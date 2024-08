NÓNG: Nghi án nổ súng ở TP Biên Hoà, 2 vợ chồng trúng đạn

Sáng 30-8, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ nổ súng ở chợ cá Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa) làm 2 vợ chồng bị thương.



Khu vực chợ cá Hoá An

Theo thông tin ban đầu, xích mích, một nhóm khoảng 3 người vào khu vực chợ cá Hoá An to tiếng và dùng hung khí rượt đuổi Toàn (nhân viên bốc xếp tại chợ) vào rạng sáng nay. Phát hiện sự việc, một số người can ngăn.

Lúc này, Toàn bỏ đi và quay trở lại với một khẩu súng. Gặp nhóm 3 người trên ở một quán cà phê gần chợ cá Hóa An, Toàn rút súng bắn vào ông Mai Văn Ẩn và bà Đỗ Thị Tý (vợ ông Ẩn).

Vụ việc khiến vợ chồng ông Ẩn bị thương nặng phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Toàn và thu giữ một khẩu súng màu đen giống súng rulo và một số vỏ đạn ở hiện trường.