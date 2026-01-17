HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nở rộ dịch vụ đổi tiền mới, mua tiền cũ

Lê Tỉnh

Càng sát Tết Nguyên đán 2026, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok càng trở nên sôi động.

 Chỉ cần gõ các từ khóa như "đổi tiền mới", "đổi tiền lẻ", người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt bài đăng quảng cáo dịch vụ đổi tiền.

Các tài khoản này thường cam kết đổi nhiều mệnh giá, từ nhỏ đến lớn, tiền mới, nguyên xê-ri, nguyên cọc, với các mệnh giá từ 1.000 đồng, 2.000 đồng cho đến 100.000 đồng. Đi kèm là những lời khẳng định "uy tín", "phí rẻ nhất thị trường" và hình ảnh các cọc tiền mới được xếp ngay ngắn.

Mức phí đổi tiền lẻ phổ biến hiện nay dao động 5%-10%, tùy mệnh giá và số tiền đổi. Người có nhu cầu thường liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin qua thông tin được để lại trong các bài đăng. Chị Thu Thanh (ngụ TP HCM) cho biết tiền mới, tiền đẹp (không yêu cầu theo xê-ri) với các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng hoặc 50.000 đồng đang được tính phí khoảng 20.000 đồng cho mỗi 1 triệu đồng đổi.

Trong khi đó, tài khoản "Đổi lì xì Tết" báo giá phí đổi là 10.000 đồng cho 1 triệu đồng tiền mới, thời gian giao đi tỉnh từ 3-4 ngày và khẳng định "hàng có sẵn".

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản rao thu mua tiền xưa, tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng với giá lên tới 500.000 đồng mỗi tờ, thu hút sự quan tâm của người dân.

Một tài khoản mang tên "Ánh Uy Tín" đăng tải thông tin: "Mọi người gửi bao nhiêu tờ 200 đồng, 500 đồng thì mình gửi lại bấy nhiêu tờ 500.000 đồng. Thu mua đến Tết âm lịch".

Bài viết này thu hút hàng ngàn lượt bình luận và lượt thích. Người này còn cho biết đã có nhiều người gửi tiền, song một số trường hợp không đạt thỏa thuận về giá nên tiền được trả lại.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ, tài khoản này không phản hồi. Một số tài khoản khác rao thu mua tiền xưa nhưng khi được hỏi lại cho biết không thu mua tiền cũ và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Anh Minh Vương, người chuyên kinh doanh tiền lưu niệm, khẳng định thông tin thu mua tiền mệnh giá nhỏ 200 đồng, 500 đồng với giá cao thực chất chỉ là chiêu trò "câu like, câu view". Bởi lẽ, các loại tiền này vẫn còn lưu hành rất nhiều trên thị trường. "Ngay cả khi người sở hữu sẵn sàng bán với giá 10.000 đồng mỗi tờ cũng không có người mua" - anh nói.

Ông Chính Vương, chủ cửa hàng Chính Vương Thế Giới Tiền, cũng khẳng định tiền 200 đồng và 500 đồng hiện không hiếm. "Mọi người cần cảnh giác để tránh bị lừa đảo" - ông khuyến cáo.

Theo các luật sư, việc đổi tiền tại các điểm tự phát, đặc biệt là qua mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân có thể gặp tình trạng chuyển khoản nhưng không nhận được tiền, nhận phải tiền giả hoặc bị dẫn dụ trao đổi qua Zalo, nhấp vào các đường link chứa mã độc, từ đó bị chiếm đoạt tài sản.


