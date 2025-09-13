NSND Kim Xuân: "Đừng vì có nhiều cơ hội mà dễ dãi với nghề"

Chương trình "Chinh phục đam mê" mùa 2 chính thức trở lại trên sóng THVL1, tiếp tục là sân chơi nghệ thuật dành cho các bạn trẻ yêu thích diễn xuất. Đây là nơi để thí sinh được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ hài hước, lãng mạn đến kịch tính, bi thương; đồng thời có cơ hội thể hiện tài năng trước những nghệ sĩ kỳ cựu.

Ngồi ghế giám khảo mùa này là những gương mặt quen thuộc: NSND Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh. Họ không chỉ là những người "cầm cân nảy mực" mà còn là những người truyền cảm hứng, dìu dắt thế hệ trẻ trên con đường nghệ thuật.

Dàn ban giám khảo "Chinh phục đam mê" mùa 2

Chia sẻ với phóng viên, NSND Kim Xuân bày tỏ niềm vui khi có ngày càng nhiều chương trình tạo cơ hội cho diễn viên trẻ. Tuy vậy, bà cũng đưa ra lời nhắn nhủ thẳng thắn: "Có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc các bạn được phép ỷ lại. Được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc, nhưng để thực sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình. Xin đừng xem công việc là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi".

Theo NSND Kim Xuân, nghề diễn viên đòi hỏi sự nghiêm túc và bền bỉ. Dù lựa chọn ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay truyền hình, người trẻ cũng cần dùng hết tâm huyết và sức trẻ để làm nghề.

"Hãy biến công việc trở thành một hành trình luôn tươi mới, hồn nhiên và ngày càng tốt hơn", nữ nghệ sĩ kỳ vọng.

Ở góc nhìn của một đạo diễn, NSƯT Đức Thịnh cho biết hiện nay điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40-50 bộ phim mỗi năm, rất cần những gương mặt mới để làm phong phú đời sống nghệ thuật.

"Chinh phục đam mê" là khơi nguồn cảm hứng, truyền tải những bài học nghề quý giá cho thế hệ diễn viên trẻ

Anh khẳng định: "Quay clip diễn xuất trên mạng xã hội chỉ là bước khởi đầu. Để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, các bạn phải nỗ lực 100-200% sức lực. Xu hướng có thể mang lại sự chú ý tạm thời, nhưng chỉ có sự quan sát, trải nghiệm và bền bỉ mới giúp bạn đi xa".

Nam đạo diễn cũng nhấn mạnh yếu tố cốt lõi của nghề diễn là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống. Theo anh, việc đọc nhiều, xem nhiều, trải nghiệm và lắng nghe cảm xúc chính là chìa khóa để vai diễn chạm đến trái tim khán giả.