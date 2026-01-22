HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Quốc Hưng ra mắt trường ca "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội Đảng XIV

Yến Anh

(NLĐO)- Trường ca "Đất nước hôm nay" được NSND Nghệ sĩ Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ngày 22-1 chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chính thức ra mắt MV "Đất nước hôm nay" ngày 22-1 tại Hà Nội. Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện cùng sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới bàn tay dàn dựng hình ảnh của đạo diễn Anh Quân.

NSND Quốc Hưng ra mắt trường ca "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội Đảng - Ảnh 1.

NSND Quốc Hưng ra mắt trường ca "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội Đảng

Không chỉ là một MV ca nhạc, "Đất nước hôm nay" với độ dài hơn 8 phút như một bản "đại tự sự" về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại.

Tác phẩm gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng. Từ không gian cội nguồn thiêng liêng, qua những thử thách của lịch sử, đến hình ảnh đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai, tác phẩm tạo nên một dòng chảy liền mạch, có chủ đích.

NSND Quốc Hưng ra mắt trường ca "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội Đảng - Ảnh 2.

NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung (phải) chia sẻ về MV

Điều đặc biệt là tác phẩm không kể lịch sử theo lối minh họa một chiều, mà lấy con người làm trung tâm. Đất nước hiện lên từ "giọt mồ hôi cha mẹ", "giọt nước mắt", "tiếng hát, tiếng cười", từ lao động, học tập, cống hiến âm thầm của những con người bình dị.

NSND Quốc Hưng chia sẻ ca khúc như một dòng chảy lịch sử được kể lại bằng âm nhạc. "Khi cất giọng hát, tôi cảm nhận rất rõ hành trình của đất nước, từ khi hình thành bằng máu và nước mắt, qua những năm tháng cha ông kiên cường chống ngoại xâm, cho đến giai đoạn đổi mới, xây dựng và học tập để vươn lên mạnh mẽ như hôm nay. Âm nhạc trong "Đất nước hôm nay" không còn là sự thể hiện cá nhân, mà trở thành một hình thức cống hiến, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc" - nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Quốc Hưng ra mắt trường ca "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội Đảng - Ảnh 3.

NSND Quốc Hưng

Chính dòng chảy ấy khiến anh ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người nghệ sĩ. Việc MV ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV càng làm cảm xúc ấy trở nên trọn vẹn.

"Tôi xem đây là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc, nơi tiếng hát được đặt trong bối cảnh lớn lao của dân tộc, như một lời tri ân quá khứ và gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước"- nghệ sĩ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Với chất giọng bass trầm ấm, vững chãi, NSND Quốc Hưng đảm nhiệm những đoạn mang tính khẳng định, như một lời tuyên tín về niềm tin và bản lĩnh dân tộc. Tuy nhiên, thay vì đẩy cảm xúc lên cao trào một cách áp đặt, anh chọn cách thể hiện tiết chế, để âm nhạc tự dẫn dắt người nghe.

NSND Quốc Hưng ra mắt trường ca "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội Đảng - Ảnh 4.

NSND Quốc Hưng và học trò Thu Hằng

Theo NSND Quốc Hưng, "Đất nước hôm nay" là một trong những tác phẩm hiếm hoi trong dòng chính ca gần đây tạo được sự cân bằng giữa tư duy học thuật và cảm xúc gần gũi. "Tác phẩm không yêu cầu người nghe phải xúc động ngay, mà cho họ thời gian để lắng nghe, suy nghĩ và cảm nhận"- nghệ sĩ chia sẻ.

Đạo diễn Anh Quân cho biết áp lực lớn nhất đến từ việc tác phẩm được thực hiện trong thời gian khá gấp, lại chủ động chọn thời điểm ra mắt gắn với một sự kiện chính trị quan trọng là Đại hội Đảng lần thứ XIV nên áp lực về tiến độ là rất lớn.

"Điều mang lại cho tôi nhiều hứng khởi nhất trong quá trình thực hiện MV chính là cơ hội được nhìn lại, củng cố và hiểu sâu hơn về lịch sử cũng như hành trình phát triển của đất nước qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người 3 miền Bắc - Trung - Nam, những hình ảnh luôn tạo cho tôi nhiều cảm xúc và động lực sáng tạo" - đạo diễn MV bày tỏ.

NSND Quốc Hưng đại hội đảng
