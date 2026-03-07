NSND Trà Giang, Quyền Linh, Lý Hùng, Hồng Ánh… cùng tụ hội!

Nghệ sĩ tụ hội mừng lễ kỷ niệm 73 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

Chương trình do Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Giải trí Amazing Talent tổ chức, diễn ra từ trưa 7-3 tại Khách sạn Lavela, TP HCM.

Đến tham dự chương trình có các đại biểu: ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Nội chính trung ương; TS Trần Phương Lan, Vụ trưởng Vụ văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh…

Các nghệ sĩ tụ hội

Cùng mừng lễ kỷ niệm

Tươi tắn tại chương trình

Thứ hai từ trái sang: NSƯT Cát Tường, NSND Trịnh Kim Chi, Quách Beem



Lý Hùng và Quách Beem

Hồng Ánh (thứ ba từ trái sang) cùng chụp ảnh lưu niệm

Đạo diễn Lê Thanh Sơn (bìa phải)

NSND Việt Anh chụp cùng NSƯT Nhâm Minh Hiền

NSƯT Công Ninh

Diễn viên - MC Lê Nguyên Bảo và diễn viên Bích Trâm

Vợ chồng Việt Hương và NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Nhâm Minh Hiền

Ngoài các đại biểu, chương trình còn có đông đảo các đạo diễn, diễn viên, biên kịch… làm trong lĩnh vực phim tề tựu: NSND Trà Giang, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Kim Tuyến, đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền, NSƯT Công Ninh, Lý Hùng, Hồng Ánh, đạo diễn Lê Thanh Sơn, diễn viên Phương Nam…

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, phát biểu

Tại chương trình, PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, phát biểu: "Hôm nay, chúng ta chứng kiến lễ ký kết hợp tác chương trình hợp tác hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam với Công ty Cổ phần Đầu tư Giải trí Amazing Talent.

Chúng ta thấy sự kết nối giữa các nghệ sĩ và doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức hội nghề nghiệp, nghệ thuật văn hóa với kinh tế và đời sống.

Chỉ có như vậy, các hoạt động mới có thể phát triển bền vững. Điện ảnh mới xứng đáng là công nghiệp văn hóa, một trong những mũi nhọn mà Đảng ta và nhà nước hướng đến.

Chúng ta chứng kiến những nghệ sĩ từ 20 tuổi của hội nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh. Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ mở cửa đón chào các hội viên trẻ, nhiệt huyết, yêu nghề… Hội Điện ảnh Việt Nam cũng chính thức thành lập văn phòng liên lạc của Hội Điện ảnh Việt Nam tại TP HCM để tạo cho hội nhiều cơ hội gắn liền các nghệ sĩ, các hoạt động xã hội, kinh tế".

Điện ảnh đã có những bước tiến tích cực trong năm 2025

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhận định năm 2025, điện ảnh Việt ghi nhận tín hiệu khởi sắc đáng mừng, thị trường tăng trưởng tích cực, tỉ lệ phim Việt trong cơ cấu phát hành trong nước ngày càng mở rộng. Nhiều tác phẩm đạt thành công nổi bật cả về nghệ thuật thương mại, khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam.

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu

Đặc biệt, những phim khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng như "Mưa đỏ", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đã tạo dấu ấn rõ nét, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cho thấy sức sống bền bỉ của những câu chuyện lịch sử, lý tưởng cách mạng, khát vọng phát triển đất nước trong đời sống đương đại.

"Những chủ trương lớn của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa đang mở ra không gian phát triển mới cho điện ảnh Việt Nam từ sáng tạo nội dung, sản xuất, phát hành, quảng bá, xây dựng thương hiệu quốc gia.

Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp sáng tạo quan trọng không chỉ phục vụ nhu cầu thẩm mỹ mà còn góp phần định hướng định hình các hệ giá trị, bồi đắp nhân cách, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển của xã hội trong kỷ nguyên mới.

Khi được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với du lịch, truyền thông và lĩnh vực sáng tạo khác, điện ảnh có thể trở thành đại sứ văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động điện ảnh theo đúng định hướng, huy động hiệu quả nguồn lực, sự đồng hành của doanh nghiệp là yêu cầu khách quan và cần thiết" - Ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết.

Ông đánh giá cao việc Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết chương trình hợp tác tổ chức giải Cánh Diều giai đoạn 2026-2030.

Cánh Diều sẽ tổ chức tại Thành phố Huế trong suốt giai đoạn 2026-2030

Bà Kim Thanh Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Giải trí Amazing Talent, cũng phát biểu tại chương trình. Bà bồi hồi và xúc động nhớ lại quá trình mới bước chân vào nghề với giải thưởng điện ảnh và sau đó hoạt động hơn 20 năm. Bà kỳ vọng Giải Cánh Diều sẽ tiếp tục bay cao, bay xa. Sau lễ ký kết, Giải Cánh Diều sẽ tổ chức tại Huế trong suốt giai đoạn 2026-2030.

Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết chương trình hợp tác tổ chức giải Cánh Diều giai đoạn 2026-2030

Bà Kim Thanh Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Giải trí Amazing Talent, phát biểu

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Điện ảnh

Trao tặng bằng khen

Tại chương trình, khán giả được xem phim tài liệu "Điện ảnh chiếu bóng anh hùng" của Công ty Cổ phần Phim Giải phóng do PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú biên kịch và đạo diễn. Phim đã giành Giải đặc biệt của Ban Giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong tháng 11-2025.

Cũng trong chương trình, những hội viên đủ 20 năm tuổi hội, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Điện ảnh. Một số nghệ sĩ và cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động, công tác hội vì sự nghiệp điện ảnh thời gian qua cũng được nhận bằng khen.

Ngoài ra, nhiều hội viên mới cũng được trao quyết định kết nạp trong chương trình. Trong đó, nam diễn viên Phương Nam - vai Tạ phim "Mưa đỏ", là một trong những hội viên mới được kết nạp dịp này.



