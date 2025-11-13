Nỗi muộn phiền ở thôn Lập Phước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Nỗi muộn phiền ở thôn Lập Phước

Châu Tỉnh

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh trại vịt nằm xen giữa những vườn thanh long, cách khu dân cư chỉ vài trăm mét.

Nhiều tháng nay, người dân thôn Lập Phước, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng liên tục gửi đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ Trang trại chăn nuôi vịt an toàn sinh học kết hợp cây ăn trái Nguyễn Đình Mạnh. Dù đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm môi trường, tình trạng hôi thối vẫn tái diễn, khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh trại vịt nằm xen giữa những vườn thanh long, cách khu dân cư chỉ vài trăm mét. Nhiều thời điểm, gió mang theo mùi tanh, hôi đặc trưng của chất thải gia cầm vào khu dân cư. Ông Cao Quang Tư, người làm vườn hơn 10 năm cạnh trang trại, bức xúc: "Mùi hôi thối, tanh khó chịu lắm. Đặc biệt tầm 20 - 21 giờ là trại hay xả thải, rồi khi trời mưa lớn nước thải tràn ra suối, chúng tôi thấy rõ. Dân đã gửi đơn nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Bà con chỉ mong sao xử lý triệt để, đừng để ô nhiễm lan ra xóm làng".

Khoảng 20 hộ dân phản ánh bị mùi hôi của trại vịt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, canh tác và sức khỏe.

Theo tìm hiểu, trại vịt của ông Nguyễn Đình Mạnh được UBND huyện Hàm Thuận Nam (cũ) cấp phép đầu tư từ năm 2021 với quy mô 19.500 con/lứa, đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và trang bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

Quá trình hoạt động, trại vịt này 2 lần bị xử phạt do vi phạm về xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn. Trong đó, lần gần nhất vào tháng 10-2024, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Đình Mạnh tổng cộng 301 triệu đồng, do vi phạm về môi trường, xả thải vượt quy chuẩn tại trang trại vịt.

Trước đó, tháng 9-2024, người dân phát hiện nước trong mương đen ngòm, kèm theo bao chứa xác vịt chết trong khuôn viên trang trại, bốc mùi nặng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ đã lập biên bản, yêu cầu chủ trại thu gom xác vịt, tháo dỡ đường ống xả thải trái phép và tạm dừng hoạt động để đầu tư công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, phản ánh về ô nhiễm vẫn kéo dài đến nay.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đình Mạnh, chủ trang trại, cho biết cơ sở của ông được đầu tư gần 20 tỉ đồng, quy mô gần 20.000 con/lứa. "Khi xây dựng, khu này chưa có hộ dân nào. Trại của tôi được cấp phép, đủ hồ sơ môi trường và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, do đặc thù ngành chăn nuôi nên một số thời điểm vẫn còn phát sinh mùi. Khi người dân phản ánh, tôi đều có mặt, tăng cường phun chế phẩm sinh học, khử mùi, xử lý nước thải" - ông Mạnh nói.

Theo UBND xã Tân Lập, địa phương đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về mùi hôi từ trại vịt Nguyễn Đình Mạnh. Ngay sau khi nhận phản ánh, xã đều cử cán bộ xuống ghi nhận, lập biên bản và phối hợp đơn vị chuyên môn lấy mẫu quan trắc. Tuy nhiên, xã không có chức năng lấy mẫu trực tiếp nên phải nhờ đơn vị thứ ba, dẫn đến việc đo đạc không phải lúc nào cũng kịp thời. "Về biện pháp trước mắt, xã yêu cầu tăng cường phun khử mùi, đặc biệt khi xuất chuồng. Về lâu dài, xã đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung 50 ha tại khu vực Sông Phan cũ. Các trang trại không bảo đảm môi trường, trong đó có trại ông Mạnh, sẽ phải di dời vào đó" - ông Lê Ngọc Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, khẳng định. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo