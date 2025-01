Nóng: Ông Donald Trump được tòa tha bổng vô điều kiện

Ông Trump đã bị kết tội vào năm ngoái với 34 cáo buộc gian lận kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng được chi trả trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Dù nhiều khả năng sẽ không bị phạt tù, bản án hôm nay có thể chính thức khiến ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án hình sự.

Tại khu vực Lower Manhattan, New York, không khí sáng nay yên ắng hơn so với phiên tòa năm ngoái, khi mà lực lượng chức năng phải thực hiện nhiều biện pháp an ninh phức tạp như phong tỏa đường và kiểm tra gắt gao phóng viên dự khán phiên tòa.



Người biểu tình phản đối ông Trump bên ngoài tòa án. Ảnh: The Guardian

Từ 8 giờ 30, một nhóm người phản đối ông Trump đã tụ tập trước tòa án hình sự Manhattan. Họ giương cao những biểu ngữ như “Không án tù là sự bất công" để thể hiện thái độ bất mãn.



Bên ngoài tòa án cũng có sự xuất hiện của nhiều người ủng hộ ông Trump. Một trong số đó là bà Qing Yang, người cầm theo biểu ngữ với dòng chữ “Ngừng âm mưu phe phái”. “Cả gia đình tôi đều là công dân Mỹ. Donald Trump là tổng thống của tôi. Rất nhiều người đã chọn ông ấy, Trump là người chiến thắng" - bà nói.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump sẽ không thể tự ân xá cho bản thân trong vụ án này, vì quyền ân xá tổng thống không áp dụng với các cáo buộc ở cấp tiểu bang.

Tuy tổng thống tương lai dự kiến sẽ kháng cáo, vụ án vẫn chính thức khép lại sau bản án hôm nay và không còn là trở ngại pháp lý cho nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông.