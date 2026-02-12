Nơi đó thật sự là "nhà thương"

Không chỉ là nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, BS Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM), còn được biết đến là vị thầy thuốc giàu lòng nhân ái

Những ngày cuối năm, không gian khu khám bệnh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) bỗng vang lên tiếng đàn piano, êm ái, nhẹ nhàng. Ít ai biết rằng, thành tựu phát triển của bệnh viện trăm năm tuổi này hôm nay có sự dày công vun đắp của nhiều thế hệ tập thể lãnh đạo và đội ngũ y - bác sĩ với phương châm "Năng động - Thân thiện - Phát triển" không ngừng vươn lên.

Từ tấm gương người cha

Người được nhắc đến nhiều nhất là BSCKII Võ Đức Chiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện. Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo bệnh viện, ông từng trải qua nhiều vị trí khác như: Phó Khoa Hô hấp, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp...

BSCKII Võ Đức Chiến

Những bài học đầu tiên về nghề y của BS Chiến đến từ chính người cha kính yêu. Sinh ra trong gia đình đông anh em, từ bé, BS Chiến đã được khuyến khích tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Cha ông - lương y cấp quốc gia Võ Hữu Thuật - là một thầy thuốc đông y nổi tiếng về tài năng và đức độ. Tuổi thơ của BS Chiến gắn với những buổi tinh mơ thức dậy học chữ Nho trước khi đến trường, tan học về lại phụ cha hái thuốc. Sau này, khi theo học và xây dựng sự nghiệp trong màu áo blouse trắng, ông càng thấm thía và xúc động nhận ra rằng nhiều nguyên lý mà y học hiện đại đang đề cao như "lấy người bệnh làm trung tâm", "chăm sóc toàn diện" vốn không phải điều mới mẻ, mà đã được các thế hệ đi trước áp dụng và thực hành từ lâu trong hoạt động thực hành y khoa. Chẳng hạn, lời thề Hippocrates nhấn mạnh việc điều trị toàn diện một con người mắc bệnh chứ không chỉ chữa trị triệu chứng hay khối u. Cam kết này đặt sức khỏe, nhân phẩm và sự riêng tư của bệnh nhân lên hàng đầu, hướng tới việc chăm sóc tận tâm, thể hiện trách nhiệm xã hội. Cha của ông vốn đã xem bệnh nhân như người thân, ưu tiên sự an tâm của họ hơn mọi quy trình cứng nhắc.

BS Chiến ghi nhớ sâu sắc chuyện các bệnh nhân lặn lội đường xa đến Quảng An Đường của cha mình để khám bệnh. Thấu hiểu hoàn cảnh của họ, cụ Thuật chẳng những miễn phí công khám lẫn thuốc mà còn dặn các con giúp người bệnh nơi ăn, chốn ở cho đến ngày bình phục. Chính những ký ức khó quên như vậy đã truyền cảm hứng, trở thành nền tảng để BS Chiến quyết định bước vào giảng đường y khoa học tập và làm nghề với lòng thấu cảm.

Ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ tại bệnh viện, BS Chiến đã không ngại đối mặt với những ca bệnh khó và dành sự quan tâm đặc biệt đến những bệnh nhân hoàn cảnh kém may mắn. Ai ai cũng quen thuộc với hình ảnh vị bác sĩ với mái tóc bạc trắng, luôn bước đi thoăn thoắt giữa môi trường hối hả và bận rộn của một bệnh viện hàng đầu giữa trung tâm thành phố. Dù trăm công ngàn việc nhưng ông vẫn dành thì giờ ân cần lắng nghe, động viên người bệnh. Trong suy nghĩ của ông, để chữa bệnh có kết quả tốt thì phải nâng cao chất lượng đời sống bệnh nhân lúc họ nằm viện. Mỗi bệnh nhân không chỉ là một mã số hồ sơ bệnh án mà là một cuộc đời cần được thấu hiểu, sẻ chia tâm tư.

Điểm sáng chăm sóc sức khỏe

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương quy tụ nhiều y - bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, đồng thời kết hợp đa dạng nguồn lực quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng của đơn vị, sánh tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực châu Á. Trong vai trò người đứng đầu, BS Võ Đức Chiến không chỉ tập trung vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất mà còn đẩy mạnh xây dựng môi trường phục vụ tận tâm, thúc đẩy các chương trình đào tạo nội bộ, để người bệnh được an tâm, nhân viên được tôn trọng.

Hàng ngàn cán bộ - nhân viên y tế đã cùng xây dựng môi trường làm việc giàu kỷ cương, trách nhiệm, đề cao văn hóa ứng xử, phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa phòng và hết lòng hỗ trợ nhau.

Trải qua hơn một thế kỷ, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương liên tục nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng quy mô giường bệnh và nhiều chuyên khoa trọng điểm. Bệnh viện tiếp nhận số lượng lớn người bệnh không chỉ trên địa bàn TP HCM, mà còn từ khu vực lân cận, là một trong những bệnh viện công lập đầu tiên tại TP HCM đáp ứng tiêu chí triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế. Đặc biệt, bệnh viện sớm triển khai phương pháp điều trị tiên tiến tại các lĩnh vực nội thần kinh, ngoại thần kinh, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa. Các thế mạnh của bệnh viện không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong nước, mà còn cả người nước ngoài.

