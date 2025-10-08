Nỗi lo từ các chợ "cóc" ven đường

Theo tìm hiểu tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngoài "điểm nóng" là chợ chuối Tân Long, một số ngôi chợ khác vẫn bày bán, tụ họp ven đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhiều "điểm nóng" tồn tại hàng chục năm

Trước khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 17-9, khu vực ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) là một "điểm nóng" về lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông và đã tồn tại hơn chục năm nay.

Khu vực này giao nhau giữa Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586, mỗi ngày có rất đông phương tiện đi qua, đặc biệt là lưu lượng xe tải và container. Hằng ngày, từ sáng sớm, có hàng trăm lượt người và phương tiện chở nông sản, chủ yếu là chuối mật mốc, đến đây để mua bán. Người và phương tiện cứ thế dàn ra lòng đường Quốc lộ 9, Tỉnh lộ 586 gây ách tắc giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã ba chợ Tân Long, xã Lao Bảo. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Trong khi đó, tại chợ Tân Liên (xã Tân Lập) cũng từng là một "điểm nóng" gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 9. Ngôi chợ này họp từ lúc trời còn tờ mờ sáng và được xem như là chợ đầu mối cung cấp hàng hóa cho tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Đoạn Quốc lộ 9 đi qua ngôi chợ này khá hẹp và mặt đường khá xấu, trong khi người dân và phương tiện mua bán tại chợ dàn ra lề đường, cực kỳ nguy hiểm.

Không chỉ ở những khu "chợ cóc" ven các tuyến đường lớn, ngay trong lòng đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán cũng diễn ra phổ biến. Suốt nhiều năm nay, tại chợ Đồng Hới, cảnh mua bán tấp nập không chỉ gói gọn trong khuôn viên chợ mà còn lan ra khắp các tuyến phố xung quanh như các đường Hương Giang, Mẹ Suốt. Giờ cao điểm, dòng xe chen chúc giữa hàng quán, người mua kẻ bán khiến việc lưu thông hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn.

Những con đường vốn đã hẹp lại càng chật chội với la liệt các sạp hàng từ rau, cá, thịt tươi sống, đồ ăn chín cho đến giày dép, khẩu trang. Người bán, người mua vô tư dựng xe choán hết lòng đường, gây ùn tắc mỗi ngày.

Không riêng gì Đồng Hới, tình trạng này cũng diễn ra tại chợ Nhân Trạch (xã Nam Trạch), chợ Cộn (phường Đồng Sơn), chợ Lý Hòa (xã Đông Trạch). Các tuyến đường quanh chợ bị biến thành "chợ tự phát", ảnh hưởng đến hoạt động của chợ chính thống, đồng thời làm mất trật tự và mỹ quan đô thị.

Chưa kể hàng chục điểm chợ cóc, chợ tạm, mọc rải rác dọc nhiều tuyến đường. Người mua thì chọn sự tiện lợi, dừng xe mua nhanh rồi đi; tiểu thương thì nắm bắt tâm lý đó để ngang nhiên bày bán trên lòng, lề đường. Hệ quả là cảnh lộn xộn, mất vệ sinh, nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng nhưng lại thiếu sự kiểm soát, xử lý quyết liệt.

Đưa chợ chuối ra khỏi danh sách "điểm đen"

Đầu tháng 10, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại ngã ba Tân Long - điểm giao Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586, ghi nhận tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán đã chấm dứt, giao thông thông thoáng. Lực lượng CSGT túc trực hỗ trợ, hướng dẫn người dân vào vị trí mới.

Ông Hồ Văn Lúa (51 tuổi, tiểu thương ở xã Lìa) cho hay mỗi ngày ông thường chở 2 chuyến chuối mật, vượt hơn 30 km đến ngã ba Tân Long bán. "Sau vụ tai nạn quá ám ảnh, tôi không dám dừng ở đó nữa. Chuyển sang vị trí mới an toàn, thuận lợi hơn, tôi cũng yên tâm hơn nhiều" - ông Lúa chia sẻ.

Người dân buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường tại chợ Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cho biết từ ngày 20-9, việc mua bán chuối và nông sản đã được di dời, tập kết về địa điểm mới, nhận được sự đồng tình của bà con. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, xã đã khảo sát, chọn vị trí tập trung tạm thời, đồng thời lập thiết kế sơ bộ để báo cáo, xin hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ. Tuy nhiên, thủ tục hiện còn khó khăn do khu đất nằm sát vành đai biên giới.

"Xã đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để tháo gỡ, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, quyết tâm hoàn thành xây dựng chợ tập trung trong năm 2025" - ông Thuận nói.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Tân Lập cho biết địa phương vừa được bàn giao ngôi chợ Tân Liên mới, nằm cạnh chợ cũ. Những ngày qua, Công an xã phối hợp với Công an tỉnh tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn tại chợ mới, đồng thời hướng dẫn người dân, phương tiện vào vị trí mới để buôn bán, bảo đảm an toàn. Nhờ vậy, Quốc lộ 9 đoạn qua chợ Tân Liên đã thông thoáng trở lại khi người dân nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú khẳng định tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm triển khai xây dựng chợ tập trung, vừa đáp ứng nhu cầu sinh kế vừa bảo đảm an toàn giao thông.