Tối 29-11, giảng viên Minh Nguyệt , vợ của NSND Tự Long, chia sẻ niềm tự hào khi chồng hoàn thành luận án tiến sĩ, gọi đây là dấu mốc đáng nhớ và mang ý nghĩa tri ân với nghệ thuật chèo.

NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu



Chị viết: "Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời. Một hành trình thật sự xứng đáng ghi nhận. Mẹ Táo và các con chúc mừng tân tiến sĩ. Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với một luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp rất lớn. Đây cũng là sự tri ân tới chiếu chèo của một người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ".

Buổi bảo vệ luận án của NSND Tự Long có sự hiện diện của bố mẹ, bạn thân NSND Xuân Bắc cùng vợ con anh.

Tự Long sinh năm 1974 tại Bắc Ninh trong gia đình giàu truyền thống sân khấu. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm, người từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập, mẹ là NSƯT Minh Phức.

Vợ NSND Tự Long chúc mừng chồng

Ngay từ nhỏ, Tự Long đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi được cha mẹ dạy hát chèo và lớn lên trong môi trường giàu truyền thống sân khấu. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình khó khăn, anh chưa thể theo nghề ngay mà thi vào Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, tốt nghiệp Khoa Mộc và làm thợ mộc kiếm sống.

Để trang trải cuộc sống, Tự Long còn làm nhiều công việc tay chân khác như lơ xe, phụ hồ hay chạy xe ôm.

Năm 1998, Tự Long tốt nghiệp Khoa Chèo và về Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai nhỏ trước khi khẳng định tên tuổi. Anh sở hữu 13 huy chương nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp.

Từ năm 2000, Tự Long nổi tiếng khi diễn hài cùng Xuân Bắc trong "Gặp nhau cuối tuần". Hiện anh là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, tích cực gìn giữ nghệ thuật chèo.

Tự Long được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và được thăng quân hàm Đại tá ngày 30.7.2020.