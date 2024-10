Nông dân sẽ hưởng lợi từ Đề án 1 triệu ha lúa

Ngày 15-10, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Bàn giải pháp thúc đẩy triển khai đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa).



Tại hội nghị, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), cho biết đề án do Thủ tướng phê duyệt ngày 27-11-2023. Bộ NN-PTNT cùng các địa phương và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế tổ chức triển khai 7 mô hình thí điểm tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng. Hiện 4/7 mô hình vụ hè thu năm 2024 đạt kết quả rất tích cực, cụ thể: giảm chi phí 20%-30%, tăng năng suất 10%, tăng thu nhập cho nông dân thêm 20%-25% (lợi nhuận tăng từ 4 - 7,6 triệu đồng/ha so với đối chứng), giảm trung bình 5 - 6 tấn CO2 tương đương trên 1 ha và tất cả sản lượng lúa thu hoạch đều được các doanh nghiệp đăng ký bao tiêu với giá mua cao hơn 200 - 300 đồng/kg so với bên ngoài.

Bộ NN-PTNT kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương cho hoàn thiện hồ sơ thí điểm chính sách đặc thù đối với chương trình đầu tư công "Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL", sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới dự kiến khoảng 330 triệu USD, để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết tại kỳ họp gần nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng với vấn đề an ninh lương thực - thực phẩm trên thế giới, ĐBSCL rất có cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, với xu thế ngày nay "ăn ngon, ăn sạch", cạnh tranh lại rất lớn nên phải "thổi hồn", thổi sức sống mới vào ngành nông nghiệp, ngành lúa gạo tại ĐBSCL.

Thủ tướng nêu rõ lúa gạo là ngành hàng lợi thế của nước ta; sản xuất lúa gạo không chỉ giữ vai trò thiết yếu đối với bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định xã hội mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của hàng chục triệu hộ nông dân. Đồng thời thúc đẩy xuất khẩu, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chính vì vậy, Đề án 1 triệu ha lúa hết sức ý nghĩa với nông dân vùng ĐBSCL, với ngành hàng lúa gạo và nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu an toàn trước thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, đưa mức phát thải ròng về 0 theo đúng cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).