Nông nghiệp số, nông nghiệp xanh vẫn "khát" dòng tiền

Chiều ngày 24-4, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hội thảo "Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh", với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội; đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.
Theo thống kê, đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỉ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước, chiếm trên 22% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế, trực tiếp hỗ trợ hơn 14,6 triệu khách hàng trên cả nước.
Tín dụng xanh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, đạt gần 780 ngàn tỉ đồng vào cuối năm 2025, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông nghiệp xanh.
Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết vai trò tín dụng có tác động rất lớn trong quá trình chuyển đổi và phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp xanh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn có những nút thắt từ thể chế chính sách, thủ tục hành chính và sự sẵn sàng cung ứng, đảm bảo tín dụng của ngân hàng, trung gian bảo hiểm; cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước - nhà nông và ngân hàng và đảm bảo mọi khâu đều theo chuỗi giá trị xanh, sạch và bền vững, số hoá.
Tín dụng cho chuỗi giá trị nông nghiệp còn khó khăn
Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhật Long – doanh nghiệp đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ trong bối cảnh nền nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đã trở thành xu thế tất yếu. Tuy nhiên, một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của mô hình này chính là vấn đề tiếp cận vốn.
Theo ông Long, cần hiểu rằng tín dụng theo chuỗi giá trị nông nghiệp là hình thức cấp vốn dựa trên mối liên kết giữa các khâu từ sản xuất, thu mua, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tham gia tín dụng theo chuỗi giá trị.
Để phát huy hiệu quả của tín dụng theo chuỗi giá trị nông nghiệp, ông Long khuyến nghị, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bên. Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, hợp đồng liên kết sản xuất, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý, ngân hàng có cơ sở để đánh giá dòng tiền và giảm rủi ro, từ đó tăng hạn mức tín dụng, giảm yêu cầu tài sản thế chấp và hỗ trợ rủi ro cho các mô hình liên kết chuỗi. Các tổ chức tín dụng cũng cần đổi mới phương thức thẩm định, linh hoạt trong thiết kế sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù nông nghiệp.
Trong khi đó, ông Lê Đình Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Agribank, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý để phát triển các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm trong khu vực tam nông, đặc biệt kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cần có hướng dẫn rõ ràng về Luật Các tổ chức tín dụng 2024, không nên cấm đoán cứng nhắc mà nên khuyến khích việc tích hợp bảo hiểm vào gói tín dụng như một điều kiện kỹ thuật để đảm bảo an toàn vốn vay, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp rủi ro cao.
Cùng với đó, tích hợp sản phẩm "tín dụng - bảo hiểm trọn gói": Ngân hàng nên coi việc khách hàng tham gia bảo hiểm là một tiêu chí để xếp hạng tín nhiệm, giảm lãi suất hoặc tăng hạn mức vay.
