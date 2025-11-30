NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Yến Anh

(NLĐO)- NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu, là nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.

Tối 29-11, giảng viên Minh Nguyệt , vợ của  NSND Tự Long, chia sẻ niềm tự hào khi chồng hoàn thành luận án tiến sĩ, gọi đây là dấu mốc đáng nhớ và mang ý nghĩa tri ân với nghệ thuật chèo.

NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 1.

NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu

Chị viết: "Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời. Một hành trình thật sự xứng đáng ghi nhận. Mẹ Táo và các con chúc mừng tân tiến sĩ. Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với một luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp rất lớn. Đây cũng là sự tri ân tới chiếu chèo của một người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ".

Buổi bảo vệ luận án của NSND Tự Long có sự hiện diện của bố mẹ, bạn thân NSND Xuân Bắc cùng vợ con anh.

Tự Long sinh năm 1974 tại Bắc Ninh trong gia đình giàu truyền thống sân khấu. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm, người từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập, mẹ là NSƯT Minh Phức.

NSND Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ - Ảnh 2.

Vợ NSND Tự Long chúc mừng chồng

Ngay từ nhỏ, Tự Long đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi được cha mẹ dạy hát chèo và lớn lên trong môi trường giàu truyền thống sân khấu. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình khó khăn, anh chưa thể theo nghề ngay mà thi vào Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, tốt nghiệp Khoa Mộc và làm thợ mộc kiếm sống.

Để trang trải cuộc sống, Tự Long còn làm nhiều công việc tay chân khác như lơ xe, phụ hồ hay chạy xe ôm.

Năm 1998, Tự Long tốt nghiệp Khoa Chèo và về Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai nhỏ trước khi khẳng định tên tuổi. Anh sở hữu 13 huy chương nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp.

Từ năm 2000, Tự Long nổi tiếng khi diễn hài cùng Xuân Bắc trong "Gặp nhau cuối tuần". Hiện anh là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, tích cực gìn giữ nghệ thuật chèo.

Tự Long được phong Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và được thăng quân hàm Đại tá ngày 30.7.2020.

Tin liên quan

CLIP: Diễn viên Tự Long: "Mai Vàng 30 năm vẫn đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới"

CLIP: Diễn viên Tự Long: "Mai Vàng 30 năm vẫn đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới"

(NLĐO) - Ở hạng mục "Diễn viên hài được yêu thích nhất", diễn viên Tự Long, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", thắng Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024.

tiến sĩ Tự Long NSND Tự Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo