HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nóng: Cảnh sát Mỹ bắt giữ siêu sao Tiger Woods

Đăng Minh

(NLĐO) – Tay golf huyền thoại Tiger Woods bị cảnh sát bắt giữ sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông gần nhà riêng trên đảo Jupiter, bang Florida - Mỹ.

Nhà chức trách cáo buộc ông Woods lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển phương tiện, gây hư hại tài sản và từ chối cung cấp mẫu nước tiểu sau khi được đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc xảy ra sau 14 giờ chiều 27-3 (giờ Mỹ) trên tuyến đường dân cư có giới hạn tốc độ 48 km/giờ.

Nóng: Cảnh sát Mỹ bắt giữ siêu sao Tiger Woods - Ảnh 1.

Tiger Woods gặp tai nạn lật xe ở Florida - Mỹ vào chiều 27-3 (giờ địa phương). Ảnh: TGL golf

Cảnh sát cho biết tay golf sinh năm 1975 điều khiển chiếc Range Rover và cố vượt một xe kéo rơ-moóc. Đúng lúc phương tiện phía trước giảm tốc để rẽ vào lối đi, xe của Woods quệt vào phần sau rơ-moóc rồi lật nghiêng bên đường.

Huyền thoại golf nay không bị thương, tự chui ra khỏi xe qua cửa phía ghế phụ chiếc Range Rover nằm nghiêng. Nhà chức trách xác nhận ông Woods đi một mình vào thời điểm tai nạn.

Tài xế của phương tiện còn lại cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Sau va chạm, ông Woods đồng ý kiểm tra nồng độ cồn bằng hơi thở ngay tại hiện trường. Kết quả được mô tả :không phát hiện cồn trong cơ thể".

Nóng: Cảnh sát Mỹ bắt giữ siêu sao Tiger Woods - Ảnh 2.

Cảnh sát trưởng John Budensiek đã công bố chi tiết về vụ tai nạn liên quan đến tay golf huyền thoại Woods tại cuộc họp báo hôm 27-3 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Tuy nhiên, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Martin cho biết ông Woods vẫn có biểu hiện suy giảm nhận thức, vì thế lực lượng chức năng nghi ngờ ông chịu tác động của thuốc hoặc một chất nào khác không phải rượu bia.

Khi được đưa về trại giam, ông Woods tiếp tục hợp tác với bài kiểm tra hơi thở nhưng từ chối cung cấp mẫu nước tiểu. 

Chính điều này khiến cơ quan điều tra không thể đưa ra kết luận cuối cùng về loại chất có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe của nhân vật nổi tiếng này vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Dù vậy, cảnh sát khẳng định các dấu hiệu quan sát được tại hiện trường đủ để tiến hành bắt giữ và khởi tố theo pháp luật.

Cảnh sát trưởng John Budensiek cho hay ông Woods không có thái độ chống đối và vẫn tỏ ra hợp tác trong phần lớn quá trình làm việc. Tuy nhiên, việc từ chối xét nghiệm bổ sung khiến hồ sơ vụ việc trở nên đáng chú ý hơn, bởi đây là căn cứ quan trọng để xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm khả năng điều khiển xe của ông.

Daily Mail dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát xác nhận huyền thoại golf Woods sẽ bị tạm giữ ít nhất 8 giờ theo quy định.

Vụ việc lập tức gây chú ý lớn bởi đây là rắc rối mới nhất liên quan đến đời tư của tay golf lừng danh người Mỹ, vốn từng bị tai nạn nghiêm trọng ở California năm 2021, sau đó phải phẫu thuật nhiều lần.

Nóng: Cảnh sát Mỹ bắt giữ siêu sao Tiger Woods - Ảnh 3.

Huyền thoại golf Woods từng bị gãy chân trong một vụ tai nạn tương tự ở Nam California năm 2021. Ảnh: EPA


Những người đẹp trong đời Tiger Woods

Những người đẹp trong đời Tiger Woods

(NLĐO) - Tiger Woods không chỉ nổi tiếng là tay golf số 1 thế giới mà còn được nhiều người biết đến ở mức độ nghiện "chuyện ấy" của mình.

Bồ cũ Tiger Woods khỏa thân giới thiệu sách khỏe đẹp

(NLĐO) – VĐV trượt tuyết Lindsey Vonn, bạn gái cũ của ngôi sao golf Tiger Woods, vừa cho ra đời bức ảnh khỏa thân táo bạo nhằm quảng cáo quyển sách của cô.

Phản bội cả vợ lẫn người tình, Tiger Woods tiêu tan sự nghiệp

(NLĐO) – Ngỡ đã có thể gặp được "một nửa" của đời mình sau cuộc ly hôn đầy tai tiếng với cô vợ Elin Nordegren, cựu hoàng sân golf Tiger Woods dường như vẫn chưa thoát khỏi định mệnh trớ trêu của đời mình khi đến lượt bạn gái Lindsey Vonn nói lời chia tay vì liên tục bị lừa dối.

tai nạn Mỹ cảnh sát Florida Tiger Woods huyền thoại golf tay golf huyền thoại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo