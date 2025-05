NSƯT Hoa Hạ dựng phiên bản mới cho "Gánh cỏ Sông Hàn"

Các nghệ sĩ và các khâu sáng tạo vở "Gánh cỏ sông Hàn"

Chiều 18-5, Công ty TNHH Sự kiện – Giải trí WE và Sân khấu Cải lương mới Đại Việt của ông bầu Hoàng Song Việt đã tổ chức gặp gỡ báo chí, giới thiệu về vở cải lương "Gánh cỏ Sông Hàn" (tác giả Thu An, do NSƯT Hoa Hạ đạo diễn).

Đây là sự kiện chính thức ra mắt trong sự háo hức của giới mộ điệu về một sân khấu mới được kết hợp bằng niềm tâm huyết của hai ông bầu: Hoàng Song Việt và Tuấn Đạt. Trên hết là ghi nhận sự liều lĩnh của ông bầu Tuấn Đạt (người đã từng tổ chức thành công nhiều chương trình ca nhạc tại Phòng trà WE – PV), khi đã bắt tay với ông bầu – soạn giả Hoàng Song Việt để thực hiện dự án tái dựng kịch bản cải lương đã từng đem lại thành công về mặt nghệ thuật và doanh thu cho Đoàn cải lương Hương Mùa Thu của soạn giả Thu An thập niên 1980.

NS Minh Trường và NSƯT Ngọc Đợi sẽ hóa thân hai vai chính trong vở "Gánh cỏ sông Hàn"

"Tôi xem vở này từ khi còn trẻ, lúc đó tôi chưa dấn thân vào nghề sáng tác kịch bản cũng như chưa làm bầu, cái thời bán rau lang từng bó, có tiền lãi thì tích cóp để mua vé đi xem vở "Gánh cỏ sông Hàn". Nên khi Tuấn Đạt muốn phối hợp thực hiện dự án làm sân khấu cải lương, tôi đã gợi ý thực hiện bản dựng mới cho tác phẩm kinh điển này" – soạn giả Hoàng Song Việt đã chia sẻ.

Đây không chỉ là vở diễn mở màn cho một hành trình nghệ thuật nhiều kỳ vọng, mà còn là dấu mốc đặc biệt đánh dấu sự ra mắt của Sân khấu cải lương WE – dự án nghệ thuật do Công ty TNHH Sự kiện – Giải trí WE đầu tư, với khâu tổ chức thực hiện do Công ty Song Việt đảm trách.

WE – đơn vị can đảm thắp lại lửa cho cải lương

Giữa bối cảnh sân khấu cải lương đang gặp nhiều khó khăn và thiếu vắng nhà đầu tư đồng hành, WE nổi bật như một đơn vị hiếm hoi – và can đảm – dám đầu tư mạnh tay cho loại hình nghệ thuật truyền thống này. Với tâm huyết của ông Tuấn Đạt – người sáng lập WE, sân khấu không chỉ là nơi trình diễn mà còn là "lò luyện" cho các diễn viên trẻ, những người đang tìm kiếm một cơ hội để bứt phá và khẳng định mình. "Sự ra đời của Sân khấu cải lương WE hy vọng không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định rằng cải lương vẫn còn đất sống, nếu có những người dũng cảm đứng ra làm nghề một cách bài bản, dài hơi" – NSƯT Hoa Hạ nói.

Từ trái sang: ông bầu Tuấn Đạt, NSƯT đạo diễn Hoa Hạ và soạn giả Hoàng Song Việt trong buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về vở "Gánh cỏ sông Hàn"

Kịch bản "Gánh cỏ Sông Hàn" đã tạo tiền đề cho trường phái thi ca vũ nhạc kịch cải lương của ông bầu Thu An phát triển mạnh những năm 1980 của thế kỷ trước, khi đó ông đã dồn hết tâm huyết để dàn dựng tác phẩm này. Bên cạnh NSƯT Ngọc Hương đóng vai Oanh Kiều, Hoài Thanh đóng vai Trần Dinh, thời đó nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng tham gia tác phẩm này và tạc trong tâm trí khán giả về những câu vọng cổ, những bài bản cải lương đã gắn với tên tuổi của họ như: Phương Thanh, Vũ Phương Khanh, Hiếu Liêm, Bích Hạnh, Bình Trang, Thanh Liêm… NSƯT Minh Phụng cũng đã từng diễn vai Trần Dinh được công chúng yêu mến.

