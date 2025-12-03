NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn… lồng tiếng "Vua của các vua"

Theo thông tin từ nhà phát hành, phim hoạt hình "The King of Kings - Vua của các vua" quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia góp giọng lồng tiếng Việt cho tác phẩm này.

"Từ lâu, tôi luôn mong một ngày được lồng tiếng cho một nhân vật hoạt hình. Thế nhưng, tôi không ngờ vai đầu tiên trong đời lại là… Chúa Giê-su. Niềm vui ấy với tôi thật sự rất lớn!" - Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Hứa Vĩ Văn lồng tiếng vai Chúa Giê-su

Một vài cảnh trong phim hoạt hình

Sinh vào ngày 25-12, Hứa Vĩ Văn cho biết anh luôn có sự kết nối đặc biệt với ngày lễ này và với câu chuyện về Chúa Giê-su. Thuở nhỏ, anh thường theo người thân đến nhà thờ nghe giảng lễ mỗi chủ nhật.

Anh trai của Hứa Vĩ Văn là người Công giáo - một sự trùng hợp khiến anh cảm thấy những điều liên quan đến đạo luôn đến với mình theo cách tự nhiên và thân thuộc. Chính vì vậy, khi được mời đảm nhận vai Chúa Giê-su trong phiên bản lồng tiếng Việt, nam diễn viên tin rằng đây không đơn thuần là một công việc.

"Tôi tin đây là một sự sắp đặt đẹp đẽ. Niềm tự hào của một diễn viên là có…nhưng trên hết, là hạnh phúc. Một hạnh phúc rất thiêng liêng" - Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

NSƯT Thành Lộc sẽ lồng tiếng cho nhân vật Charles Dickens, NSƯT Bạch Long lồng tiếng cho Vua Hê-rô-đê, Huyền Chi lồng tiếng vai Đức Mẹ Maria, Đạt Phi lồng tiếng vai Thiên Chúa, Trương Hạ lồng tiếng vai Thánh Giuse…

Bản lồng tiếng Việt được trau chuốt, chuẩn xác giúp khán giả - đặc biệt là thiếu nhi và gia đình, cảm nhận rõ nét hơn hành trình yêu thương, hi sinh và ánh sáng an lành mà bộ phim muốn truyền tải.

Tác phẩm dự kiến ra rạp Việt từ 12-12.

Một số nghệ sĩ khác lồng tiếng cho phim