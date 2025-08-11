NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín

“Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn” hé lộ loạt poster giới thiệu từng nhân vật

Ngày 11-8, nhà sản xuất của phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" chính thức tung ra loạt poster giới thiệu nhân vật của phim. Bên cạnh đó, video clip hậu trường 2 với những hình ảnh khi đoàn quay phim ở An Giang cũng được hé lộ.

Diệp Bảo Ngọc trong tạo hình vai Tiền

Poster nhân vật Anh Thư

Tuấn Trần vai Minh Gọn

NSƯT Hoài Linh vai ông Nháy

Võ Tấn Phát vai Phú Giang

Loạt poster nhân vật với bối cảnh trên chiếc xuồng lênh đênh giữa sông nước, tạo cảm giác vừa mộc mạc vừa đầy kịch tính. Mỗi nhân vật được khắc họa rõ cá tính qua ánh mắt, trang phục, đạo cụ… riêng.

Trong đó, diễn viên Tuấn Trần hóa thân nhân vật Minh Gọn, tạo hình mái tóc ngang vai lòa xòa, nụ cười hồn nhiên và chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng "tác nghiệp". Diễn viên La Thành vào vai Đáng, diện vest chỉn chu tạo sự tương phản hài hước với khung cảnh sông nước.

Diễn viên Võ Tấn Phát vào vai Giang còn Diệp Bảo Ngọc trở thành nhân vật Tiền.

NSƯT Hoài Linh vào vai ông Nháy, bộc lộ ngay tính cách đa nghi, từng trải. Trang phục giản dị, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt đầy cảnh giác khiến nhân vật này trở nên khó đoán.

Diễn viên Ngọc Xuân vào vai Anh Thư ngồi trên xuồng trong bộ váy trắng thanh khiết, ôm chặt bó hoa, đôi mắt rưng rưng như cất giấu nỗi buồn.

NSƯT Hoài Linh dặm lúa phụ người dân, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát ký "mỏi tay"

Ngoài loạt poster, nhà sản xuất cũng tung ra video clip hậu trường thứ 2 quay cảnh khi đoàn phim quay hình tại An Giang.

NSƯT Hoài Linh chụp ảnh cùng khán giả

Cùng ê-kíp diễn viên của phim

Hậu trường được khán giả vây quanh

Một cảnh hậu trường phim

Khán giả tập trung theo dõi bên ngoài

Võ Tấn Phát và khán giả

Diệp Bảo Ngọc cùng khán giả

Tuấn Trần được học sinh yêu thích

Võ Tấn Phát ký tên cho khán giả

Hậu trường phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn"

NSƯT Hoài Linh thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để ra đồng cùng bà con địa phương. Có lần, anh lội ruộng, dặm lúa phụ những người nông dân.

Trong khi đó, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát lại trở thành "hiện tượng" trong mắt các em nhỏ trong xóm. Các bé mong chờ chữ ký hay chỉ đơn giản là một cái bắt tay.

Không chỉ diễn viên, cả ê-kíp làm phim cũng được người dân An Giang hỗ trợ nhiệt tình: đồ ăn, thức uống đến những địa điểm để nghệ sĩ nghỉ ngơi.

Phim do Nhật Trung đạo diễn, dự kiến ra rạp từ 29-8.