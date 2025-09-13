NSND Kim Xuân: "Đừng vì có nhiều cơ hội mà dễ dãi với nghề"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSND Kim Xuân: "Đừng vì có nhiều cơ hội mà dễ dãi với nghề"

Kim Ngân

(NLĐO) - “Chinh phục đam mê” mùa 2 trở lại với nhiều chia sẻ chân thành từ dàn giám khảo kỳ cựu cùng lời khuyên quý báu cho thế hệ diễn viên trẻ.

Chương trình "Chinh phục đam mê" mùa 2 chính thức trở lại trên sóng THVL1, tiếp tục là sân chơi nghệ thuật dành cho các bạn trẻ yêu thích diễn xuất. Đây là nơi để thí sinh được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ hài hước, lãng mạn đến kịch tính, bi thương; đồng thời có cơ hội thể hiện tài năng trước những nghệ sĩ kỳ cựu.

Ngồi ghế giám khảo mùa này là những gương mặt quen thuộc: NSND Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh. Họ không chỉ là những người "cầm cân nảy mực" mà còn là những người truyền cảm hứng, dìu dắt thế hệ trẻ trên con đường nghệ thuật.

NSND Kim Xuân: "Đừng vì có nhiều cơ hội mà dễ dãi với nghề" - Ảnh 1.

Dàn ban giám khảo "Chinh phục đam mê" mùa 2

Chia sẻ với phóng viên, NSND Kim Xuân bày tỏ niềm vui khi có ngày càng nhiều chương trình tạo cơ hội cho diễn viên trẻ. Tuy vậy, bà cũng đưa ra lời nhắn nhủ thẳng thắn: "Có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc các bạn được phép ỷ lại. Được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc, nhưng để thực sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình. Xin đừng xem công việc là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi".

Theo NSND Kim Xuân, nghề diễn viên đòi hỏi sự nghiêm túc và bền bỉ. Dù lựa chọn ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay truyền hình, người trẻ cũng cần dùng hết tâm huyết và sức trẻ để làm nghề. 

"Hãy biến công việc trở thành một hành trình luôn tươi mới, hồn nhiên và ngày càng tốt hơn", nữ nghệ sĩ kỳ vọng.

Ở góc nhìn của một đạo diễn, NSƯT Đức Thịnh cho biết hiện nay điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40-50 bộ phim mỗi năm, rất cần những gương mặt mới để làm phong phú đời sống nghệ thuật.

NSND Kim Xuân: "Đừng vì có nhiều cơ hội mà dễ dãi với nghề" - Ảnh 2.

"Chinh phục đam mê" là khơi nguồn cảm hứng, truyền tải những bài học nghề quý giá cho thế hệ diễn viên trẻ

Anh khẳng định: "Quay clip diễn xuất trên mạng xã hội chỉ là bước khởi đầu. Để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, các bạn phải nỗ lực 100-200% sức lực. Xu hướng có thể mang lại sự chú ý tạm thời, nhưng chỉ có sự quan sát, trải nghiệm và bền bỉ mới giúp bạn đi xa".

Nam đạo diễn cũng nhấn mạnh yếu tố cốt lõi của nghề diễn là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống. Theo anh, việc đọc nhiều, xem nhiều, trải nghiệm và lắng nghe cảm xúc chính là chìa khóa để vai diễn chạm đến trái tim khán giả.

Tin liên quan

NSND Hồng Vân, Hoàng Sơn, NSND Kim Xuân, Uyển Ân.. cùng "chiến" trong "Nhà mình thôi đi!"

NSND Hồng Vân, Hoàng Sơn, NSND Kim Xuân, Uyển Ân.. cùng "chiến" trong "Nhà mình thôi đi!"

(NLĐO)- "Nhà mình thôi đi!" đặt ra câu hỏi: "Bao lâu rồi gia đình bạn chưa ngồi xuống nói chuyện thật với nhau?".

Bầu chọn Phim điện ảnh, Phim truyền hình: Khá đồng đều, khó đoán

Hai hạng mục "Phim điện ảnh" và "Phim truyền hình" của Giải Mai Vàng lần thứ 29 - năm 2023 quy tụ nhiều tác phẩm ấn tượng

Nhạc sĩ Đức Thịnh kết nối những tâm hồn yêu nhạc

Nhạc sĩ Đức Thịnh được biết đến với rất nhiều chương trình âm nhạc mang tầm cỡ lớn như: Shapes of Sound, Healing Night,… và đông đảo người yêu nhạc biết tới anh qua những bài dạy, giáo án rất gần gũi và thực tế mang tên "Guitar 8 phút".

NSND Kim Xuân truyền cảm hứng diễn viên trẻ NSƯT Đức Thịnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo