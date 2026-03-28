Nóng: Cảnh sát Mỹ bắt giữ siêu sao Tiger Woods

Nhà chức trách cáo buộc ông Woods lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng điều khiển phương tiện, gây hư hại tài sản và từ chối cung cấp mẫu nước tiểu sau khi được đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc xảy ra sau 14 giờ chiều 27-3 (giờ Mỹ) trên tuyến đường dân cư có giới hạn tốc độ 48 km/giờ.

Tiger Woods gặp tai nạn lật xe ở Florida - Mỹ vào chiều 27-3 (giờ địa phương). Ảnh: TGL golf

Cảnh sát cho biết tay golf sinh năm 1975 điều khiển chiếc Range Rover và cố vượt một xe kéo rơ-moóc. Đúng lúc phương tiện phía trước giảm tốc để rẽ vào lối đi, xe của Woods quệt vào phần sau rơ-moóc rồi lật nghiêng bên đường.

Huyền thoại golf nay không bị thương, tự chui ra khỏi xe qua cửa phía ghế phụ chiếc Range Rover nằm nghiêng. Nhà chức trách xác nhận ông Woods đi một mình vào thời điểm tai nạn.

Tài xế của phương tiện còn lại cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Sau va chạm, ông Woods đồng ý kiểm tra nồng độ cồn bằng hơi thở ngay tại hiện trường. Kết quả được mô tả :không phát hiện cồn trong cơ thể".

Cảnh sát trưởng John Budensiek đã công bố chi tiết về vụ tai nạn liên quan đến tay golf huyền thoại Woods tại cuộc họp báo hôm 27-3 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Tuy nhiên, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Martin cho biết ông Woods vẫn có biểu hiện suy giảm nhận thức, vì thế lực lượng chức năng nghi ngờ ông chịu tác động của thuốc hoặc một chất nào khác không phải rượu bia.

Khi được đưa về trại giam, ông Woods tiếp tục hợp tác với bài kiểm tra hơi thở nhưng từ chối cung cấp mẫu nước tiểu.

Chính điều này khiến cơ quan điều tra không thể đưa ra kết luận cuối cùng về loại chất có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe của nhân vật nổi tiếng này vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Dù vậy, cảnh sát khẳng định các dấu hiệu quan sát được tại hiện trường đủ để tiến hành bắt giữ và khởi tố theo pháp luật.

Cảnh sát trưởng John Budensiek cho hay ông Woods không có thái độ chống đối và vẫn tỏ ra hợp tác trong phần lớn quá trình làm việc. Tuy nhiên, việc từ chối xét nghiệm bổ sung khiến hồ sơ vụ việc trở nên đáng chú ý hơn, bởi đây là căn cứ quan trọng để xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm khả năng điều khiển xe của ông.

Daily Mail dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát xác nhận huyền thoại golf Woods sẽ bị tạm giữ ít nhất 8 giờ theo quy định.

Vụ việc lập tức gây chú ý lớn bởi đây là rắc rối mới nhất liên quan đến đời tư của tay golf lừng danh người Mỹ, vốn từng bị tai nạn nghiêm trọng ở California năm 2021, sau đó phải phẫu thuật nhiều lần.

Huyền thoại golf Woods từng bị gãy chân trong một vụ tai nạn tương tự ở Nam California năm 2021. Ảnh: EPA



