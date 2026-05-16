Thể thao Bóng đá

Nóng cuộc đua trụ hạng

Tường Phước

Khi ngôi vương V-League 2025-2026 dần xác định chủ nhân thì cuộc đua trụ hạng càng trở nên nóng bỏng ở chặng đua nước rút về đích.

Kết quả của vòng đấu thứ 23 mang tính quan trọng đối với nhóm 4 đội cuối bảng, lần lượt là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Becamex TP HCM, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng.

CLB Công an Hà Nội sẽ chính thức đăng quang V-League 2025-2026 nếu giành chiến thắng trước CLB Thanh Hóa ở vòng 23 lúc 19 giờ 15 phút ngày 17-5. Không chỉ "rộng cửa" trở thành "tân vương" V-League, Quang Hải và đồng đội còn hướng tới mục tiêu phá kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử giải đấu này, nếu vượt qua khung 64 điểm của Hà Nội FC vào năm 2018.

Sau trận thắng kịch tính trước CLB Nam Định ở vòng 22, CLB Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 57 điểm, hơn đội xếp sau đến 11 điểm. Đoàn quân của HLV Polking cần thêm 8 điểm nữa ở 4 vòng đấu còn lại để trở thành đội vô địch V-League với tổng điểm số cao nhất lịch sử.

Nóng cuộc đua trụ hạng - Ảnh 1.

PVF-CAND (phải) được dự đoán khó thắng khi tiếp đón CLB Hà Nội vào ngày 16-5. Ảnh: QUỐC AN

Ở nhóm sau, cuộc đua vào tốp 3 cũng hấp dẫn không kém, khi Thể Công Viettel, CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội đeo bám với khoảng cách điểm không nhiều. Trong 4 vòng đấu còn lại, cả 3 đội bóng này sẽ không còn dịp trực tiếp chạm trán nhau. Vì vậy, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tích điểm số tối đa ở mỗi vòng đấu, họ còn phải trông chờ đối phương sẩy chân mới mong cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Khi các vị trí tốp đầu dần ngã ngũ thì HAGL, Becamex TP HCM, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng tiếp tục đua tranh để thoát vị trí đáy bảng xếp hạng. Trong nhóm cuối bảng, HAGL và Becamex TP HCM có lợi thế với khoảng cách hơn 4-5 điểm so với 2 đội còn lại.

Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 23, HAGL và Becamex TP HCM đều chạm trán những đối thủ mạnh. Đội bóng phố núi vừa nhận thất bại khó tin khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà ở vòng 22 và tiếp tục chạm trán CLB Hà Tĩnh tại Pleiku Arena vào ngày 17-5. Mùa này, sân nhà không còn là điểm tựa của HAGL khi khán đài dần vắng người xem vì màn trình diễn kém sắc của thầy trò ông Lê Quang Trãi.

Sau 22 trận đã đấu, CLB Hà Tĩnh tạm xếp thứ 10 với 24 điểm và vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Dù đang ở vị trí an toàn song đội bóng núi Hồng mong muốn giành ít nhất 1 điểm ở vòng 23 để duy trì khoảng cách điểm so với nhóm cuối bảng.

Becamex TP HCM tiếp tục có sự xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo, khi HLV Hứa Hiền Vinh được điều động ngồi "ghế nóng" thay đồng nghiệp người Nhật Bản Ueno Nobuhiro kể từ vòng 23 V-League 2025-2026. Chỉ hơn đội áp chót bảng xếp hạng 4 điểm, Becamex TP HCM đối mặt nguy cơ phải thi đấu trận play-off tranh suất trụ hạng hoặc rớt hạng trực tiếp nếu không kịp cải thiện phong độ. Thử thách của tân HLV trưởng Hứa Hiền Vinh ở vòng 23 cũng không dễ dàng khi đội nhà phải làm khách trên sân của CLB Hải Phòng vào ngày 16-5.

Tương tự, PVF-CAND cũng được dự đoán khó thắng khi tiếp đón CLB Hà Nội vào ngày 16-5. Đội bóng thủ đô đang khát điểm để nhen nhóm hy vọng lọt vào tốp 3, cạnh tranh ngôi á quân V-League mùa này. Vì vậy, việc giành 3 điểm trước đối thủ yếu hơn là mục tiêu mà CLB Hà Nội buộc phải hoàn thành.

Nóng cuộc đua trụ hạng - Ảnh 2.

 

