Novaland thắng kiện vụ tranh chấp tại dự án quy mô hơn 11.000 tỉ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin bất thường trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc đã nhận được phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đối với vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là Novaland, Công ty TNHH Nova An Phú và bị đơn là Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID-SID).

Phối cảnh dự án mà Novaland đã hợp tác với SCID

Theo đó, Hội đồng Trọng tài đã tuyên SCID phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng hợp tác phát triển dự án quy mô gần 7 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM với số tiền hơn 11.000 tỉ đồng.

Cụ thể, Hội đồng Trọng tài tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc SCID phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng hợp tác phát triển dự án ký ngày 30-12-2016 giữa 3 bên. Nếu bị đơn không làm đúng cam kết, Novaland có quyền thực hiện các thủ tục pháp lý để nhận quyết định giao đất từ cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Dự án Saigon Co.op An Phú (An Phú Complex) có quy mô 6,9 ha, gồm trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, văn phòng và khách sạn. Dự án ban đầu do công ty mẹ của SCID làm chủ đầu tư từ năm 2000, sau đó chuyển giao cho SCID từ năm 2010. Việc đền bù, giải tỏa hoàn tất vào năm 2015. Đến năm 2019, SCID chính thức được UBND TP HCM phê duyệt làm chủ đầu tư, với kế hoạch nhận giao đất trong 3 năm.

Về phía Novaland, năm 2013, công ty đã huy động 255 tỉ đồng từ đợt phát hành 25,5 triệu cổ phiếu để tài trợ cho 3 dự án, bao gồm Saigon Co.op An Phú. Năm 2015, SCID đã nhận 102,5 tỉ đồng tiền đặt cọc từ Novaland.

Tuy nhiên, quá trình triển khai bị chậm trễ do đại dịch COVID-19 và những thay đổi về thủ tục pháp lý. Giữa năm 2023, SCID đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và xin giao đất. Công ty cũng đang đàm phán với Novaland để chấm dứt hợp tác tại dự án này. Hiện tại, SCID vẫn chưa tìm được đối tác thay thế.

Đóng cửa phiên giao dịch 14-3, cổ phiếu NVL đã tăng kịch trần, lên 11.100 đồng/cổ phiếu sau thông tin nêu trên.