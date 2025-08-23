Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025

Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 tranh cúp Coolmate được tổ chức tại khách sạn Đệ Nhất (TP HCM), diễn ra từ ngày 23-8 và dự kiến kết thúc vào ngày 1-9. Các VĐV sẽ đua tranh 14 bộ huy chương cá nhân, bao gồm 4 nội dung thi đấu cờ vua là: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp.

Ngoài ra còn có 3 bộ huy chương nội dung cờ ASEAN, cờ Maruk dành cho bảng nam và nữ.

Toàn cảnh giải đấu ván khai mạc nội dung cờ vua đánh nhanh

Đây là giải đấu có trình độ chuyên môn cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, có sự góp mặt của những kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên...

Kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (TP HCM, phải) thi đấu



Thế hệ tài năng trẻ đang trưởng thành mạnh mẽ như Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Trần Ngọc Minh Duy… cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến một giải đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cạnh tranh.

Nhiều kỳ thủ trẻ có thành tích quốc gia cùng tham gia tranh tài

Các kỳ thủ đoạt giải sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và bộ trang phục thi đấu thiết kế riêng từ nhà tài trợ Coolmate, với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng.