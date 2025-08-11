HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín

Minh Khuê

(NLĐO) – NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần cùng dàn diễn viên phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" được khán giả miền Tây vây kín trong hậu trường.

“Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn” hé lộ loạt poster giới thiệu từng nhân vật

Ngày 11-8, nhà sản xuất của phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" chính thức tung ra loạt poster giới thiệu nhân vật của phim. Bên cạnh đó, video clip hậu trường 2 với những hình ảnh khi đoàn quay phim ở An Giang cũng được hé lộ.

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 1.

Diệp Bảo Ngọc trong tạo hình vai Tiền

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 2.

Poster nhân vật Anh Thư

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 3.

Tuấn Trần vai Minh Gọn

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 4.

NSƯT Hoài Linh vai ông Nháy

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 5.

Võ Tấn Phát vai Phú Giang

Loạt poster nhân vật với bối cảnh trên chiếc xuồng lênh đênh giữa sông nước, tạo cảm giác vừa mộc mạc vừa đầy kịch tính. Mỗi nhân vật được khắc họa rõ cá tính qua ánh mắt, trang phục, đạo cụ… riêng.

Trong đó, diễn viên Tuấn Trần hóa thân nhân vật Minh Gọn, tạo hình mái tóc ngang vai lòa xòa, nụ cười hồn nhiên và chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng "tác nghiệp". Diễn viên La Thành vào vai Đáng, diện vest chỉn chu tạo sự tương phản hài hước với khung cảnh sông nước.

Diễn viên Võ Tấn Phát vào vai Giang còn Diệp Bảo Ngọc trở thành nhân vật Tiền.

NSƯT Hoài Linh vào vai ông Nháy, bộc lộ ngay tính cách đa nghi, từng trải. Trang phục giản dị, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt đầy cảnh giác khiến nhân vật này trở nên khó đoán.

Diễn viên Ngọc Xuân vào vai Anh Thư ngồi trên xuồng trong bộ váy trắng thanh khiết, ôm chặt bó hoa, đôi mắt rưng rưng như cất giấu nỗi buồn.

NSƯT Hoài Linh dặm lúa phụ người dân, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát ký "mỏi tay"

Ngoài loạt poster, nhà sản xuất cũng tung ra video clip hậu trường thứ 2 quay cảnh khi đoàn phim quay hình tại An Giang.

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 6.

NSƯT Hoài Linh chụp ảnh cùng khán giả

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 7.

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 8.

Cùng ê-kíp diễn viên của phim

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 9.

Hậu trường được khán giả vây quanh

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 10.

Một cảnh hậu trường phim

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 11.

Khán giả tập trung theo dõi bên ngoài

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 13.

Võ Tấn Phát và khán giả

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 14.

Diệp Bảo Ngọc cùng khán giả

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 15.

Tuấn Trần được học sinh yêu thích

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 16.

NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần được khán giả miền Tây vây kín - Ảnh 17.

Võ Tấn Phát ký tên cho khán giả

Hậu trường phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn"

NSƯT Hoài Linh thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để ra đồng cùng bà con địa phương. Có lần, anh lội ruộng, dặm lúa phụ những người nông dân.

Trong khi đó, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát lại trở thành "hiện tượng" trong mắt các em nhỏ trong xóm. Các bé mong chờ chữ ký hay chỉ đơn giản là một cái bắt tay.

Không chỉ diễn viên, cả ê-kíp làm phim cũng được người dân An Giang hỗ trợ nhiệt tình: đồ ăn, thức uống đến những địa điểm để nghệ sĩ nghỉ ngơi.

Phim do Nhật Trung đạo diễn, dự kiến ra rạp từ 29-8.

Dương Triệu Vũ bác tin NSƯT Hoài Linh bệnh nặng

Dương Triệu Vũ bác tin NSƯT Hoài Linh bệnh nặng

(NLĐO) - Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ lên tiếng bác bỏ thông tin NSƯT Hoài Linh bệnh nặng, khẳng định vẫn khỏe mạnh.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ tiết lộ sự thật về Hoài Linh

(NLĐO) - Những chia sẻ bất ngờ mới đây của ca sĩ Dương Triệu Vũ về anh trai, NSƯT Hoài Linh, thu hút sự chú ý.

Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn chúc mừng "cha con" Hoài Linh

(NLĐO) - Nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz Việt: Huy Khánh, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Anh Đức và vợ sắp cưới, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát… tụ hội chúc mừng NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Lê Giang và các thành viên đoàn phim "Làm giàu với ma".

