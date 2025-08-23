Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025

Đào Tùng

(NLĐO) – Khởi tranh từ ngày 23-8 tại TP HCM, Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 có sự góp mặt của 270 kỳ thủ thuộc 25 đơn vị tỉnh, thành, ngành.

Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 tranh cúp Coolmate được tổ chức tại khách sạn Đệ Nhất (TP HCM), diễn ra từ ngày 23-8 và dự kiến kết thúc vào ngày 1-9. Các VĐV sẽ đua tranh 14 bộ huy chương cá nhân, bao gồm 4 nội dung thi đấu cờ vua là: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp. 

Ngoài ra còn có 3 bộ huy chương nội dung cờ ASEAN, cờ Maruk dành cho bảng nam và nữ.

Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 - Ảnh 1.

Toàn cảnh giải đấu ván khai mạc nội dung cờ vua đánh nhanh

Đây là giải đấu có trình độ chuyên môn cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, có sự góp mặt của những kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên...

Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 - Ảnh 2.

Kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (TP HCM, phải) thi đấu

Thế hệ tài năng trẻ đang trưởng thành mạnh mẽ như Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Trần Ngọc Minh Duy… cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến một giải đấu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cạnh tranh.

Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 - Ảnh 3.

Nhiều kỳ thủ trẻ có thành tích quốc gia cùng tham gia tranh tài

Các kỳ thủ đoạt giải sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và bộ trang phục thi đấu thiết kế riêng từ nhà tài trợ Coolmate, với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng.

Diễn ra cùng thời gian, cùng địa điểm là Giải Vô địch và trẻ cờ vây xuất sắc quốc gia 2025, quy tụ 88 kỳ thủ của sáu đơn vị tỉnh, thành.

Nóng bỏng các cuộc tranh tài Giải Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2025 - Ảnh 4.

Gần 100 kỳ thủ cờ vây thi đấu không giải thưởng

Điều đáng nói là giải đấu này hầu như không có nguồn kinh phí hỗ trợ nào ngoài ngân sách tổ chức ít ỏi từ Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM, nên không có các khoản thưởng thành tích.

Tin liên quan

Cờ vua trẻ Việt thắng lớn giải Đông Nam Á

Cờ vua trẻ Việt thắng lớn giải Đông Nam Á

Việt Nam cử VĐV tham dự đông nhất với 143 kỳ thủ, tranh tài ở cả 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp theo các bảng thi đấu của 16 nhóm tuổi nam và nữ

Lê Tuấn Minh giành HCĐ bàn 3, cờ vua Việt Nam xếp hạng 23 tại Olympiad 2024

(NLĐO) – Tuyển nam Việt Nam hòa Canada còn đội nữ để thua Trung Quốc vòng cuối, chung cuộc xếp hạng 23 toàn đoàn tại Olympiad 2024.

Giải Vô địch cờ vây quốc gia 2025: Tìm kiếm kỳ thủ giỏi dự các giải quốc tế

(NLĐO) - Gần 140 kỳ thủ thuộc nhiều đơn vị tỉnh thành tham dự Giải Vô địch cờ vây quốc gia 2025 - Cúp Hansoll Textile khai mạc ngày 2-4 tại TP HCM.

cờ vua xuất sắc Giải Vô địch cờ vua TP HCM Lê Tuấn Minh Phạm Lê Thảo Nguyên Hoàng Thị Bảo Trâm Phạm Trần Gia Phúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo