HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nở rộ thanh toán xuyên biên giới

Thái Phương

Trước đó, từ đầu tháng 4-2026, du khách Trung Quốc cũng đã có thể sử dụng ví điện tử Alipay để thanh toán tại Việt Nam thông qua mã VietQRGlobal.

Thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới đang phát triển mạnh tại Việt Nam, giúp du khách nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc, không cần đổi tiền mặt vẫn có thể dễ dàng chi trả hàng hóa, dịch vụ.

Theo ghi nhận, dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc hiện cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách và người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International để quét mã VietQRGlobal tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Dịch vụ này do Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng GLN International (Hàn Quốc) và 2 ngân hàng quyết toán là BIDV (Việt Nam) và Hana Bank (Hàn Quốc) triển khai. Các giao dịch được xử lý theo thời gian thực, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, tương tự trải nghiệm tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Đáng chú ý, hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp giữa đồng won Hàn Quốc (KRW) và đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng của 2 ngân hàng.

Nở rộ thanh toán QR xuyên biên giới tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Khách trải nghiệm thanh toán bằng mã VietQRGlobal. Ảnh: LAM GIANG

Trước đó, từ đầu tháng 4-2026, du khách Trung Quốc cũng đã có thể sử dụng ví điện tử Alipay để thanh toán tại Việt Nam thông qua mã VietQRGlobal. Dịch vụ này được triển khai bởi NAPAS, Ant International (Trung Quốc) và Vietcombank, áp dụng tại nhiều điểm mua sắm, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc mang lại nhiều tiện ích, cho phép du khách sử dụng đồng bản tệ khi chi tiêu.

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong quý I/2026, Việt Nam đón hơn 1,32 triệu lượt khách Hàn Quốc và hơn 1,4 triệu lượt khách Trung Quốc, thuộc nhóm thị trường nguồn lớn nhất.

Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục hoàn thiện chiều thanh toán ngược, giúp du khách Việt Nam có thể thanh toán thuận tiện khi đi du lịch tại các quốc gia này. Khi kết nối hai chiều hoàn chỉnh, hệ thống được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch và thương mại khu vực.

Đến nay, NAPAS đã kết nối thanh toán QR với Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia, đồng thời tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác. Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, hình thức thanh toán này còn giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước tối ưu quy trình, giảm chi phí và gia tăng doanh thu mà không cần đầu tư thêm hạ tầng.

Du khách Trung Quốc có thể dùng ví điện tử Alipay để quét mã thanh toán tại Việt Nam

Du khách Trung Quốc có thể dùng ví điện tử Alipay để quét mã thanh toán tại Việt Nam

(NLĐO) – Khách Trung Quốc sang Việt Nam du lịch không cần đổi tiền mà dùng ví điện tử Alipay để quét mã VIETQRGlobal khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ...

Mức phí bất ngờ khi quét mã QR thanh toán ở nước ngoài

(NLĐO) – Phí thanh toán qua mã QR của khách Việt ở nước ngoài dưới 0,3%, thấp hơn nhiều so với phí chuyển đổi ngoại tệ khi dùng thẻ

Dịch vụ thanh toán tự động của Việt Nam không thua kém các nước tiên tiến

(NLĐO)- "Hiện nếu xét về dịch vụ thanh toán, Việt Nam nằm trong nhóm các nước phát triển, đặc biệt là về thanh toán tự động không kém gì các nước tiên tiến"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo