Nỗi buồn lan dọc thủ phủ mai vàng miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nỗi buồn lan dọc thủ phủ mai vàng miền Trung

Bài và ảnh: Đức Anh

An Nhơn (Bình Định cũ) được xem là thủ phủ mai vàng của miền Trung.

Thế nhưng, sau thiên tai kép, hết bão đến lũ, thủ phủ mai vàng này trở nên xác xơ, khó phục hồi kịp cho dịp Tết tới.

Tàn úa sau bão, lũ

Sau khi bão số 13 quét qua, mưa lũ dồn dập trút xuống khiến nhiều phường trồng mai của Gia Lai gần như "gục ngã". Những vườn mai được đầu tư cả trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, bỗng hóa thành những thân cây đen sạm, nụ kim rụng non, lá cháy quắt như bị lửa táp. Cùng với đó là giấc mơ Tết đủ đầy của hàng trăm hộ nông dân, vốn sống dựa vào nghề trồng mai truyền thống, giờ cũng gãy đổ.

Tại 2 phường An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông, từng được biết đến như nơi hội tụ những vườn mai đẹp nhất miền Trung - Tây Nguyên, những hàng mai vốn thẳng tắp, xanh mướt giờ chỉ còn cành khẳng khiu, nhiều chậu bị quật nghiêng, đất vỡ, thân cây xơ xác.

Tại cánh đồng Trung Lý, phường An Nhơn Bắc, bà Trần Thị Kim Hà với hơn 20 năm gắn bó nghề trồng mai, đứng lặng trước khu vườn mà gia đình đã dốc toàn bộ tài sản gây dựng. Giọng bà lạc đi trong gió lạnh: "Gia đình tôi đầu tư 2 - 3 tỉ đồng cho vụ mai năm nay, phần lớn là vay ngân hàng. 3.000 cây 4 - 5 năm tuổi đã có khách đặt cọc hơn 200 triệu đồng. Vậy mà chỉ sau một đêm bị cuốn sạch. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy cảnh này trong đời làm nghề".

Cạnh đó, vườn mai của ông Trần Ngọc Tuấn cũng trong tình trạng hoang tàn. Trong số 2.000 cây chuẩn bị xuất bán, có đến 1.800 cây gãy nhánh, nụ bị tuốt sạch. "Bão đúng thời điểm cây ra nụ, coi như công chăm cả năm mất trắng, thiệt hại khoảng 90%. Những cây 4 - 5 năm tuổi, vốn là tài sản lớn nhất của vườn, giờ chỉ còn trơ cành. Nhìn mà đau lắm" - ông Tuấn buồn bã.

Nỗi buồn lan dọc thủ phủ mai vàng miền Trung - Ảnh 1.

Thủ phủ mai vàng miền Trung thiệt hại nặng sau bão, lũ dồn dập

Khi người dân chưa kịp thu dọn đổ nát, mưa lũ lại ập đến. Nước ngập cả tuần khiến rễ cây bị thối, bệnh hại lan như cháy rừng. Nhiều chủ vườn tuyệt vọng nhìn cây chết rũ chỉ sau vài ngày ngâm nước. Tại phường An Nhơn Bắc, thống kê sơ bộ có hơn 726.000 cây mai bị ngập, trong đó hàng trăm ngàn cây gần như mất khả năng hồi phục.

Ông Lê Văn Sang, khu phố Trung Lý, không giấu được nỗi lo: "Bà con kiệt vốn rồi. Tiền phân, tiền đất, tiền công suốt cả năm đâu phải ít. Giờ mất mùa, nợ ngân hàng chồng chất, nhiều nhà tính chuyện bán đất, cầm cố nhà cửa nhưng cũng chưa biết nghề có trụ nổi nữa không".

Dẫu mệt mỏi, người trồng mai vẫn ra đồng mỗi sáng. Họ cắt bỏ cành khô, bón lại gốc, tưới giữ ẩm… Họ biết khả năng cứu được không bao nhiêu nhưng trong tình cảnh này thì mỗi gốc mai không chỉ là cây cảnh, mà là tài sản, là hy vọng cho cả năm.

Khẩn trương hỗ trợ

Trước thiệt hại quá lớn, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc. UBND hai phường An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông đề xuất giãn nợ, khoanh nợ ngân hàng cho các hộ trồng mai; hỗ trợ giống, phân bón, thuốc phục hồi; đồng thời huy động các đoàn thể giúp người dân dựng lại chậu, thu gom cây gãy, vệ sinh vườn để hạn chế bệnh.

Nhiều chuyên gia cây cảnh ở khu vực miền Trung được mời đến để đánh giá tình trạng và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi. Tuy vậy, theo các cán bộ nông nghiệp địa phương, điều quan trọng nhất lúc này là giữ được gốc, vì nếu gốc chết, người dân sẽ mất 3 - 5 năm để làm lại từ đầu.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, nhận định: "Năm nay là năm buồn nhất của người trồng mai. Dịp Tết gần như không còn mai để bán. Địa phương đang thống kê chi tiết để đề xuất hỗ trợ khẩn cấp. Mục tiêu lớn nhất là giữ gốc mai, giữ nghề cho bà con, chứ nếu để đứt đoạn nghề trồng mai thì rất khó phục hồi".

Ngoài hỗ trợ trước mắt, chính quyền cũng tính toán xây dựng mô hình trồng mai bền vững, gắn với chống chịu thiên tai, chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, thay đổi lịch chăm sóc, ứng dụng công nghệ trong tưới tiêu, quản lý dinh dưỡng… nhằm giảm rủi ro trong bối cảnh khí hậu ngày càng cực đoan. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo