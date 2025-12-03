NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua"

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Thành Lộc, NSƯT Bạch Long, Hứa Vĩ Văn, Huyền Chi… lồng tiếng cho tác phẩm hoạt hình về cuộc đời Chúa Giê-su.

Theo thông tin từ nhà phát hành, phim hoạt hình "The King of Kings - Vua của các vua" quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia góp giọng lồng tiếng Việt cho tác phẩm này.

"Từ lâu, tôi luôn mong một ngày được lồng tiếng cho một nhân vật hoạt hình. Thế nhưng, tôi không ngờ vai đầu tiên trong đời lại là… Chúa Giê-su. Niềm vui ấy với tôi thật sự rất lớn!" - Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn lồng tiếng vai Chúa Giê-su

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 2.

Một vài cảnh trong phim hoạt hình

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 3.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 5.

Sinh vào ngày 25-12, Hứa Vĩ Văn cho biết anh luôn có sự kết nối đặc biệt với ngày lễ này và với câu chuyện về Chúa Giê-su. Thuở nhỏ, anh thường theo người thân đến nhà thờ nghe giảng lễ mỗi chủ nhật.

Anh trai của Hứa Vĩ Văn là người Công giáo - một sự trùng hợp khiến anh cảm thấy những điều liên quan đến đạo luôn đến với mình theo cách tự nhiên và thân thuộc. Chính vì vậy, khi được mời đảm nhận vai Chúa Giê-su trong phiên bản lồng tiếng Việt, nam diễn viên tin rằng đây không đơn thuần là một công việc.

"Tôi tin đây là một sự sắp đặt đẹp đẽ. Niềm tự hào của một diễn viên là có…nhưng trên hết, là hạnh phúc. Một hạnh phúc rất thiêng liêng" - Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

NSƯT Thành Lộc sẽ lồng tiếng cho nhân vật Charles Dickens, NSƯT Bạch Long lồng tiếng cho Vua Hê-rô-đê, Huyền Chi lồng tiếng vai Đức Mẹ Maria, Đạt Phi lồng tiếng vai Thiên Chúa, Trương Hạ lồng tiếng vai Thánh Giuse…

Bản lồng tiếng Việt được trau chuốt, chuẩn xác giúp khán giả - đặc biệt là thiếu nhi và gia đình, cảm nhận rõ nét hơn hành trình yêu thương, hi sinh và ánh sáng an lành mà bộ phim muốn truyền tải.

Tác phẩm dự kiến ra rạp Việt từ 12-12.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 6.

Một số nghệ sĩ khác lồng tiếng cho phim

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 7.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 8.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 9.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 10.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 11.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 12.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 13.

Một số cảnh khác trong phim

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 14.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 15.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 17.

NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua" - Ảnh 18.

Tin liên quan

“Thám Tử Kiên” Quốc Huy lồng tiếng phim Hàn

“Thám Tử Kiên” Quốc Huy lồng tiếng phim Hàn

(NLĐO) - "Thám tử Kiên" Quốc Huy sẽ tham gia phiên bản lồng tiếng của bộ phim điện ảnh Hàn Quốc "Mượn rượu đẩy kèo".

Kiều Minh Tuấn lồng tiếng phản diện Grigon

(NLĐO) - Kiều Minh Tuấn đảm nhận lồng tiếng nhân vật Grigon - lãnh chúa "gia trưởng" uy quyền trong hoạt hình "Elio cậu bé đến từ trái đất".

Thái Hòa vinh hạnh khi lồng tiếng cho thần tượng

(NLĐO) - Diễn viên Thái Hòa lồng tiếng cho vai diễn của "ông chú cơ bắp" Ma Dong-seok trong phim "Holy night: Đội săn quỷ".

diễn viên Hứa Vĩ Văn Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Long Vua của các vua lồng tiếng Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo