Nở rộ dịch vụ cho thuê xe điện

Chi phí vận hành thấp hơn khá nhiều so với xe xăng nên ô tô điện ngày càng được nhiều cá nhân, doanh nghiệp ưa chuộng và lựa chọn mua, thuê. Một số người mua ô tô điện mini vừa để thỏa mãn sở thích trải nghiệm vừa cho thuê để tăng thu nhập.

Nhu cầu mua, thuê xe điện tăng

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF) vừa ký kết thỏa thuận cho Công ty CP Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast phục vụ phát triển mô hình du lịch xanh ngay trong năm nay. Theo đó, First Real sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê xe và đưa đón khách bằng dàn ô tô điện VinFast thuê từ GF. Ngoài ra, First Real sẽ kết hợp với các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế để mở rộng mạng lưới cho thuê ô tô điện.

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ chuyển sang đầu tư ô tô điện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thuê xe

Tương tự, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực cũng đã thuê 200 ô tô điện VinFast VF8 và VF9 từ GF để cung cấp dịch vụ vận chuyển dài hạn cho các doanh nghiệp (DN) đối tác. Về phía GF, bên cạnh cung cấp dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn dành cho cá nhân, công ty này cũng đẩy mạnh hợp tác với nhiều DN lớn để triển khai các gói thuê xe dài hạn. Đến nay, GF đã hợp tác với hơn 10 đối tác DN, cho thuê hơn 2.000 ô tô điện VinFast theo hình thức dài hạn. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn theo ngày, tuần, tháng cho khách hàng cá nhân với chi phí thấp.

Ông Võ Quốc Bình, đại diện Công ty CP Tập đoàn Togo, nhìn nhận sử dụng xe điện đang là xu hướng nên công ty đã có kế hoạch đầu tư khoảng 3.000 ô tô điện. Trước mắt sẽ đưa vài trăm chiếc ô tô điện vào cho thuê, hướng đến phân khúc tiềm năng là khách hàng cá nhân. Bà Đoàn Tuyết Mai, chủ một công ty dịch vụ chuyên cho thuê xe ở quận Tân Bình (TP HCM), cũng xác nhận đã chuyển đổi gần phân nửa số xe xăng sang xe điện, nhờ đó lợi nhuận ổn định hơn trước vì không phải chi số tiền lớn cho việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, 4 tháng đầu năm nay, các DN thành viên tiêu thụ được 71.900 xe. Trong khi đó, riêng hãng xe điện VinFast đạt doanh số 44.700 xe.

Sinh lợi tức thì

Không riêng DN, nhiều cá nhân cũng sẵn sàng đầu tư một khoản tiền mua xe điện phân khúc bình dân để vừa sử dụng vừa cho thuê với mức giá cạnh tranh hơn so với xe xăng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tỉnh, thành như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng..., nhiều người sở hữu xe điện VF3 đã tranh thủ cho khách du lịch hoặc người dân địa phương thuê với mức giá chỉ 200.000 đồng/ngày - tương đương... một nồi lẩu bình dân! Còn tại thành phố du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), giá cho thuê xe điện VinFast chỉ hơn 300.000 đồng/ngày.

Ông Chu Văn Minh (TP Thủ Đức, TP HCM) trước đây sở hữu một chiếc ô tô chạy xăng nhưng không có nhu cầu sử dụng nên đã cho công ty dịch vụ thuê. Ban đầu, cho thuê xe xăng rất được giá, thu về khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng, nhưng sau một năm, giá cho thuê xe giảm còn 9 triệu đồng/tháng, rồi giảm tiếp xuống 8 triệu đồng/tháng vào năm thứ 3. Chỉ sau vài năm sử dụng, chiếc xe cũ đi rất nhanh nên DN dịch vụ không nhận thuê nữa, ông Minh phải bán xe. Mới đây, ông mua chiếc xe điện VF5 với giá hơn 500 triệu đồng và sinh lợi tức thì khi cho thuê được hơn 500.000 đồng/ngày mà không mất chi phí vận hành.

Theo ông Trần Lưu Văn, Tổng Giám đốc Công ty CP Let's Go An Bình, công ty này đã đầu tư toàn bộ 600 chiếc xe điện và có dự định đầu tư thêm 500 chiếc trong năm nay để mở rộng thị trường. "Ưu điểm của xe điện là chi phí vận hành thấp, giúp DN tối ưu hóa chi phí. Trước đây, khi vận hành xe xăng, mỗi ngày chúng tôi phải chi khoảng 30% cho chi phí nhiên liệu và sửa chữa. Trong khi đó, giá thuê xe điện thấp hơn xe xăng 20% - 30% nên nhu cầu thuê xe xăng ngày càng giảm" - ông Văn so sánh.

Ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam - nền tảng cho thuê xe BonbonCar, cũng nhận xét khách hàng có xu hướng thuê xe "xanh" ngày càng nhiều, trong đó một phần bởi muốn trải nghiệm trước khi quyết định mua. "Khách thuê xe điện có nhu cầu khá đa dạng như phục vụ kinh doanh, về quê, du lịch... Các đối tác chủ xe điện cũng tham gia ngày càng nhiều vào nền tảng của chúng tôi, hiện chiếm tỉ lệ 20% - 30%" - ông Hiếu thông tin.

Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, ông Nguyễn Văn Long, cũng thừa nhận dịch vụ cho thuê xe hiện nay cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu của khách cũng đa dạng và xu hướng thuê xe điện ngày càng tăng nên bên cho thuê cũng phải đưa xe điện vào phục vụ. Theo ông, ngoài việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, loại phương tiện sạch này cũng đem lại lợi ích vượt trội cho bên cho thuê.