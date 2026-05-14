Nỗi niềm khó nói ở đàn ông

Gần đây, nhiều bệnh viện tại TP HCM liên tiếp tiếp nhận các trường hợp nam giới nhập viện vì tự ý can thiệp vùng kín hoặc âm thầm chịu đựng các vấn đề sinh lý trong thời gian dài do tâm lý e ngại, xấu hổ.

Áp lực "bản lĩnh"

Nam bệnh nhân 40 tuổi đến Khoa Nam học - Bệnh viện Quân y 175 TP HCM trong tình trạng dương vật biến dạng nghiêm trọng sau khi tự bơm silicon lỏng để tăng kích thước. Silicon đã bám chặt vào mô dưới da, gây xơ hóa lan rộng. Ê-kíp buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương và tạo hình lại cơ quan sinh dục để phục hồi chức năng.

ThS-BS Vũ Thái Hoàng, Khoa Nam học - Bệnh viện Quân y 175, cho biết có không ít trường hợp biến chứng do tin vào quảng cáo tăng kích thước dương vật trên mạng xã hội hoặc tìm đến các cơ sở thẩm mỹ không phép. Nhiều người nhập viện khi vùng kín đã nhiễm trùng, hoại tử hoặc biến dạng nặng. "Hiện chưa có phương pháp nào được chứng minh vừa an toàn tuyệt đối vừa hiệu quả rõ rệt trong việc tăng kích thước hay "trẻ hóa" dương vật. Bộ Y tế cũng chưa cấp phép các dịch vụ quảng cáo phóng đại như hiện nay" - BS Hoàng cảnh báo.

Anh T.B.T (43 tuổi, ngụ TP HCM) đến Khoa Nam học - Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau nhiều tháng liên tục suy giảm ham muốn, giảm độ cương và xuất tinh sớm. Những thay đổi này khiến đời sống vợ chồng căng thẳng, nảy sinh nhiều hiểu lầm. "Ban đầu tôi nghĩ chắc do tuổi tác, công việc áp lực nên cố chịu. Sau đó lên mạng tìm hiểu thì thấy quảng cáo đủ loại thuốc tăng cường sinh lý nhưng cũng không dám dùng vì sợ tác dụng phụ. Chỉ đến khi được bạn bè động viên, tôi mới quyết định đi khám" - anh T. chia sẻ.

Trong khi đó, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng vừa xử lý trường hợp nam bệnh nhân 31 tuổi bị mắc dị vật trong trực tràng sau khi sử dụng đồ chơi tình dục. Theo BSCKII Trần Văn Hiệp, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đây là tai nạn sinh hoạt không hiếm gặp. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp dị vật hậu môn - trực tràng liên quan đồ chơi tình dục hoặc các vật dụng sinh hoạt.

Các bác sĩ cảnh báo quan hệ hoặc thủ dâm qua đường hậu môn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương niêm mạc, nhiễm trùng và lây bệnh tình dục. Việc sử dụng các dụng cụ không an toàn, tự chế hoặc gắn thêm vật sắc nhọn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Không chỉ nhập viện do tự ý can thiệp, nhiều nam giới cũng đang âm thầm chịu đựng các rối loạn về sinh lý nhưng không dám đi khám vì mặc cảm hoặc áp lực phải thể hiện sự "mạnh mẽ".

ThS-BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM, tư vấn người bệnh khám nam

Để không còn là chuyện khó nói

Các chuyên gia cảnh báo hiện nay, nhiều nam giới dễ bị cuốn vào các quảng cáo "thần dược tăng cường bản lĩnh", thuốc gia truyền, thực phẩm chức năng hoặc các phương pháp can thiệp thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Không ít trường hợp tự ý dùng thuốc kéo dài dẫn đến rối loạn nội tiết, ảnh hưởng gan thận hoặc khiến bệnh diễn tiến nặng hơn. Một số người còn tìm đến các cơ sở hoạt động chui để tiêm silicon, đặt vật liệu độn hoặc thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm.

ThS-BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nam khoa đang có xu hướng trẻ hóa. Không chỉ người trung niên, nhiều nam giới dưới 30 tuổi, thậm chí 16-17 tuổi đã gặp các rối loạn sinh lý như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya kéo dài, thiếu ngủ, áp lực công việc, sử dụng điện thoại quá mức, lạm dụng nội dung khiêu dâm và chất kích thích. Những yếu tố này khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, ảnh hưởng nội tiết tố và chức năng sinh lý. Ngoài ra, stress kéo dài cũng tác động lớn đến tâm lý và đời sống tình dục của nam giới. "Đáng lo ngại, nhiều bệnh lý nam khoa thường diễn tiến âm thầm nhưng kéo dài, khiến người bệnh mặc cảm, mất tự tin và ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, thay vì tìm đến cơ sở y tế, không ít người lại âm thầm chịu đựng hoặc tự điều trị theo quảng cáo trên mạng xã hội" - BS Khoa khuyến cáo.

BSCKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho rằng tâm lý e ngại vẫn là rào cản lớn nhất khiến nhiều nam giới bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm. Rất nhiều người xem chuyện sinh lý là thước đo bản lĩnh đàn ông nên khó chấp nhận việc mình gặp vấn đề. Họ sợ bị đánh giá, sợ xấu hổ nên chọn cách giấu kín, tự mua thuốc hoặc nghe theo truyền miệng.

Tại TP HCM mô hình phòng khám nam khoa chuyên biệt trong các bệnh viện đa khoa công lập vẫn còn thiếu, tạo ra một "khoảng trống" khiến người bệnh khó tiếp cận dịch vụ uy tín. Việc phát triển các đơn vị chuyên sâu về nam khoa và y học giới tính tại các bệnh viện đa khoa tuyến cuối chính là bước hoàn thiện mô hình chăm sóc chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. "Nam khoa không chỉ là chuyện sinh lý hay khả năng tình dục mà cần được đặt trong mối liên hệ mật thiết với các chuyên khoa khác như tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường và nội tiết. Đây không phải vấn đề "khó nói" hay điều đáng xấu hổ mà là một phần của chăm sóc sức khỏe toàn diện" - BS Toàn nhấn mạnh.

Hiểu rõ chính mình Theo TS-BSCKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, phần lớn nam giới thực tế có kích thước cơ quan sinh dục bình thường và không cần can thiệp tăng kích thước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rơi vào mặc cảm do chịu tác động từ phim ảnh, mạng xã hội hoặc các quảng cáo phóng đại. Chất lượng đời sống tình dục không phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước. Sự hòa hợp cảm xúc, kỹ năng giao tiếp và quan tâm bạn tình mới là yếu tố quan trọng. Thay vì tin vào các phương pháp quảng cáo thiếu cơ sở khoa học, nam giới nên chú trọng nâng cao sức khỏe tổng thể bằng cách tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, hạn chế bia rượu và thuốc lá. Trong nhiều trường hợp, trị liệu tâm lý hoặc tham vấn tình dục cũng giúp người bệnh giảm mặc cảm, cải thiện chất lượng cuộc sống.