NS Nhã Thy và Biện Thuy tại buổi gặp gỡ báo chí

"Qua bàn tay đạo diễn của NSƯT Hoa Hạ, tôi tin vở diễn trở nên sống động, tinh tế, kết hợp nhịp nhàng giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại. Cách dàn dựng của chị sẽ giúp cho diễn viên trẻ thể hiện vai diễn khó, học hỏi nghề và nâng cao vị thế của mình" – soạn giả Hoàng Song Việt nói.

Dàn nghệ sĩ tham gia gồm: NSƯT Bảo Trí, NSƯT Ngọc Đợi, NS Minh Trường, Nhã Thy, Phạm Thành Vũ, Thành Thuận, Khánh Dư, Lý Trung Cương, Trọng Hiếu, Biện Thuy, Hoàng Chương… Từng vai diễn sẽ được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác chỉn chu, nhiều xúc cảm cho khán giả.

Diễn viên Lý Trung Cương sẽ diễn vai Đinh Mã Bình trong vở "Gánh cỏ sông Hàn"

Đặc biệt, những vai diễn giao cho các diễn viên trẻ không còn là "vai phụ cho có", mà thực sự là cơ hội để họ cọ xát, phô diễn nội lực và cá tính nghệ thuật của mình.

Khi cải lương chuyển mình trong thời đại mới

Với kỳ vọng tạo dấu ấn đẹp cho sự ra đời của Sân khấu cải lương WE, vở "Gánh cỏ Sông Hàn" sẽ là chất xúc tác để tái hiện vẻ đẹp của cải lương truyền thống, khơi gợi hy vọng về một hướng đi mới – nơi nghệ thuật không chỉ sống lay lắt mà có thể tỏa sáng rực rỡ khi có chiến lược đầu tư đúng đắn.

Ông bầu Hoàng Song Việt trao đổi với các phóng viên về vở "Gánh cỏ sông Hàn"

"Chúng tôi không đầu tư cải lương để mong có lợi nhuận tức thì. Đây là sự đầu tư bằng tâm huyết, bằng niềm tin rằng cải lương vẫn còn giá trị sống nếu được trao cơ hội. Tôi mong sân khấu WE sẽ là nơi nghệ sĩ trẻ được cọ xát, được khẳng định, và cải lương có thể sống đúng với sức mạnh của nó. Dù tôi biết họ sẽ gặp nhiều áp lực vì trong quá trình dàn dựng, đạo diễn Hoa Hạ rất nghiêm khắc, đòi hỏi họ phải tập trung để đào sâu tính cách nhân vật" – ông Tuấn Đạt, đại diện đơn vị đầu tư, chia sẻ.

NSƯT Bảo Trí và nghệ sĩ Trọng Hiếu

"Tôi thật sự xúc động khi được giao vai có chiều sâu. Một diễn viên trẻ như tôi hiếm khi có cơ hội đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm, nhất là được làm việc với cô Hoa Hạ. Năm 2018 tôi đã dự thi giải Chuông vàng vọng cổ, khi đó cô là giám khảo, đã phân tích cho tôi những kiến thức làm nghề. Đến nay sau 7 năm tôi mới có dịp được làm việc với cô, tôi tin mình sẽ học được nhiều bài học quý từ sự truyền đạt của cô" – Diễn viên Biện Thuy đã nói.

Vở "Gánh cỏ sông Hàn" có sự tham gia của các nghệ sĩ: Minh Trường (vai Trần Dinh), Khánh Dư (vai Lê Nhu), Lý Trung Cương (vai Đinh Mã Bình), NSƯT Bảo Trí (vai Đinh Mã Dự), NS Trọng Hiếu (vai Trần Bá), Phạm Vũ Thành (vai Chu Thiết Bạc), Thành Thuận (vai Minh Tàng), Hoàng Chương (vai Tứ Tung), NSƯT Ngọc Đợi (vai Oanh Kiều), NS Nhã Thy (vai Đinh Thùy Dung), diễn viên Biện Thuy (vai Oanh Thủy)….Vở diễn còn có sự tham gia của vũ đoàn Phương Việt.