Không dừng lại đó, bệnh viện còn là cơ sở thực hành quan trọng cho sinh viên và học viên sau đại học của các trường y dược lớn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thông qua hợp tác chuyên môn, hội thảo và chương trình nghiên cứu.

Nối dài vòng tay nhân ái

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, BS Võ Đức Chiến đã gửi bức thư đầy cảm xúc đến đội ngũ y - bác sĩ, sẻ chia khó khăn, kêu gọi tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch. Thông điệp của ông như một nguồn động viên lớn với nhiều người và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời điểm ấy.

Nhiều năm nay, tên tuổi ông và tư duy "sống để cho" không chỉ được nhắc đến trong lĩnh vực quản lý bệnh viện, mà còn trong trái tim của biết bao người bệnh và gia đình. Hệ sinh thái đầy nhân văn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có nhiều hạng mục gồm: hỗ trợ khẩn cấp tại cấp cứu nhập viện; hỗ trợ viện phí; bữa ăn tình thương; phí sinh hoạt thiết yếu; gian hàng chia sẻ yêu thương; hoạt động nâng đỡ tinh thần; chuyến xe nghĩa tình. Sự tử tế được phản ánh qua từng chi tiết nhỏ nhất như việc tránh dùng từ "nghèo" để không tạo cảm giác mặc cảm tự ti, mà dùng cụm từ "bệnh nhân khó khăn"...!

Với cách làm bài bản, năng động, sáng tạo và đa dạng, thông qua hình thức xã hội hóa, hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện tạo được niềm tin với cộng đồng. Nhiều năm qua, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận được sự chung sức của nhiều tổ chức, cá nhân như: nhóm Từ tâm; Quỹ Tâm nguyện Việt; nhóm từ thiện Chia sẻ (Sharing), Quỹ từ thiện Thành Ngọc, Quỹ từ thiện Bông Sen, chương trình Dĩa cơm trên tường…, cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác.

BS Võ Đức Chiến thăm hỏi bệnh nhân Đặng Bá Giai - một trong những nhà hảo tâm nhiệt tình của bệnh viện

Các nhà hảo tâm nhiệt tình đồng hành lâu dài, hình thành nên mạng lưới sẻ chia bền vững. Qua đó, y - bác sĩ không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, mà còn góp phần nối dài vòng tay nhân ái giữa cộng đồng và những bệnh nhân khó khăn đang rất cần được hỗ trợ. Các hoạt động diễn ra bền bỉ nhiều năm qua. Nhiều bệnh nhân đã được trao hy vọng giữa lằn ranh sinh tử từ sự giúp đỡ thiết thực và kịp thời ấy. Họ rời bệnh viện mang theo không chỉ kết quả điều trị khả quan, mà còn là sự ấm lòng vì đã nhận được sự quan tâm vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn y khoa.

Cách BS Chiến điều hành, lắng nghe và cả những quyết định tưởng như thuần túy hành chính thực chất luôn chứa đựng sự thấu cảm. Slogan "Bệnh viện Nguyễn Tri Phương: Năng động - Thân thiện - Phát triển" phản ánh rõ tinh thần ấy. Nhiều thân nhân, bệnh nhân rơi nước mắt vì cảm động và biết ơn những gì mà vị thầy thuốc này cùng bệnh viện, nơi ông đang lãnh đạo, giúp đỡ họ. Hạnh phúc của ông đơn giản chỉ là nhìn thấy những bệnh nhân được cứu chữa, càng ý nghĩa khi có sự góp sức của cộng đồng.

Slogan “Năng động - Thân thiện - Phát triển” của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thật sự phản ánh những giá trị cốt lõi tích cực, đẹp đẽ, đầy tính phụng sự cộng đồng

Lời dạy năm xưa của người cha vẫn luôn là kim chỉ nam khắc cốt ghi tâm để BS Võ Đức Chiến dốc trọn tâm huyết cho con đường này, để không ai bị bỏ lại phía sau. Hệ sinh thái vì bệnh nhân khó khăn ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là một mô hình hiệu quả và thấm đẫm tình người, luôn cần được ủng hộ và nhân rộng.

"Trái tim người thầy thuốc phải vững vàng trước nỗi đau của bệnh nhân và cả mong mỏi của thân nhân người bệnh" - BS Võ Đức Chiến chia sẻ.

Phần thưởng xứng đáng BS Võ Đức Chiến với phong cách lãnh đạo gần gũi .Ảnh: NHẬT PHAN Qua 120 năm phát triển, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương không chỉ là một địa chỉ khám chữa bệnh uy tín mà còn là điểm sáng của hoạt động y tế cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập (1903-2023), bệnh viện vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ cộng đồng. Mô hình khép kín gồm hàng loạt chương trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn do BS Võ Đức Chiến khởi xướng và thực hiện là đóng góp quan trọng để Nhà nước trao tặng huân chương danh giá này. Nhìn lại chặng đường phát triển của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, dấu ấn của BS Chiến không chỉ nằm ở những thành tựu y tế mà còn gắn liền với những sáng kiến, mô hình đậm tính nhân văn.



