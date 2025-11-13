Nỗi muộn phiền ở thôn Lập Phước

Nhiều tháng nay, người dân thôn Lập Phước, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng liên tục gửi đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ Trang trại chăn nuôi vịt an toàn sinh học kết hợp cây ăn trái Nguyễn Đình Mạnh. Dù đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm môi trường, tình trạng hôi thối vẫn tái diễn, khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh trại vịt nằm xen giữa những vườn thanh long, cách khu dân cư chỉ vài trăm mét. Nhiều thời điểm, gió mang theo mùi tanh, hôi đặc trưng của chất thải gia cầm vào khu dân cư. Ông Cao Quang Tư, người làm vườn hơn 10 năm cạnh trang trại, bức xúc: "Mùi hôi thối, tanh khó chịu lắm. Đặc biệt tầm 20 - 21 giờ là trại hay xả thải, rồi khi trời mưa lớn nước thải tràn ra suối, chúng tôi thấy rõ. Dân đã gửi đơn nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Bà con chỉ mong sao xử lý triệt để, đừng để ô nhiễm lan ra xóm làng".

Khoảng 20 hộ dân phản ánh bị mùi hôi của trại vịt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, canh tác và sức khỏe.

Theo tìm hiểu, trại vịt của ông Nguyễn Đình Mạnh được UBND huyện Hàm Thuận Nam (cũ) cấp phép đầu tư từ năm 2021 với quy mô 19.500 con/lứa, đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và trang bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

Quá trình hoạt động, trại vịt này 2 lần bị xử phạt do vi phạm về xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn. Trong đó, lần gần nhất vào tháng 10-2024, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Đình Mạnh tổng cộng 301 triệu đồng, do vi phạm về môi trường, xả thải vượt quy chuẩn tại trang trại vịt.

Trước đó, tháng 9-2024, người dân phát hiện nước trong mương đen ngòm, kèm theo bao chứa xác vịt chết trong khuôn viên trang trại, bốc mùi nặng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ đã lập biên bản, yêu cầu chủ trại thu gom xác vịt, tháo dỡ đường ống xả thải trái phép và tạm dừng hoạt động để đầu tư công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, phản ánh về ô nhiễm vẫn kéo dài đến nay.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đình Mạnh, chủ trang trại, cho biết cơ sở của ông được đầu tư gần 20 tỉ đồng, quy mô gần 20.000 con/lứa. "Khi xây dựng, khu này chưa có hộ dân nào. Trại của tôi được cấp phép, đủ hồ sơ môi trường và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, do đặc thù ngành chăn nuôi nên một số thời điểm vẫn còn phát sinh mùi. Khi người dân phản ánh, tôi đều có mặt, tăng cường phun chế phẩm sinh học, khử mùi, xử lý nước thải" - ông Mạnh nói.

Theo UBND xã Tân Lập, địa phương đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về mùi hôi từ trại vịt Nguyễn Đình Mạnh. Ngay sau khi nhận phản ánh, xã đều cử cán bộ xuống ghi nhận, lập biên bản và phối hợp đơn vị chuyên môn lấy mẫu quan trắc. Tuy nhiên, xã không có chức năng lấy mẫu trực tiếp nên phải nhờ đơn vị thứ ba, dẫn đến việc đo đạc không phải lúc nào cũng kịp thời. "Về biện pháp trước mắt, xã yêu cầu tăng cường phun khử mùi, đặc biệt khi xuất chuồng. Về lâu dài, xã đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung 50 ha tại khu vực Sông Phan cũ. Các trang trại không bảo đảm môi trường, trong đó có trại ông Mạnh, sẽ phải di dời vào đó" - ông Lê Ngọc Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, khẳng định.