong thời gian kỷ lục 6 tháng, với sự giám sát nghiêm cẩn của bậc Thượng sư và chư Tăng cao cấp. Mỗi công đoạn đều tuân thủ các nghi lễ tâm linh đúng pháp.

Giữa tranh là Đức Đại Bi Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, phía dưới bên phải là Đức Đại Trí Văn Thù, trái là Đức Đại Lực Kim Cương Thù, trên cùng là Ngũ Trí Phật.

"Bốn năm rồi chúng tôi đều từ TP HCM ra Đại Bảo tháp Tây Thiên dự lễ khai đàn Pháp hội Cầu An, để được tận mắt chứng kiến thời khắc khai mở tranh Phật - một bảo báu thiêng chỉ được trưng bày duy nhất một lần trong năm vào dịp đầu Xuân ở nơi đây" - chị Nguyễn Thị Thanh nói.

Tiếp theo sau là khóa lễ Gia trì khai mở Đại Bảo tháp Trường thọ Tôn Thắng Phật Mẫu giúp tăng trưởng công đức và sự trường thọ - đã giành được quan tâm đặc biệt của đại chúng.

Khóa lễ Gia trì khai mở Đại Bảo tháp Trường thọ Tôn Thắng Phật Mẫu giúp tăng trưởng công đức và sự trường thọ

Theo lời Phật dạy, những ai trì niệm, lễ bái, cúng dàng, đỉnh lễ, vi nhiễu Đức Tôn Thắng Phật Mẫu thì công đức của Ngài có khả năng diệt tội, kéo dài tuổi thọ, miễn trừ tai họa khỏi đọa vào các cõi ác. Theo truyền thống Kim Cương thừa thì Tôn Thắng Phật Mẫu là một trong 3 vị Phật Bản tôn: Phật Trường Thọ, Bạch Độ Mẫu và Tôn Thắng Phật Mẫu chủ về việc ban gia trì cho chúng sinh trường thọ.

Cũng trong ngày đầu Pháp hội đã diễn ra các khóa lễ quán đỉnh gia trì về Đức Phật Quan Âm Ngàn mắt ngàn tay cứu độ chúng sinh giúp tăng trưởng tình yêu thương và lòng từ bi; quán đỉnh gia trì Đức Phật Hoàng Tài Bảo Thiên chủ về tài bảo thịnh vượng.

Phật tử đón nhận quán đỉnh gia trì Bản tôn Hoàng Tài Bảo Thiên chủ về tài bảo thịnh vượng

Đón nhận năng lượng Dược sư Kim Cương Thừa

Đáng chú ý trong ngày thứ hai, theo thỉnh cầu của Ni sư trụ trì Đại Bảo tháp Tây Thiên, Đức Gyalwang Drukpa đã cử hành Nghi quỹ Mật thừa Thất Phật Dược sư Quán đỉnh Cầu An theo truyền thống Kim Cương Thừa.

Đức Gyalwang Drukpa giảng pháp ban quán đỉnh pháp tu Dược Sư Mật thừa

Phật Dược Sư là "vị Phật thầy thuốc". Được biết, Nghi quỹ này kết tụ tinh túy chữa lành trong truyền thống Y Phương Minh Dược sư Kim Cương thừa và là pháp thực hành được đại chúng mong chờ nhất trong số các Khóa lễ Dược sư "Hiển Mật song tu" được cử hành hằng tháng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong những năm qua. Pháp tu trì này bao gồm cả thực hành quán đỉnh Jangwa chữa lành thân tâm cho người bệnh.

Phật tử Hà Nội - anh Quốc Toản chia sẻ: "Tôi dành nguyên một ngày dự lễ để nhận được trọn vẹn sự gia trì và từ trường bình an, tích cực từ Đại đàn cầu an Mật thừa với việc đón nhận Mandala Hộ Trì Dược Sư và Thẻ Bản tôn Hộ Mệnh".

Toàn thể Pháp hội trong khóa Mật thừa Thất Phật Dược sư Quán đỉnh Cầu An theo truyền thống Kim Cương Thừa

Đây là các pháp khí hộ thân đặc biệt được chư Tôn đức Tăng Đoàn Truyền thừa chuẩn bị theo vũ trụ học và chiêm tinh học Mật thừa, được phát tới đại chúng trong 3 ngày Pháp Hội Đại Bảo Tháp.