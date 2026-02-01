Nỗi đau người mẹ

Vừa qua, TAND TP HCM mở phiên xét xử vụ án môi giới mại dâm với 7 bị cáo hầu tòa. Trong đó có ông chủ và một quản lý mang quốc tịch Hàn Quốc; những người còn lại là nhân viên, bảo vệ của nhà hàng. Nhà hàng tọa lạc tại trung tâm thành phố, chủ yếu phục vụ khách Hàn Quốc. Chỉ chừng ấy dữ kiện cũng đủ gợi ra quy mô và tính chất của vụ án.

Quanh co, chối tội

Phiên tòa kéo dài từ sáng sớm đến quá trưa nhưng những tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Ngoài hành lang, một phụ nữ lớn tuổi đứng ngồi không yên. Bà khẩn khoản xin được đưa cơm, rồi lại tìm gặp cán bộ y tế để hỏi về việc gửi thuốc vào trại giam cho con. Chỉ đến khi lực lượng cảnh sát tư pháp giải thích cặn kẽ rằng chế độ ăn uống và chăm sóc y tế của các bị cáo luôn được cơ quan chức năng bảo đảm đúng quy định, người mẹ mới tạm yên lòng. Dù vậy, ánh mắt bà vẫn đau đáu hướng về phía cánh cửa phòng xử án, nơi con bà đã đánh cược cả tương lai vào con đường phạm pháp.

Dù quy trình kéo dài do rào cản ngôn ngữ, HĐXX vẫn bảo đảm nguyên tắc: không ai bị xét xử khi chưa hiểu rõ mình đang bị buộc tội.

Tại bục khai báo, Hwang Chang Nam (45 tuổi, chủ nhà hàng) giữ thái độ bình thản. Bị cáo rành rọt trình bày về doanh thu và quy trình vận hành, thản nhiên thừa nhận việc để nữ nhân viên "đi chơi bên ngoài" với khách là một "chiêu bài" nhằm thu hút khách đến ăn uống.

Các bị cáo, trong đó có chủ và quản lý người Hàn Quốc, vừa hầu tòa tại TP HCM về hành vi môi giới mại dâm

Trong khi đó, Jung Jong Pil (52 tuổi, quản lý chung) - người được Hwang Chang Nam tuyển dụng từ tháng 7-2023 - lại tỏ ra quanh co. Nhận mức lương hàng ngàn USD cùng phần trăm hóa đơn để quản lý nhân sự, chạy quảng cáo và điều phối dịch vụ nhạy cảm, nhưng Jung Jong Pil lại chối tội: "Tôi không nhận thức được hành vi của mình là môi giới mại dâm".

Tuy nhiên, lời biện minh này nhanh chóng bị HĐXX bác bỏ bằng những câu hỏi sắc bén. Khi được truy vấn về cách trả lời khách hàng có nhu cầu "vui vẻ", Jung Jong Pil ấp úng thừa nhận thường nói nhà hàng có tiếp viên "đi chơi bên ngoài". Trước câu hỏi dồn của tòa về ý nghĩa thực sự của cụm từ này, bị cáo cúi đầu, giọng lí nhí: "Nghĩa là... đi bán dâm cho khách".

"Bí mật" chiếc vòng tay màu đỏ

Hành vi phạm tội của các quản lý người Hàn Quốc được trợ giúp đắc lực bởi nhóm nhân viên người Việt. Dù biết rõ tính chất công việc nhưng vì lợi nhuận, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Bị cáo Phan Văn Tài (28 tuổi) thừa nhận cáo buộc của VKSND là đúng. Tài khai nhận quy trình quản lý "đào" tinh vi tại nhà hàng: "Ban đầu tôi làm tổ trưởng phục vụ, sau chuyển sang làm bảo vệ. Nhiệm vụ hằng ngày là điểm danh và phát vòng tay màu đỏ cho các tiếp viên không muốn đi khách. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, tiếp viên sẽ xin phép quản lý Jung Jong Pil, sau đó gặp tôi lấy giấy ra về sớm. Lúc này, tôi dùng bộ đàm báo cho quản lý tiếp viên, đồng thời đến quầy lễ tân khoanh tròn vào số báo danh của nhân viên đó trong sổ theo dõi".

Với công việc này, Tài được trả lương 3,5 triệu đồng/tháng, không có hợp đồng lao động, nhưng thu nhập thực tế tăng thêm khoảng 5 triệu đồng/tháng nhờ tiền "típ" của khách.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hồng Nhung khai nhận vai trò quản lý tiếp viên nữ. Nhung chịu trách nhiệm tuyển dụng, dẫn nhân viên vào phòng và giới thiệu ai chấp nhận "đi khách". "Giá bán dâm do tiếp viên tự thỏa thuận với khách, dao động từ 2,3 triệu đồng cho một lần "đi nhanh" đến 3,8 triệu đồng nếu qua đêm. Tôi không được chia phần trăm từ tiền bán dâm mà hưởng lương cứng 10 triệu đồng/tháng từ nhà hàng" - Nhung khai.

Liên quan đến vụ việc, bị cáo Cao Phương (45 tuổi, được hưởng tình tiết giảm nhẹ do phạm tội khi đang mang thai) thuật lại chi tiết sự việc tối 29-1-2023. Khi dẫn 5 tiếp viên vào phòng 101 phục vụ 3 khách Hàn Quốc, sau nhiều lượt chào bàn, khách đã chọn được 3 người ưng ý. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi khách thanh toán, Phương chỉ đạo 2 tiếp viên thay đồ để đi bán dâm. Bị cáo khẳng định không hưởng lợi từ tiền bán dâm, chỉ nhận 500.000 đồng tiền phục vụ được khách ghi vào hóa đơn và nhận lại sau khi kết toán.

Bi kịch sau ánh đèn màu

Theo lời khai tại tòa, những người được xem là tiếp tay chuyên nghiệp cho ông chủ thực chất không hưởng lợi nhiều. Nếu nhóm quản lý, phục vụ ít nhất còn có lương cứng thì đội ngũ nữ tiếp viên - những người trực tiếp giữ chân khách - lại làm việc trong tình trạng "3 không": không lương tháng, không hợp đồng và không chế độ. Họ tồn tại để kéo doanh thu về cho nhà hàng nhưng lại bị chính nơi này chối bỏ trách nhiệm.

Quá trưa, tòa tuyên án. Bị cáo Hwang Chang Nam lãnh 5 năm tù với vai trò chủ mưu, cầm đầu; Jung Jong Pil lãnh 4 năm tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Hành lang pháp đình vắng lặng, người mẹ ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng xử án khép lại. Con trai bà từng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Rời quân ngũ, anh làm nông phụ giúp gia đình rồi chạy xe ôm công nghệ mưu sinh. Tháng 8-2023, anh xin vào làm phục vụ tại nhà hàng này. Nghiệt ngã thay, chỉ 4 tháng sau, ông chủ bị bắt và một năm kế tiếp, đến lượt anh vướng vòng lao lý. Từ một thanh niên chọn nhầm nghề mưu sinh, giờ đây sau lưng bị cáo chỉ còn lại bóng dáng người mẹ với nỗi trăn trở khôn nguôi: Làm sao để vực dậy tương lai cho con, để con không lầm đường thêm lần nữa.