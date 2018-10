VEC "phục vụ nhân dân" là thế sao!

14/10/2018 04:30

Ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc VEC, nhấn mạnh như thế khi vào chỉ đạo khắc phục hư hỏng ở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ngày 13-10.



VEC (Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam) là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), chính thức ra mắt hoạt động từ ngày 12-4-2004 với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng (được điều chỉnh đến năm 2019 là 72.602 tỉ đồng).



Tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 1-3-2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt mạng lưới đường cao tốc quốc gia đến năm 2020 và sau năm 2020, VEC được xác định là đơn vị nòng cốt, chủ lực trong việc xây dựng và phát triển đường cao tốc ở Việt Nam. Chính phủ có cơ chế áp dụng thí điểm cho các dự án của VEC và đây là một cơ chế đặc thù hết sức linh hoạt, không giống bất kỳ ban quản lý dự án nào của Bộ GTVT.

VEC được coi là tiên phong "khai phá" mô hình mới trong lĩnh vực xây dựng giao thông khi vừa là chủ đầu tư vừa trực tiếp triển khai thực hiện các dự án đường cao tốc, cụ thể trong đó có 5 tuyến đường cao tốc gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Bến Lức - Long Thành. Năm dự án này tổng cộng dài khoảng 550 km, tổng mức đầu tư 125.572 tỉ đồng (trong đó, ngân sách đầu tư trực tiếp 71.555 tỉ đồng, tương đương 57%, VEC tự huy động 54.000 tỉ đồng).

Kể ra như thế để thấy trong chuyện làm ăn, hiếm có doanh nghiệp nào sướng như "con cưng" VEC, ít nhất là không vất vả trong chuyện "chạy suất đầu tư" hay "chạy dự án" như hầu hết các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực. Nhưng dù được ưu ái đến mấy thì tiền từ ngân sách chi ra hay VEC đi vay bằng danh nghĩa doanh nghiệp của nhà nước cũng đều phải đưa lại những hiệu quả thiết thực, cụ thể ở đây là những mét đường cao tốc phải đúng nghĩa đường cao tốc, nhất là khi suất đầu tư đang được xem là cao nhất thế giới.

Nhưng nói thẳng ra là niềm tin của Chính phủ lẫn dân chúng vào VEC đang không ổn tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Công trình này đầu tư tới hơn 34.500 tỉ đồng, chỉ dài 139 km nhưng ngay sau khi thông xe (2-9-2018) đã phải dừng thu phí để khắc phục "ổ gà", "ổ voi". Bộ trưởng Bộ GTVT từng đi trên đường cao tốc này và từng chê "lộc cộc, lộc cộc" nhưng bây giờ thì tệ hơn thế nhiều lần, đến nỗi gây phẫn nộ trong dư luận nhiều ngày qua.

Xem ra tiêu chí "phục vụ nhân dân là phải hàng đầu, an toàn công trình phải là hàng đầu" kiểu như VEC đã làm thì là nói ở đâu chứ ở công trình này thì có đâu? Mà số phận những công trình khác do VEC đại diện chủ đầu tư cũng đã chắc gì không là bản sao của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Công trình đang trong thời gian bảo hành nên chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát phải có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng. Nhưng khắc phục đến mấy thì dân chúng cũng khó tin rồi đây sẽ an toàn khi phương tiện lưu thông trên tuyến này, cũng như đã không dại tin vào lời của quan chức ngành giao thông khi cho rằng mặt đường sụt lún là do mưa hay do phương tiện lưu thông quá nhiều (?!)

Lương Duy Cường