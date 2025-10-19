HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nơi sưởi ấm những sinh linh bé bỏng

Bài và ảnh: NGUYỄN HUỲNH

Nếu có người nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình ngoài đồng hoang, bãi cỏ, thì vẫn còn đây những vòng tay yêu thương thầm lặng, níu giữ các em ở lại với cõi đời

Tôi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM) vào một ngày tháng 10-2025, sau khi theo dõi các bài viết đăng trên Facebook kêu gọi ủng hộ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được điều trị tại đây. Từ ngày chuyển sang cơ sở mới, bệnh viện đã khang trang hơn. Tuy vậy, cơ sở vật chất vẫn còn khá thiếu thốn và nhiều thiết bị phải tận dụng lại của cơ sở cũ.

Vòng tay yêu thương

Nhìn những lồng ấp đang sáng đèn, tuy nhỏ và không hiện đại như các bệnh viện tuyến trên, song "ngôi nhà" ấy đã sưởi ấm biết bao trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được nâng đỡ bởi những vòng tay yêu thương ấm áp. Dẫu biết mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là một hành trình vất vả của người mẹ, nhưng đó cũng là thiên chức cao quý mà nhiều người phụ nữ khao khát được trải qua. Thế nhưng, không rõ vì lý do gì, nhiều người mẹ trẻ lại nhẫn tâm bỏ rơi những thiên thần nhỏ của mình giữa nơi hoang vắng. Các thiên thần nhỏ phải chịu cảnh bị kiến cắn, muỗi đốt, thậm chí không còn sức lực để cất tiếng khóc chào đời.

Nơi sưởi ấm những sinh linh bé bỏng - Ảnh 1.

Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM), nơi đùm bọc những sinh linh bị bỏ rơi

Bác sĩ Trần Hoàng Ngọc Quyên, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và phải cấp cứu. Đa số các bé đều được người dân, chính quyền địa phương hoặc trạm y tế gần đó đưa đến bệnh viện.

Trường hợp gần đây nhất là một bé sơ sinh chỉ nặng khoảng 1 kg, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán suy hô hấp và hạ đường huyết. Bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ hô hấp và sơ cấp cứu cho bé. Sau khi tình trạng ổn định, bé được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) để tiếp tục điều trị. "May mắn là hầu hết các ca khác đều ở tình trạng ổn định, chỉ 1 ca cần chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để được chăm sóc tốt hơn" - bác sĩ Quyên chia sẻ.

Nơi sưởi ấm những sinh linh bé bỏng - Ảnh 2.

Trẻ bị bỏ rơi trong vòng tay ấm áp yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện

Chỉ những vết sưng tấy đỏ trên cánh tay của các bé, bác sĩ Quyên cho biết là do các em thường bị bỏ rơi bên lề đường, bụi cây, dẫn đến bị côn trùng cắn và nhiễm trùng da nghiêm trọng. "Một số trường hợp bị bỏ trong túi ni-lông, không quần áo, không khăn quấn, trơ trọi và rất lạnh lẽo, thậm chí không còn sức để cất tiếng khóc đầu đời" - bác sĩ trẻ lặng người nhớ lại.

Dẫn tôi đến căn phòng nghỉ của nhân viên y tế - một không gian đơn sơ, chỉ có 1 giường ngủ và vài đồ dùng cá nhân, điều dưỡng Hà Thị Phương Thảo nhẹ nhàng nói: "Ban ngày, các bé nằm trong lồng ấp, còn mọi người đi làm, thay phiên nhau trông chừng và cho bé bú. Nhưng đến ban đêm, các bé sẽ ngủ cùng điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu, bé ở đó, không rời nửa bước". Cũng là người mẹ, từng thức thâu đêm để cho con bú và dỗ con ngủ, điều dưỡng Thảo thấu hiểu nỗi thiếu thốn hơi ấm và khát sữa của những trẻ sơ sinh ấy. "Với tôi, công việc này không khó, các điều dưỡng ở đây ai cũng quen. Chúng tôi tắm rửa, thoa phấn, tiêm thuốc, thay tã,… cho các bé. Có một em tôi chăm từ ngày lọt lòng đến khi được 3 - 4 tháng mới đưa sang làng trẻ em SOS. Chăm lâu ngày, tôi mến em như con ruột" - điều dưỡng Thảo bộc bạch.

"Xin hãy mang con đến bệnh viện!"

Đó là lời nhắn nhủ của ThS Hoàng Thị Ngọc, Trưởng Phòng Công tác Xã hội (CTXH) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. ThS Ngọc cho biết chi phí điều trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh của các bé. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi thường dễ gặp các vấn đề như nhiễm trùng sơ sinh, vàng da hoặc bị ảnh hưởng nặng hơn do môi trường vệ sinh kém. Bệnh viện sử dụng quỹ hỗ trợ người bệnh hoặc kêu gọi đóng góp từ các nhà hảo tâm để chi trả chi phí điều trị. Ngoài ra, các chi phí cho tã, sữa… cũng cần có thêm hỗ trợ từ bên ngoài. "Rất may mắn là người dân ở huyện Hóc Môn (cũ) rất dễ thương và tình cảm. Khi thấy thông tin chúng tôi đăng tải trên mạng xã hội của bệnh viện, họ mang đến tận nơi các vật dụng như tã, sữa, đồ mặc, bình bú. Nhờ vậy, các bé không bị thiếu thốn, giúp bác sĩ và điều dưỡng an tâm tập trung hoàn toàn vào chuyên môn" - ThS Ngọc chia sẻ.

Khơi dậy lòng trắc ẩn

Ngoài vận động hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe các bệnh nhi, Phòng CTXH còn chịu trách nhiệm về thủ tục pháp lý. Khi sức khỏe của các bé ổn định, sẽ liên hệ với UBND xã để cử cán bộ làm hồ sơ và thông báo tại địa phương để tìm kiếm người thân. Tuy hiếm hoi nhưng vẫn có một số trường hợp may mắn được trở về trong vòng tay của người thân. Khi thấy thông tin bệnh viện đăng tải cùng hình ảnh đứa con bụ bẫm, dường như tình mẫu tử và lòng trắc ẩn trong người mẹ được khơi dậy. Bệnh viện còn hỗ trợ làm thủ tục xét nghiệm ADN để xác minh, giúp mẹ và người thân nhận lại con. "Dù mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng khi giao bé về đúng người thân, chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng. Bởi không ai thương và chăm sóc con tốt bằng mẹ hay người thân máu mủ ruột thịt" - bà Ngọc xúc động nói.

Bà Ngọc cho biết, khu vực này có nhiều người lao động ngoại tỉnh, đa số các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ còn quá trẻ hoặc gia đình đông con… nên số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi mà bệnh viện tiếp nhận nhiều hơn hẳn các bệnh viện khác. Khi được hỏi liệu bệnh viện có lo ngại rằng sau này sẽ có nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện hay không, bà Ngọc liền đáp: "Chẳng thà họ chọn bệnh viện để làm "trạm gửi" cho các con, còn đỡ hơn bỏ ngoài trời mưa gió lạnh, không biết có giữ được tính mạng hay không".

Thực tế, không ai muốn rời xa giọt máu của mình. Không chỉ Phòng CTXH, toàn thể nhân viên bệnh viện hiểu rằng vì hoàn cảnh, nhiều người mẹ buộc lòng phải chia xa con thơ. Nếu không thể mang đến cho các con một cuộc sống tốt, vẫn còn nhiều phương án và tổ chức cộng đồng chung tay chăm sóc các em. "Trong tất cả các cuộc họp, lãnh đạo bệnh viện đều nhấn mạnh không để bất kỳ bệnh nhân nào, đặc biệt là những bệnh nhân yếu thế, bị bỏ lại phía sau" - bà Ngọc trải lòng. 

"Hy vọng nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục giới tính và các biện pháp tránh thai hiệu quả cho học sinh, sinh viên và người trẻ" - bác sĩ Quyên bày tỏ.

Cứu sống nhiều cặp song sinh

Nơi sưởi ấm những sinh linh bé bỏng - Ảnh 3.

Nhiều cặp song sinh được đùm bọc trong vòng tay yêu thương

Trường hợp không có người thân đến nhận, sau khi xuất viện, các bé sẽ được chuyển đến nhà tình thương hoặc cơ sở dành riêng cho trẻ em theo quy định của pháp luật. Những năm gần đây, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều ca sơ sinh bị bỏ rơi, thậm chí có một cặp song sinh kháu khỉnh. Từ khi có Phòng CTXH đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hơn 40 trường hợp như vậy.


