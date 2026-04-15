Nông dân chết lặng nhìn ruộng mía 28 ha bất ngờ bị cháy rụi

Ngày 15-4, ông Hồ Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai - đã đề nghị các nhà máy đường đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cháy cho nông dân nhằm hạn chế thiệt hại.

Trước đó, cánh đồng trồng mía giáp ranh giữa xã Phú Túc và xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai bất ngờ xảy ra cháy lớn khiến hàng chục hecta mía đang trong giai đoạn thu hoạch bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, cả một cánh đồng mía rộng lớn bị lửa thiêu rụi, để lại những khoảng đất cháy đen loang lổ. Nhiều ruộng mía bị cháy chỉ còn trơ thân cây dựng đứng giữa đồng, tạo nên khung cảnh tan hoang.

Trên cánh đồng, hàng chục người dân tất bật thu gom, chặt những cây mía bị cháy, bó lại thành từng đống để tiêu thụ, cố gắng vớt vát phần nào thiệt hại sau vụ cháy.

Anh Đoàn Văn Thuyến (trú xã Phú Túc) cho biết những ngày qua thời tiết khô, nắng nóng kéo dài nên khi đám cháy bùng phát ở phía chân núi đã nhanh chóng lan nhanh sang các ruộng mía lân cận.

Phát hiện đám cháy, anh Thuyến đã huy động thêm 10 người tìm đủ cách để ngăn lửa nhưng không thành do lửa lan nhanh. "Ngọn lửa bùng lên, dần dần thiêu rụi hơn 5ha mía mà chúng tôi đành bất lực đứng nhìn" - anh Thuyến kể lại.

Theo anh Thuyến, còn khoảng 2 ngày nữa ruộng mía của gia đình sẽ đến lịch thu hoạch. Năng suất ruộng mía ước đạt khoảng 120 tấn/ha, kỳ vọng mang lại cho gia đình khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ cháy làm mía giảm trữ lượng đường, giá thu mua sẽ giảm sâu. Nhà máy đường đã cho người vào thu mua mía sớm hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.

Ông Hồ Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc, cho biết khoảng 28 ha mía của 12 hộ dân thuộc 2 xã Ia Rsai và Phú Túc đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, chủ yếu là xã Ia Rsai.

"Chính quyền địa phương đã phối hợp rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời thông tin đến các nhà máy đường để hỗ trợ người dân tiêu thụ mía cháy. Các nhà máy đã đưa phương tiện vào tận ruộng thu mua mía, giúp người dân phần nào giảm bớt thiệt hại" - ông Thảo thông tin.