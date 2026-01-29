“Nơi có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam” chính thức có chủ mới

Ngày 29-1, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió.

Du khách tham quan Eo Gió Ảnh: LÊ HỒ BẮC

Theo đó, Công ty CP Địa ốc Star Hà Nội là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án, với số tiền hơn 81,3 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 1,6 tỉ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 2-4-2024. Đến 23-11-2025, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án, căn cứ Chứng thư thẩm định giá ngày 8-10-2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định DHA.

Theo hồ sơ, dự án có tổng vốn đầu tư 77,839 tỉ đồng, không bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; trong đó, thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư không quá 12 tháng.

Dự án được triển khai trên diện tích 10,44 ha, tại phường Quy Nhơn Đông, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (trước đây là xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). Khu đất có phía Bắc giáp núi Eo Gió; phía Nam giáp núi Cấm; phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp tuyến đường mòn phục vụ dân sinh.

Cơ cấu sử dụng đất gồm đất đồi núi, bãi đá tự nhiên hơn 5,3 ha; đất mặt nước biển hơn 2,2 ha (không giao, không cho thuê); đất cây xanh hơn 1,5 ha; đất dịch vụ du lịch hơn 0,6 ha và các hạng mục phụ trợ.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu du lịch sinh thái – dịch vụ tổng hợp, với các hạng mục như khu dịch vụ du lịch, cầu kính và ban công ngắm cảnh, khu nhà hàng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên khu vực Eo Gió – nơi được mệnh danh là "có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam".