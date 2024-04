Công ty CP Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024.

Theo đó, trong quý vừa qua, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 1.338 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 503 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City...

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Novaland lại âm 601 tỉ đồng. Trong đó, hơn 452 tỉ đồng lỗ do chênh lệch tỉ giá, xuất phát chủ yếu từ diễn biến tỉ giá không thuận lợi, dẫn đến việc đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ.

Trước đó, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra ngày 25-4, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, cho biết đến về cơ bản, công ty đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.

Thời gian tới, Novaland sẽ tiếp tục tái cấu trúc về tài chính và nguồn lực, hoàn thiện chặt chẽ về pháp lý, thay đổi chiến lược, tập trung vào lõi kinh doanh, tinh gọn bộ máy, tham gia lộ trình hành động ESG.

Ông Ng Teck Yow, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Novaland báo cáo tại đại hội cổ đông

Kết thúc năm tài chính 2023, dù còn nhiều khó khăn, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất gần 4.757 tỉ đồng và gần 486 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.090 tỉ đồng đến từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal và các dự án BĐS trung tâm khác. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 667 tỉ đồng.



Lãnh đạo Novaland giải trình với cổ đông lý do doanh thu thấp hơn so với mục tiêu đặt ra là do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản, do niềm tin của thị trường giảm sút và cần nhiều thời gian để phục hồi. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra chủ yếu đến từ việc công ty đã nỗ lực tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Đến hết năm 2023, doanh thu chưa ghi nhận của Novaland đạt gần 240.000 tỉ đồng đến từ các dự án công ty là chủ đầu tư và đang hợp tác phát triển. Trong đó, công ty đã tái cấu trúc nợ vay và nợ trái phiếu. Cụ thể, công ty đã giảm nợ vay khoảng 7.156 tỉ đồng so với năm 2022, thỏa thuận thống nhất phương án tái cấu trúc liên quan trái phiếu chuyển đổi có tổng trị giá 300 triệu USD, tổng giá trị gia hạn thanh toán gốc trái phiếu trong nước theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP đạt trên 9.200 tỉ đồng.

Novaland đã hoàn tất hoán đổi trái phiếu tổng trị giá 2.346 tỉ đồng với phần vốn chủ sở hữu trong một dự án. Novaland cũng thỏa thuận thành công việc hoán đổi trái phiếu và giá trị công nợ bằng sản phẩm của tập đoàn với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỉ đồng.

Đối với kế hoạch năm 2024, cổ đông của Novaland đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 32.587 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỉ đồng. Công ty dự kiến sẽ huy động 16.000 tỉ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh.