NÓNG: Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong trong xe

Chiều 1-5, ông Trương Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng - xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại cây xăng khiến 2 người tử vong.

Cây xăng nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 35 phút chiều 1-5, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 90 nằm cạnh Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, chiếc ô tô mang BKS 92A – 265xx khi vào đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy.

Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng điện báo đội cứu hộ SOS Quảng Nam cách cây xăng khoảng 200 m đến hỗ trợ cùng người dân dập lửa.

Sau đó, lực lượng cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng cũng điều phương tiện đến chữa cháy. Tuy nhiên, sau khi vụ cháy được dập tắt, 2 người trong xe đã tử vong.

Chiếc ô tô gặp nạn

Theo một người tham gia chữa cháy tại hiện trường, khi xe cháy, người điều khiển xe kịp chạy ra ngoài nên thoát nạn. 2 người còn lại trong xe khoảng 16 – 17 tuổi, là nam giới, không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra sự việc

Cũng theo người này, khi anh chạy đến chiếc xe thì ngọn lửa bùng phát rất lớn. Anh tham gia dập lửa mà không biết có người đang mắc kẹt trong xe.

Đội SOS Quảng Nam và người dân tham gia chữa cháy (clip: SOS Quảng Nam)

Chiều 1-5, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.