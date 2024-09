"Nổ" quen biết nhiều, nhận 250 triệu đồng để "chạy án"

Ngày 6-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Tấn Phi (SN 1980) và Nguyễn Thụy Kha (SN 1984; cùng trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phi và Kha

Theo điều tra, ngày 4-12-2022, N.N.T (SN 1989, trú thôn Châu Sơn Đông, xã Quế An, huyện Quế Sơn) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam về tội đánh bạc.

Ngày 6-12-2022, Phi chủ động gặp ông N.N.B (cha ruột của T.) để hỏi thăm tình hình T. bị bắt và giới thiệu rằng Kha "có nhiều mối quan hệ xã hội, có khả năng giúp cho T. được tại ngoại và trắng án".

Sau đó, ông B. liên hệ với Kha thỏa thuận việc "chạy án" với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi Kha và Phi nhận được tiền từ ông B, Kha không gặp gỡ và đưa tiền cho cơ quan tố tụng hay cá nhân nào có thẩm quyền để giúp cho T. được tại ngoại và trắng án như đã hứa hẹn với ông B. mà sử dụng vào mục đích cá nhân.