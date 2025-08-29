HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường

Minh Khuê

(NLĐO) - Sau Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long là diễn viên tiếp theo được công bố tham gia dự án "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

NSND Tự Long là diễn viên thứ hai được công bố sau Johnny Trí Nguyễn

Nhà sản xuất phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" công bố NSND Tự Long vào vai một thầy mo người Mường.

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 1.

NSND Tự Long tham gia phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh"

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 2.

Nhân vật này là một thầy mo người Mường

Nhân vật này có kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tâm linh. Thầy mo là người luôn nhìn xa trông rộng, được Vua Đinh tin tưởng để chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho bảo vệ long mạch, linh khí của đất nước và chịu trách nhiệm về cúng lễ và lăng mộ khi vua Đinh băng hà.

Từng được biết đến với khả năng biến hóa trên sân khấu hài kịch và Táo Quân, cũng như là một nghệ sĩ Chèo nổi tiếng, NSND Tự Long sẵn sàng hóa thân thầy mo.

"Vai diễn này không có gì đặc biệt, nó cũng khá bình thường. Nó không giống "Anh trai vượt ngàn chông gai", không giống tiểu phẩm hài trong gặp nhau cuối năm hay táo quân. Đây là một thầy mo của một tộc người, có huyền bí, những nét không giống đời thật. Vai diễn mang màu sắc huyền bí chứ không vui vẻ tưng bừng như kiểu mình đi chơi gameshow hay những vai diễn trong các chương trình nghệ thuật khác. Vì vậy, đây vừa là khó khăn, vừa là thử thách vì bản thân phải nhập vai với cái bản ngã khác con người của mình nên cũng khá thú vị" - NSND Tự Long chia sẻ.

Phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" hứa hẹn kịch tính và xúc động

Johnny Trí Nguyễn vào vai Hữu Tướng trong phim. Một võ sĩ trọn đời, dám hy sinh mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ.

Phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" mở ra một câu chuyện đầy kịch tính và xúc động. Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà trong bi kịch bị sát hại, 7 tráng sĩ được giao phó một sứ mệnh tối mật. Họ chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 4.

Phim do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, dự kiến bấm máy tháng 11 và tháng 12, ra mắt khán giả vào quý 2 - 2026.

Nhà sản xuất phim đã tổ chức diễu hành cổ phục và gian hàng đặc biệt trưng bày của đoàn phim tại Triển lãm quốc gia có tên "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, diễn ra ở Đông Anh, Hà Nội.

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 5.

Diễu hành cổ phục

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 6.

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 7.

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 8.

NSND Tự Long "trở thành" thầy mo người Mường- Ảnh 9.

Vợ chồng Lý Hải cùng các con và một số diễn viên đến tham quan gian hàng

NSND Tự Long Johnny Trí Nguyễn Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh tráng sĩ
