NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ giúp bà con vùng lũ lụt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ giúp bà con vùng lũ lụt

Thùy Trang

(NLĐO)- NSND Trịnh Kim Chi tổ chức lễ giỗ Tổ nghề ngành sân khấu 2 nơi, với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, học trò và khán giả nhiều hơn mọi năm.

Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu cúng tổ giúp đỡ bà con

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 1.

NSND Trịnh Kim Chi tuyến bố dùng 360 triệu cúng tổ để giúp bà con vùng lũ

'Lễ giỗ Tổ là sự kiện không thể thiếu trong đời sống tinh thần của các nghệ sĩ. Đây là dịp mọi người cùng tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ nghề. Năm nào, dù bận tới đâu, tôi cũng cùng các đồng nghiệp tụ họp vào ngày giỗ Tổ, vừa hàn huyên vừa nhìn lại những năm tháng mình đã hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật. Đó là cách chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu, giữ lửa nghề', Trịnh Kim Chi tâm sự.

Á hậu Việt Nam 1994 nói bên cạnh việc tổ chức lễ cúng Tổ, những ngày này chị còn cùng nhiều đồng nghiệp chung tay gây quỹ, hướng về đồng bào miền Bắc gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ, bà chủ một sân khấu kịch, Trịnh Kim Chi hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM.

Tại buổi lễ, Trịnh Kim Chi thông báo về việc xin dùng toàn bộ tiền phụng cúng, đóng góp từ nghệ sĩ, nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai, lũ lụt. Khi nhắc về những khó khăn mà người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu và đang diễn biến ngày càng phức tạp, nữ NSND nghẹn ngào không nói nên lời.

Trịnh Kim Chi và tình nghệ sĩ  

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 2.

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 3.

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 4.

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 5.

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 6.

NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ để giúp bà con vùng lũ lụt - Ảnh 7.

Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ tham gia cúng tổ

"Tình hình bão lũ Bualoi ở miền Bắc ngày càng lớn mạnh trở nên nguy kịch. Mỗi ngày Chi đều theo dõi tin tức và thật sự xót xa. Vào dịp giỗ Tổ nghề năm nay, ban tổ chức quyết định dùng toàn bộ tiền cúng lễ từ các cô, bác, anh, chị em nghệ sĩ góp vào quỹ để cứu trợ đồng bào. Tổng số tiền 360 triệu đồng tiền cúng tổ sẽ được dung để hỗ trợ bà con vùng lũ", Trịnh Kim Chi xúc động chia sẻ.

Ngoài ra, trong dịp phụng cúng Tổ nghiệp năm nay với vai trò trưởng Ban Ái hữu Nghệ sĩ - Hội Sân khấu TPHCM, NSND Trịnh Kim Chi cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến nghệ sĩ neo đơn đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Thị Nghè.

Tin liên quan

NSND Trịnh Kim Chi tất bật chuẩn bị quà Tết cho người nghèo

NSND Trịnh Kim Chi tất bật chuẩn bị quà Tết cho người nghèo

(NLĐO) - NSND Trịnh Kim Chi tặng quà và động viên cho các hoàn cảnh đặc biệt, đó là hoạt động thường niên mà chị luôn cố gắng thực hiện.

Trịnh Kim Chi NSND Trịnh Kim Chi Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo